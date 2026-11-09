Sony a lancé en mai le 1000X The Collexion comme une déclinaison luxueuse de sa gamme 1000X, avec des branches en inox poli à la main, des coques habillées de similicuir et une housse rigide à poignée. Amazon le propose à 499 € au lieu de 629 € dans le cadre de ses offres Black Friday, soit 21 % de remise sur son prix de lancement.

Ce tarif se retrouve aussi chez plusieurs autres enseignes au moment où nous écrivons : la baisse touche le marché, pas seulement Amazon. L’offre vise d’abord ceux qui veulent un casque à réduction de bruit aussi soigné qu’un accessoire de mode, et qui acceptent de payer cette finition.