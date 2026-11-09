Amazon n’attend pas l’ouverture officielle de son Black Friday pour faire chauffer les prix, et l’électroménager ouvre le bal. Le Rowenta X-Pert 6.60, plébiscité par plus de 900 acheteurs le mois dernier, repasse sous la barre des 100 €, un tarif qui en fait l’un des aspirateurs balais de marque les plus abordables du moment.
Le X-Pert 6.60 est l’aspirateur balai sans fil d’entrée de gamme de Rowenta. Il se transforme en aspirateur à main en un geste, s’appuie sur un moteur de 100 W et une batterie amovible, et mise sur la légèreté plutôt que sur la puissance brute.
En amont de son Black Friday, Amazon l’affiche en « Prix Flash » à 97,83 € au lieu d’un prix conseillé de 159,99 €, soit 62,16 € d’économie (-39 %), dans sa version noire. L’offre est signalée comme « à forte demande », et le modèle occupe la première place des ventes d’aspirateurs balais sur la plateforme.
Pourquoi choisir le Rowenta X-Pert 6.60 ?
- Un poids plume de 2,4 kg en balai et 1,4 kg en aspirateur à main.
- Une brosse motorisée éclairée par LED pour repérer la poussière sous les meubles.
- Une batterie amovible, facile à remplacer le jour où elle s’use.
- Un indice de réparabilité de 9/10 et des pièces détachées disponibles pendant 15 ans.
- Des accessoires pour les meubles, les recoins et un support mural fournis.
Le balai des petits ménages du quotidien
Le X-Pert 6.60 a été pensé pour l’entretien rapide plutôt que pour le grand ménage du samedi. À 2,4 kg, il se manie sans effort d’une pièce à l’autre, et son bloc moteur se détache pour devenir un aspirateur à main de 1,4 kg, pratique pour le canapé, les marches ou l’intérieur de la voiture avec le suceur ameublement et le suceur fente fournis. La brosse motorisée s’éclaire par LED pour faire ressortir les poussières dans les zones sombres, et la position parking permet de le laisser debout le temps de déplacer une chaise. Lorsqu’il a intégré le comparatif des meilleurs aspirateurs balais de Clubic, c’est d’ailleurs sa prise en main qui a été la mieux notée.
Ses limites découlent de ce positionnement. L’aspiration reste modeste, et le bac de 0,55 litre se remplit vite dans un grand logement ou une maison avec animaux. Les 45 minutes d’autonomie correspondent au mode le plus économe : en puissance maximale, il faudra composer avec des sessions bien plus courtes. Le niveau sonore, enfin, peut monter jusqu’à 85 dB. Ce balai convient donc d’abord aux appartements et aux petites surfaces.
Un aspirateur conçu pour durer
Une batterie qu’on remplace au lieu de tout jeter
La batterie de 18 V se retire du bloc moteur, ce qui change beaucoup sur la durée de vie de l’appareil. Quand elle commence à faiblir après quelques années, il suffit de la remplacer plutôt que de racheter un aspirateur complet. Les filtres lavables limitent aussi l’achat de consommables.
Une réparabilité exemplaire pour la catégorie
Rowenta affiche un indice de réparabilité de 9 sur 10, un score rare sur un aspirateur balai à ce prix, et garantit la disponibilité des pièces détachées pendant 15 ans. C’est un argument de poids face à de nombreux concurrents d’entrée de gamme, souvent difficiles à réparer une fois la garantie expirée.
✅ Les points forts
- Léger et maniable, en balai comme en aspirateur à main.
- Brosse LED et accessoires bien pensés.
- Batterie amovible et réparabilité de 9/10.
- Pièces détachées disponibles 15 ans.
❌ Les limites
- Aspiration limitée face aux modèles plus haut de gamme.
- Bac de 0,55 litre vite rempli.
- Autonomie réduite en puissance maximale.
Le Rowenta X-Pert 6.60 n’a pas vocation à remplacer un aspirateur traîneau dans une grande maison, mais il fait parfaitement l’affaire pour l’entretien rapide d’un appartement.
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