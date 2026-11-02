Boulanger a déjà basculé en mode Black Friday, et le PC portable que Samsung a lancé à la rentrée figure dans ses offres. Le Galaxy Book6 14 pouces passe à 599,99 € : un 14 pouces léger pour la bureautique, à condition d’accepter 8 Go de mémoire non évolutive et un chargeur vendu à part.
Ce Galaxy Book6 est la version la plus accessible de la gamme 2026 de Samsung. Cette version 14 pouces associe un processeur Intel Core 5 315, 8 Go de mémoire vive et un SSD de 256 Go, le tout dans un châssis de 1,35 kg pour 15,7 mm d’épaisseur.
Samsung l’annonçait à 849 € en Belgique au moment de sa sortie, en septembre. Boulanger propose le Galaxy Book6 à 599,99 € pour son Black Friday, un tarif qui le place dans le budget d’un étudiant ou d’un premier PC de télétravail. Reste à savoir si ses 8 Go de mémoire, impossibles à faire évoluer, collent à votre usage.
Le Samsung Galaxy Book6 14 pouces (Core 5, 8 Go, 256 Go) est affiché à 599,99 € chez Boulanger, contre un prix de référence de 899,99 €.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Book6 ?
- Un écran 16:10 antireflet : La dalle IPS de 14 pouces en 1 920 x 1 200 pixels affiche plus de lignes qu’un écran 16:9 de même diagonale. Son traitement antireflet limite les reflets d’une fenêtre ou d’un plafonnier.
- Une batterie de 61,2 Wh : Samsung annonce jusqu’à 25 h en lecture vidéo, mesurées luminosité baissée et mode Avion activé : en usage connecté, comptez moins, mais la réserve reste confortable.
- Une connectique sans adaptateur : Deux ports USB-C, un USB-A, une sortie HDMI, un lecteur microSD et une prise jack évitent le hub.
Un compagnon de bureautique avant tout
Le Core 5 315 compte six cœurs et monte jusqu’à 4,4 GHz, ce qui suffit pour la navigation, la suite Office, les visioconférences et le streaming. La partie graphique Intel Arc reste intégrée : elle gère la retouche photo légère, pas les jeux récents ni le montage vidéo exigeant. Le format 16:10 se montre utile sur un tableur ou un long document, et le port HDMI permet de brancher un second écran au bureau sans adaptateur.
Ce Galaxy Book6 vise d’abord les étudiants, les télétravailleurs et ceux qui cherchent un PC secondaire léger. Avec un smartphone Galaxy, Quick Share et Multi Control facilitent l’échange de fichiers entre les deux appareils. Si vous cumulez onglets et applications lourdes, ses 8 Go deviendront vite justes, et Samsung précise que la mémoire ne peut pas être mise à niveau après l’achat. Ce modèle n’est pas non plus compatible avec les fonctions Copilot+ PC de Windows 11.
Face aux autres 14 pouces autour de 600 €
À ce prix, le Galaxy Book6 mise sur son poids contenu, son écran 16:10 antireflet et une connectique complète. Il n’apporte en revanche ni écran tactile, ni dalle OLED, ni la mémoire de 16 Go qui garantirait plus de marge dans le temps. Dans notre comparatif des meilleurs PC portables, l’Acer Aspire 14 AI occupe ainsi le créneau du PC abordable et performant. Le Samsung prend tout son sens si vous privilégiez la mobilité et l’écosystème Galaxy à la puissance brute.
✅ Les points forts
- Écran 14 pouces 16:10 antireflet en 1 920 x 1 200 pixels
- Châssis de 1,35 kg et 15,7 mm d’épaisseur
- Batterie de 61,2 Wh, recharge en USB-C
- Connectique complète avec HDMI et lecteur microSD
- Lecteur d’empreinte et intégration à l’écosystème Galaxy
❌ Les limites
- 8 Go de mémoire soudée, impossibles à augmenter
- SSD de 256 Go vite rempli
- Chargeur secteur non fourni chez Boulanger, seul le câble USB-C est livré
- Pas compatible avec les fonctions Copilot+ PC
Prévoyez un chargeur USB-C de 40 à 45 W si vous n’en avez pas : le Galaxy Book6 est livré sans bloc secteur chez Boulanger, à 599,99 €.
À 599,99 €, le Galaxy Book6 14 pouces devient un choix cohérent pour la bureautique mobile. Son écran 16:10, sa batterie de 61,2 Wh et sa connectique complète couvrent ce qu’on attend d’un PC de cours ou de télétravail, dans un châssis de 1,35 kg. Les utilisateurs d’un smartphone Galaxy y gagneront en plus une continuité appréciable entre leurs appareils.
Sa configuration impose toutefois des concessions. Avec 8 Go de mémoire figés et 256 Go de stockage, il ne vieillira pas aussi bien qu’une version 16 Go, et il faudra peut-être ajouter le prix d’un chargeur. Si vous montez des vidéos, jouez ou gardez votre PC cinq ans et plus, visez plus généreux. Pour écrire, réviser, travailler en visio et naviguer loin d’une prise, il fait très bien l’affaire.
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