On est à peine début novembre, et Amazon a déjà sorti ses offres du Black Friday, alors que l’événement n’a lieu que le vendredi 27 novembre. Le calendrier a quelque chose de cocasse, mais votre porte-monnaie n’a aucune raison de s’en plaindre. Une partie de ces baisses porte la mention « Offre à durée limitée », avec une fin programmée entre le 12 et le 15 novembre : c’est le cas du Dreame X50 Ultra Complete, de la barre de son Bose Smart Soundbar ou des deux aspirateurs Rowenta de la liste.

Un petit conseil avant de vous lancer : les pourcentages sont calculés sur le prix de référence affiché par le marchand. Chez Amazon, c’est le plus souvent le prix conseillé par le fabricant, qui ne reflète pas toujours le prix pratiqué ces dernières semaines : 40 % de remise ne veut pas forcément dire 40 % de moins qu’en octobre. Pour vous faciliter la tâche, six offres ont droit à leur fiche détaillée puis les autres sont rangées par catégorie.