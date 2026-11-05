Le X7 Max fonctionne selon deux modes qui ne se recouvrent pas. Dans l’eau, vous écoutez les fichiers stockés dans ses 8 Go de mémoire ; une fois sorti, vous repassez en Bluetooth 6.0 pour la musique, les podcasts ou les appels depuis votre téléphone, avec une portée annoncée de 15 mètres. Le micro anti-vent vise les appels pris en courant ou à vélo. Selon le fabricant, le tour de cou cohabite avec un bonnet et des lunettes de natation, comme avec des lunettes de soleil et un casque de vélo.

Le profil type est un nageur de piscine qui s’entraîne aussi en course à pied ou à vélo et veut un seul casque pour les trois. Il faudra en revanche préparer votre playlist à l’avance : sans Bluetooth sous l’eau, ni streaming ni podcast du jour ne vous suivent dans le bassin. La fiche ne chiffre pas non plus la profondeur ni la durée d’immersion couvertes par l’IPX8, ce qui invite à la prudence en eau libre. Nous n’avons pas testé ce modèle : sa qualité sonore reste à juger à l’usage.