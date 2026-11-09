Moins de six mois après sa sortie à 629 €, le modèle de luxe de la gamme 1000X de Sony profite des offres Black Friday d’Amazon. Le Sony 1000X The Collexion y passe à 499 €, et notre test lui accorde 8/10 pour son confort et sa finition, tout en relevant qu’il ne fait pas mieux que le WH-1000XM6 sur le son et la réduction de bruit.
Sony a lancé en mai le 1000X The Collexion comme une déclinaison luxueuse de sa gamme 1000X, avec des branches en inox poli à la main, des coques habillées de similicuir et une housse rigide à poignée. Amazon le propose à 499 € au lieu de 629 € dans le cadre de ses offres Black Friday, soit 21 % de remise sur son prix de lancement.
Ce tarif se retrouve aussi chez plusieurs autres enseignes au moment où nous écrivons : la baisse touche le marché, pas seulement Amazon. L’offre vise d’abord ceux qui veulent un casque à réduction de bruit aussi soigné qu’un accessoire de mode, et qui acceptent de payer cette finition.
Le Sony 1000X The Collexion, casque sans fil à réduction de bruit noté 8/10 dans notre test, passe à 499 € au lieu de 629 € chez Amazon.
Pourquoi choisir le Sony 1000X The Collexion ?
- Une finition d’exception : Les branches en inox poli à la main et le similicuir des coques lui donnent une allure à part dans la gamme. Nous lui avons attribué 9/10 en construction, sa meilleure note avec le confort.
- Un confort pensé pour durer : Le repose-tête rembourré s’aplatit en largeur pour mieux répartir l’appui sur le crâne. Malgré ses 312 g, il se porte longtemps sans gêne, ce qui compte en avion comme au bureau.
- Une connectivité complète : Le LDAC, le multipoint et le LE Audio sont de la partie, avec Fast Pair et Swift Pair pour un appairage rapide sur Android et Windows. Vous passez d’un smartphone à un ordinateur sans refaire la connexion.
En avion, au bureau ou dans le métro, ce qu’il apporte au quotidien
Avec la puce V3, seule vraie nouveauté technique du modèle, le casque affiche un couple réduction de bruit et transparence solide, cohérent pour les trajets comme pour l’open space. Côté son, notre test du Sony 1000X The Collexion décrit une restitution puissante, ample et détaillée, servie par des transducteurs de 30 mm à membrane en fibre de carbone. Les amateurs de fichiers haute résolution profiteront du LDAC depuis un smartphone Android. Nous avons mesuré environ 25 heures d’écoute avec la réduction de bruit active en AAC, de quoi tenir plusieurs jours de trajets quotidiens sans recharge.
Il s’adresse surtout aux utilisateurs attachés aux finitions premium, qui trouvaient la gamme WH-1000X trop sage, et à ceux qui aiment un son puissant et doux. Les oreilles sensibles aux détails dans les aigus seront moins comblées : nous les avons trouvés trop en retrait. Le casque n’est pas pliable, ce qui pèse dans un sac déjà chargé, même avec sa housse rigide. Enfin, il ne propose ni USB-Audio ni mode passif sur sa prise jack 3,5 mm : sans batterie, plus de musique.
Face au WH-1000XM6 et aux autres casques premium
Le principal rival du Collexion vient de chez Sony : le WH-1000XM6, plus léger avec 254 g, isole mieux et annonce 30 heures d’autonomie contre 24 heures. Notre test conclut que le Collexion ne le devance sur aucun point sonore ou technologique, ce qui fait de son prix un supplément payé pour le design. Dans notre comparatif des meilleurs casques Bluetooth, il est retenu comme casque premium, tandis que le XM6 y décroche 9/10 en modèle le plus technologique. L’AirPods Max 2 et le Bose QuietComfort Ultra Headphones de deuxième génération restent les autres alternatives à considérer à ce niveau de gamme.
✅ Les points forts
- Construction en inox et similicuir très soignée
- Confort remarquable sur de longues sessions
- Son puissant, ample et détaillé
- LDAC, multipoint et LE Audio
- Couple réduction de bruit et transparence solide
❌ Les limites
- Aigus trop en retrait
- Isolation et autonomie en dessous du WH-1000XM6
- Casque non pliable
- Ni USB-Audio ni mode passif en filaire
À 499 € chez Amazon, le Sony 1000X The Collexion revient 130 € sous son prix de lancement, housse rigide et codec LDAC compris.
À 499 €, le Sony 1000X The Collexion devient plus défendable qu’à sa sortie, sans changer de nature. Il reste un casque très confortable, superbement construit et bien équipé, dont le son puissant séduira ceux qui n’aiment pas les signatures trop analytiques. L’écart avec le WH-1000XM6 demeure toutefois réel, et il se paie en isolation comme en autonomie. Les 130 € économisés allègent la facture du luxe, ils ne l’effacent pas.
Si vous cherchez avant tout le rapport qualité-prix ou la fiche technique la plus poussée, le XM6 répond mieux à ce besoin. Si, en revanche, l’objet compte autant que l’écoute et que vous portez votre casque des heures chaque jour, le Collexion a des arguments que ses rivaux n’ont pas. Et comme ce tarif se retrouve chez d’autres enseignes, vous avez le temps de comparer les conditions de retour avant de vous décider.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- ExpressVPN à 2,49 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday (-80%)
- CyberGhost VPN à 2,19 €/mois, Black Friday en avant-première (-82%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,91 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleures IA, à moins de 39 €
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.