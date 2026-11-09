Sorti le 5 novembre, le remake de Zelda: Ocarina of Time est déjà présenté comme l’un des plus beaux jeux de la Switch 2. Quatre jours plus tard, Joybuy l’associe à la console dans un pack à moins de 470 €, de quoi s’équiper d’un coup avant les fêtes et les offres du Black Friday.
Ce pack réunit la Nintendo Switch 2 en version européenne et The Legend of Zelda: Ocarina of Time en version française, le remake du classique de la Nintendo 64 publié pour les 40 ans de la saga. La console est vendue 499,99 € en France depuis la hausse de prix décidée par Nintendo en septembre, et le jeu 69,99 € en boîte sur la boutique officielle.
Joybuy affiche l’ensemble à 469,99 €, soit 100 € de moins que ces deux prix officiels cumulés, sur un produit vendu et expédié par Joybuy, avec la possibilité de payer en trois fois sans frais via Klarna.
Pourquoi choisir ce pack Switch 2 + Zelda ?
- Le remake d’Ocarina of Time, avec des graphismes refaits, des cinématiques doublées et une bande-son réenregistrée par un orchestre.
- Une Switch 2 plus puissante et mieux finie que la première génération.
- Un grand écran de 7,9 pouces, aussi bien en mode portable que sur le téléviseur.
Une console plus musclée qu’au premier jour
La Switch 2 reprend le principe hybride qui a fait le succès de sa devancière, mais avec des moyens nettement supérieurs. Son écran LCD de 7,9 pouces affiche une image plus grande et plus fluide, ses 256 Go de stockage évitent de jongler avec les jeux installés, et les Joy-Con 2 s’aimantent désormais à la console, avec un mode souris inédit. Dans son test de la Nintendo Switch 2, Clubic la décrivait comme une console plus puissante et plus soignée, sans pour autant révolutionner la formule.
Quelques réserves demeurent. Nintendo a fait le choix d’une dalle LCD plutôt qu’OLED, et la technologie des joysticks n’a pas changé, ce qui laisse planer le doute sur le risque de dérive à long terme. La console reste enfin compatible avec la grande majorité des jeux Switch, un atout pour ceux qui possèdent déjà une ludothèque.
Ocarina of Time, un classique entièrement repensé
Bien plus qu’un lifting graphique
Le remake ne se contente pas de rafraîchir les textures. Les cinématiques sont désormais entièrement doublées, de nouveaux dialogues ont été ajoutés, et les musiques de Koji Kondo ont été réenregistrées avec un orchestre symphonique, un aspect que le Journal du Geek place au-dessus de tout le reste. Le jeu tourne à 60 images par seconde, en mode portable comme sur le téléviseur.
Une maniabilité enfin moderne
Les commandes ont aussi été revues en profondeur : la caméra se contrôle librement, le saut dispose d’une touche dédiée, et un journal de quête garde la trace des objectifs en cours, pratique pour reprendre une partie après plusieurs jours. Les menus, longtemps pénibles dans la version d’origine, se montrent beaucoup plus agréables, ce qui rend l’aventure accessible à ceux qui la découvrent comme à ceux qui la connaissent par cœur.
✅ Les points forts
- Un remake salué par la critique, techniquement soigné
- Une Switch 2 plus puissante avec 256 Go de stockage
- Grand écran de 7,9 pouces
- Compatibilité avec les jeux de la première Switch
❌ Les limites
- Écran LCD et non OLED
- Joysticks sans nouvelle technologie anti-dérive
- Un remake jugé un peu sage par certains connaisseurs
Ce pack s’adresse aussi bien aux nouveaux venus sur Switch 2 qu’aux nostalgiques de la Nintendo 64 qui attendaient une bonne raison de franchir le pas. À 469,99 €, il revient presque au prix de la console seule chez de nombreux marchands, ce qui en fait une idée cadeau tout trouvée pour les fêtes.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- CyberGhost VPN à à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82%)
- ExpressVPN à 2,49 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday (-80%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,89 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 39 €
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.