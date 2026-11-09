Ce pack réunit la Nintendo Switch 2 en version européenne et The Legend of Zelda: Ocarina of Time en version française, le remake du classique de la Nintendo 64 publié pour les 40 ans de la saga. La console est vendue 499,99 € en France depuis la hausse de prix décidée par Nintendo en septembre, et le jeu 69,99 € en boîte sur la boutique officielle.

Joybuy affiche l’ensemble à 469,99 €, soit 100 € de moins que ces deux prix officiels cumulés, sur un produit vendu et expédié par Joybuy, avec la possibilité de payer en trois fois sans frais via Klarna.