Le X-Pert 6.60 a été pensé pour l’entretien rapide plutôt que pour le grand ménage du samedi. À 2,4 kg, il se manie sans effort d’une pièce à l’autre, et son bloc moteur se détache pour devenir un aspirateur à main de 1,4 kg, pratique pour le canapé, les marches ou l’intérieur de la voiture avec le suceur ameublement et le suceur fente fournis. La brosse motorisée s’éclaire par LED pour faire ressortir les poussières dans les zones sombres, et la position parking permet de le laisser debout le temps de déplacer une chaise. Lorsqu’il a intégré le comparatif des meilleurs aspirateurs balais de Clubic, c’est d’ailleurs sa prise en main qui a été la mieux notée.

Ses limites découlent de ce positionnement. L’aspiration reste modeste, et le bac de 0,55 litre se remplit vite dans un grand logement ou une maison avec animaux. Les 45 minutes d’autonomie correspondent au mode le plus économe : en puissance maximale, il faudra composer avec des sessions bien plus courtes. Le niveau sonore, enfin, peut monter jusqu’à 85 dB. Ce balai convient donc d’abord aux appartements et aux petites surfaces.