Le Zenbook 14 OLED d’Asus, dans sa version Ryzen AI 7 445 avec 16 Go de mémoire, passe à 949,99 € chez Fnac comme chez Darty. Un ultraportable de 1,2 kg pensé pour le travail en mobilité, avec une dalle OLED soignée mais une mémoire qu’il ne sera jamais possible d’étendre.
Cette référence UM3406GA-QD207W associe un processeur AMD Ryzen AI 7 445, 16 Go de mémoire LPDDR5X et un SSD de 512 Go à un écran OLED de 14 pouces. Il est affiché à 949,99 € chez Fnac contre 1 129,99 €, son prix le plus bas des 30 derniers jours chez l’enseigne, soit 180 € d’écart. Darty s’aligne au centime près. L’offre vise d’abord celles et ceux qui travaillent en déplacement et veulent un écran OLED sans franchir la barre des 1 000 €. Joueurs et vidéastes ont, eux, intérêt à lire la suite.
L’Asus Zenbook 14 OLED en Ryzen AI 7 445 passe à 949,99 € chez Fnac, au lieu de 1 129,99 €, son plus bas relevé sur les 30 derniers jours.
Pourquoi choisir l’Asus Zenbook 14 OLED ?
- Un écran OLED taillé pour l’image : la dalle de 14 pouces en 1 920 x 1 200 pixels couvre 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, avec des noirs profonds qui servent autant les séries que la retouche photo légère.
- Un vrai format de sac à dos : 1,2 kg pour 14,9 mm d’épaisseur, avec une batterie de 75 Wh, une capacité généreuse à ce gabarit pour s’éloigner plus longtemps d’une prise.
- Une connectique qui évite les adaptateurs : USB4, USB-C, USB-A et HDMI 2.1 cohabitent sur le châssis, de quoi brancher un écran externe, une clé et le chargeur sans passer par un hub.
Un compagnon de travail nomade avant tout
Le Ryzen AI 7 445 associe sa partie graphique Radeon 840M à un NPU annoncé jusqu’à 50 TOPS, ce qui ouvre la porte aux effets Windows Studio sur la webcam, comme le flou d’arrière-plan en visioconférence. La caméra Full HD intègre un capteur infrarouge pour Windows Hello et un cache physique, appréciables en open space comme en télétravail. Le clavier, avec 1,4 mm de course selon Asus, vise les longues sessions de rédaction. Asus revendique enfin des tests de résistance selon la norme militaire MIL-STD 810H.
Étudiants, consultants, rédacteurs : le profil type passe ses journées entre traitement de texte, navigateur chargé d’onglets et visio, et appréciera un ordinateur léger. Les 16 Go de mémoire suffisent à ce régime, mais ils sont soudés à la carte mère : impossible d’en ajouter plus tard. C’est le principal point à peser si vous comptez garder la machine cinq ans ou plus. Pour le jeu récent ou le montage vidéo 4K, la Radeon 840M intégrée montrera vite ses limites, et un PC doté d’une carte graphique dédiée sera plus adapté.
Face aux autres ultraportables, un OLED sans surenchère
Le Zenbook 14 OLED ne cherche pas à rivaliser avec les dalles les plus fluides : son écran reste à 60 Hz et en Full HD+, là où certaines déclinaisons du même modèle montent en 3K et 120 Hz. Sur ce créneau, l’Acer Aspire 14 AI, retenu dans notre comparatif des meilleurs PC portables comme une option performante et abordable, joue lui aussi la carte de l’OLED 14 pouces, avec une puce Intel. Côté Asus, les arguments tiennent à la connectique USB4, au poids de 1,2 kg et à la batterie de 75 Wh. Un MacBook Air M5 parlera plutôt à ceux qui vivent déjà dans l’écosystème Apple.
✅ Les points forts
- Dalle OLED de 14 pouces couvrant 100 % du DCI-P3
- 1,2 kg et 14,9 mm d’épaisseur
- Batterie de 75 Wh
- Connectique complète avec USB4 et HDMI 2.1
- Webcam infrarouge compatible Windows Hello, avec cache physique
❌ Les limites
- 16 Go de mémoire soudés, sans évolution possible
- Écran limité à 60 Hz et à 1 920 x 1 200 pixels
- Partie graphique intégrée peu adaptée aux jeux récents
- Dalle brillante, sensible aux reflets
Relevé ce 15 octobre, le tarif de 949,99 € place le Zenbook 14 OLED 180 € sous son plus bas des 30 derniers jours chez Fnac.
À 949,99 €, ce Zenbook 14 OLED coche les cases que l’on attend d’un ultraportable de travail : un écran OLED fidèle, un poids de 1,2 kg, une grosse batterie et une connectique qui dispense d’adaptateurs. La remise est réelle, puisqu’elle se mesure par rapport au prix le plus bas pratiqué par Fnac sur les 30 derniers jours, et non à un prix conseillé. Darty affiche le même montant, ce qui laisse le choix de l’enseigne.
Ceux qui ont besoin de plus de 16 Go de mémoire, d’une dalle à 120 Hz ou d’une vraie puissance graphique doivent regarder ailleurs. Pour la bureautique intensive, les études ou les déplacements fréquents, c’est en revanche une configuration équilibrée, sans fioritures. Avant de valider, demandez-vous surtout si 16 Go non extensibles suffiront à l’horizon d’usage que vous visez.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 1.99 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-83 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Antivirus Mac + iPhone Intego One Complete à -35 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €