Pour son Black Friday, Amazon baisse aussi le prix des PC portables du quotidien, ceux qu’on achète pour les cours, le télétravail ou la bureautique familiale. L’ASUS Vivobook 16 avec Core i5-1235U et 512 Go de SSD passe à 549,99 €, une offre solide pour travailler sur grand écran, si vous acceptez une dalle aux couleurs ternes et 8 Go de mémoire.
L’ASUS Vivobook 16 vise la bureautique et les usages courants, pas le jeu ni la création. Il associe un écran de 16 pouces au format 16:10, un processeur Intel Core i5-1235U, 8 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go, sous Windows 11 Famille. Amazon le propose à 549,99 € pour le Black Friday, soit 125,97 € de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours, fixé à 675,96 €.
L’offre vise d’abord les étudiants, les familles et les télétravailleurs qui veulent une grande surface d’affichage sans dépasser 600 €.
Chez Amazon, l’ASUS Vivobook 16 avec Core i5-1235U et 512 Go de SSD tombe à 549,99 € pour le Black Friday, contre 675,96 €.
Pourquoi choisir l’ASUS Vivobook 16 ?
- Un écran 16:10 qui laisse de la place : La dalle IPS de 16 pouces en 1 920 x 1 200 pixels affiche davantage de lignes qu’un écran 16:9 de même largeur, ce qui se remarque dans un tableur ou un long document. Son traitement antireflet limite la gêne sous un éclairage de bureau.
- Un clavier complet : Le grand châssis laisse la place à un pavé numérique, appréciable pour les tableurs, les comptes du foyer ou la saisie de notes. La course de 1,35 mm annoncée par ASUS convient aux longues sessions de frappe.
- Un stockage confortable : Les 512 Go de SSD NVMe laissent de la marge pour Windows, les logiciels et plusieurs années de documents et de photos.
Des cours au télétravail, ce que ce 16 pouces fait bien
Le Core i5-1235U réunit dix cœurs, dont deux performants et huit économes, avec une fréquence qui grimpe jusqu’à 4,4 GHz. C’est une puce de 2022 calibrée pour la navigation, la suite Office, les visioconférences et le multitâche léger, exactement le terrain de ce Vivobook. La webcam 720p dispose d’un cache physique, pratique pour couper l’image entre deux réunions. Deux USB-A, un USB-C, un USB 2.0 et un HDMI 1.4 évitent les adaptateurs.
Le profil idéal est celui d’un étudiant ou d’un parent qui cherche un ordinateur polyvalent, surtout utilisé sur un bureau. Avec 1,88 kg et une batterie de 42 Wh, il se transporte, mais ce n’est pas un compagnon de voyage léger. La partie graphique Intel Iris Xe ne le destine ni aux jeux récents ni au montage vidéo exigeant. Les 8 Go de mémoire deviennent justes quand les onglets et les applications s’accumulent, mais la fiche technique d’ASUS prévoit un emplacement SO-DIMM pour monter jusqu’à 16 Go.
Que vaut-il face aux PC portables plus récents ?
Dans notre comparatif des meilleurs PC portables, nous conseillons 16 Go de mémoire vive pour un ordinateur appelé à durer. Le Vivobook 16 n’en a que la moitié, et sa puce de 12e génération n’embarque pas de NPU, ce qui l’exclut des fonctions Copilot+ de Windows 11. L’Acer Aspire 14 AI, notre choix abordable dans ce guide, coche ces cases avec un écran OLED, mais s’affiche autour de 1 000 €. À 549,99 €, l’ASUS joue une autre carte : la grande diagonale et le pavé numérique pour un budget contenu.
✅ Les points forts
- Écran 16 pouces au format 16:10 en 1 920 x 1 200 pixels
- Pavé numérique et webcam avec cache physique
- SSD de 512 Go et Windows 11 Famille
- 125,97 € sous son prix le plus bas des 30 derniers jours
- Mémoire extensible jusqu’à 16 Go selon ASUS
❌ Les limites
- Dalle limitée à 45 % NTSC et 300 nits selon ASUS
- 8 Go de mémoire vive seulement à l’achat
- Processeur de 2022, sans NPU pour les fonctions Copilot+
- 1,88 kg et batterie de 42 Wh, peu taillé pour le nomadisme
Avant de commander l’ASUS Vivobook 16 à 549,99 € chez Amazon, vérifiez que la fiche mentionne bien la référence X1605ZA-MB392W.
À 549,99 €, l’ASUS Vivobook 16 offre beaucoup de surface pour le prix : un écran 16:10, un clavier complet et 512 Go de stockage. La baisse de 125,97 € se mesure face à son prix le plus bas du mois écoulé, pas à un prix conseillé gonflé, ce qui lui donne du poids. Pour la bureautique, les cours en ligne et la gestion des papiers de la maison, la configuration répond présent.
Ceux qui retouchent des photos ou regardent beaucoup de vidéos seront moins séduits par une dalle aux couleurs ternes, qu’aucune remise ne corrige. Si vous comptez garder l’ordinateur cinq ans ou plus, prévoyez l’ajout d’une barrette mémoire, ou visez directement 16 Go. Pour un usage sédentaire et un budget serré, c’est en revanche une machine cohérente.
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