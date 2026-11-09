L’ASUS Vivobook 16 vise la bureautique et les usages courants, pas le jeu ni la création. Il associe un écran de 16 pouces au format 16:10, un processeur Intel Core i5-1235U, 8 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go, sous Windows 11 Famille. Amazon le propose à 549,99 € pour le Black Friday, soit 125,97 € de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours, fixé à 675,96 €.

L’offre vise d’abord les étudiants, les familles et les télétravailleurs qui veulent une grande surface d’affichage sans dépasser 600 €.