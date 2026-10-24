Le Ryzen AI 7 445 associe sa partie graphique Radeon 840M à un NPU annoncé jusqu’à 50 TOPS, ce qui ouvre la porte aux effets Windows Studio sur la webcam, comme le flou d’arrière-plan en visioconférence. La caméra Full HD intègre un capteur infrarouge pour Windows Hello et un cache physique, appréciables en open space comme en télétravail. Le clavier, avec 1,4 mm de course selon Asus, vise les longues sessions de rédaction. Asus revendique enfin des tests de résistance selon la norme militaire MIL-STD 810H.

Étudiants, consultants, rédacteurs : le profil type passe ses journées entre traitement de texte, navigateur chargé d’onglets et visio, et appréciera un ordinateur léger. Les 16 Go de mémoire suffisent à ce régime, mais ils sont soudés à la carte mère : impossible d’en ajouter plus tard. C’est le principal point à peser si vous comptez garder la machine cinq ans ou plus. Pour le jeu récent ou le montage vidéo 4K, la Radeon 840M intégrée montrera vite ses limites, et un PC doté d’une carte graphique dédiée sera plus adapté.