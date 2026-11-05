À un peu plus de trois semaines du Black Friday, Amazon ramène ce casque de natation au prix déjà relevé dans nos colonnes en septembre. Le Zovimax X7 Max est à 42,99 € : son lecteur MP3 de 8 Go prend le relais du Bluetooth sous l’eau, mais sa fiche ne chiffre pas l’immersion.
Le Zovimax X7 Max appartient à la famille des casques à conduction osseuse : ses transducteurs se posent devant les oreilles et laissent le conduit auditif libre. Ce modèle à tour de cou se distingue des casques de course classiques par deux ajouts, une certification IPX8 et un lecteur MP3 de 8 Go intégré. Amazon l’affiche à 42,99 € au lieu de 109,99 €, son prix médian des 90 derniers jours, soit 67 € de moins.
L’offre, limitée au 6 novembre selon la fiche Amazon, vise d’abord les nageurs qui veulent enchaîner les longueurs en musique, puis ceux qui courent ou roulent sans se couper de la circulation.
Le casque à conduction osseuse Zovimax X7 Max, étanche IPX8 avec MP3 de 8 Go, passe à 42,99 € au lieu de 109,99 € chez Amazon.
Pourquoi choisir le Zovimax X7 Max ?
- Un lecteur MP3 pour le bassin : Le Bluetooth ne passe pas sous l’eau, Zovimax le rappelle lui-même. Les 8 Go de mémoire interne permettent donc d’emporter vos titres dans la ligne d’eau sans smartphone posé sur le bord.
- Les oreilles dégagées : La conduction osseuse évite tout embout dans le conduit auditif. Vous continuez d’entendre un véhicule qui approche, un coach qui vous parle ou une annonce au bord du bassin.
- Une recharge rapide avant la séance : Zovimax annonce jusqu’à 12 heures d’écoute ou d’appels, et 3 heures récupérées en 10 minutes de charge. Un oubli la veille ne vous prive donc pas de musique à l’entraînement.
De la ligne d’eau au bord de route, deux modes pour deux terrains
Le X7 Max fonctionne selon deux modes qui ne se recouvrent pas. Dans l’eau, vous écoutez les fichiers stockés dans ses 8 Go de mémoire ; une fois sorti, vous repassez en Bluetooth 6.0 pour la musique, les podcasts ou les appels depuis votre téléphone, avec une portée annoncée de 15 mètres. Le micro anti-vent vise les appels pris en courant ou à vélo. Selon le fabricant, le tour de cou cohabite avec un bonnet et des lunettes de natation, comme avec des lunettes de soleil et un casque de vélo.
Le profil type est un nageur de piscine qui s’entraîne aussi en course à pied ou à vélo et veut un seul casque pour les trois. Il faudra en revanche préparer votre playlist à l’avance : sans Bluetooth sous l’eau, ni streaming ni podcast du jour ne vous suivent dans le bassin. La fiche ne chiffre pas non plus la profondeur ni la durée d’immersion couvertes par l’IPX8, ce qui invite à la prudence en eau libre. Nous n’avons pas testé ce modèle : sa qualité sonore reste à juger à l’usage.
Face au Shokz OpenSwim Pro, un écart de prix qui a ses raisons
Le point de comparaison le plus évident est le Shokz OpenSwim Pro, que nous avions présenté à 159 € fin 2024 : 32 Go de stockage, 6 heures d’autonomie en MP3, 9 heures en Bluetooth et une étanchéité IP68 documentée jusqu’à 2 mètres pendant 2 heures. Le X7 Max annonce davantage d’autonomie pour un prix bien inférieur, mais avec quatre fois moins de mémoire et une résistance à l’eau décrite sans aucun chiffre. Si la natation n’est pas votre priorité, notre comparatif des meilleurs écouteurs Bluetooth pour le sport réunit des modèles testés par la rédaction, à oreilles ouvertes comme intra-auriculaires.
✅ Les points forts
- Lecteur MP3 de 8 Go pour nager sans téléphone
- Certification IPX8 et format à oreilles ouvertes
- Jusqu’à 12 heures annoncées, 3 heures en 10 minutes de charge
- Bluetooth 6.0 et micro anti-vent pour les sorties à terre
- 67 € sous son prix médian des 90 derniers jours
❌ Les limites
- Profondeur et durée d’immersion non précisées par la fiche
- Pas de Bluetooth sous l’eau : playlist à charger avant la séance
- Marque peu connue, vendue par un vendeur tiers et expédiée par Amazon
- Prix déjà vu en septembre, pas un nouveau plancher
Pour nager en musique sans smartphone, le Zovimax X7 Max reste à 42,99 € chez Amazon jusqu’au 6 novembre, selon la fiche de l’offre.
À 42,99 €, le Zovimax X7 Max réunit l’essentiel pour nager en musique : un lecteur MP3, une étanchéité IPX8 et des oreilles libres. Ce prix, déjà signalé deux fois en septembre, reste 67 € sous le prix médian affiché par Amazon. L’approche du Black Friday ne change donc rien à son tarif : l’intérêt tient au produit plus qu’au calendrier.
Il convient aux nageurs de piscine qui alternent avec la course ou le vélo et acceptent de préparer leurs fichiers à l’avance. Si vous nagez en eau libre, ou si vous voulez une étanchéité chiffrée et davantage de mémoire, l’OpenSwim Pro de Shokz justifie son écart de prix. Et si la piscine n’entre pas dans vos séances, un casque de sport sans lecteur MP3 fera aussi bien l’affaire.
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