Le Crosshair 16 HX AI se positionne comme une machine équilibrée, et s’adresse donc à ceux qui veulent jouer dans d’excellentes conditions, tout en gardant un budget maîtrisé. C’est un PC polyvalent, capable de gérer aussi bien les jeux récents que les tâches créatives ou multitâches.

Le Vector 16 HX AI, de son côté, monte clairement en gamme. Il vise les utilisateurs qui ne veulent faire aucun compromis sur les performances, que ce soit en jeu, en production vidéo ou en modélisation 3D.