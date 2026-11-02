Ce Galaxy Book6 est la version la plus accessible de la gamme 2026 de Samsung. Cette version 14 pouces associe un processeur Intel Core 5 315, 8 Go de mémoire vive et un SSD de 256 Go, le tout dans un châssis de 1,35 kg pour 15,7 mm d’épaisseur.

Samsung l’annonçait à 849 € en Belgique au moment de sa sortie, en septembre. Boulanger propose le Galaxy Book6 à 599,99 € pour son Black Friday, un tarif qui le place dans le budget d’un étudiant ou d’un premier PC de télétravail. Reste à savoir si ses 8 Go de mémoire, impossibles à faire évoluer, collent à votre usage.