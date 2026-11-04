À trois semaines et demie du Black Friday, fixé au vendredi 27 novembre, Amazon a déjà baissé le prix d’une large part de son catalogue tech, et plusieurs de ces remises s’arrêtent avant la mi-novembre.
On est à peine début novembre, et Amazon a déjà sorti ses offres du Black Friday, alors que l’événement n’a lieu que le vendredi 27 novembre. Le calendrier a quelque chose de cocasse, mais votre porte-monnaie n’a aucune raison de s’en plaindre. Une partie de ces baisses porte la mention « Offre à durée limitée », avec une fin programmée entre le 12 et le 15 novembre : c’est le cas du Dreame X50 Ultra Complete, de la barre de son Bose Smart Soundbar ou des deux aspirateurs Rowenta de la liste.
Un petit conseil avant de vous lancer : les pourcentages sont calculés sur le prix de référence affiché par le marchand. Chez Amazon, c’est le plus souvent le prix conseillé par le fabricant, qui ne reflète pas toujours le prix pratiqué ces dernières semaines : 40 % de remise ne veut pas forcément dire 40 % de moins qu’en octobre. Pour vous faciliter la tâche, six offres ont droit à leur fiche détaillée puis les autres sont rangées par catégorie.
Nos 6 offres Amazon préférées pour ce Black Friday
Google Pixel 11 512 Go à 929 € au lieu de 1 129 €
Sorti le 20 août, le Pixel 11 perd 200 € chez Amazon dans sa version 512 Go. Dans notre test du Google Pixel 11, nous lui avons attribué 8/10 pour son design affiné et ses fonctions d’IA utiles au quotidien, tout en jugeant son prix de lancement difficile à défendre face à la concurrence.
- Une autonomie en progrès : 17 h 43 sur le test PCMark, environ deux heures de plus que le Pixel 10 d’après nos mesures.
- Une recharge sans fil plus rapide : elle grimpe à 25 W en Qi2.2, quand la recharge filaire demande toujours environ 1 h 20.
- À savoir : ni Wi-Fi 7 ni écran LTPO, et une partie graphique en retrait pour le jeu, relevés dans notre test.
Garmin fēnix 8 AMOLED 47 mm à 585,04 € au lieu de 799,99 €
La fēnix 8 a laissé la place à la fēnix 9, et son prix s’en ressent : la version AMOLED 47 mm en acier passe sous les 600 € chez Amazon. Nous lui avions donné 9/10 lors de notre test en décembre 2024, mené sur la version 51 mm Sapphire Titane, pour la précision de ses capteurs GPS et cardio.
- Un écran AMOLED de 1,4 pouce : vif et bien contrasté, même si nous aurions aimé un peu plus de luminosité en plein soleil.
- Jusqu’à 16 jours d’autonomie : c’est la promesse de Garmin en mode montre connectée, et 47 heures avec le GPS actif.
- À savoir : notre test relevait un assistant vocal perfectible et des boutons à l’appui un peu mou.
Dreame X50 Ultra Complete à 599 € au lieu de 999 €
Avec 400 € de remise, ce robot aspirateur laveur haut de gamme passe à 599 €, une offre qu’Amazon affiche jusqu’au 12 novembre. Il vise les logements où le robot doit franchir des seuils et passer sous les meubles bas.
- Des obstacles jusqu’à 6 cm : ses pieds rétractables lui font franchir rails de porte et petites marches, selon Dreame, qui annonce aussi 20 000 Pa d’aspiration.
- Une station qui fait le travail : vidage, remplissage, lavage des serpillières à 80 °C et séchage sont automatiques.
- À savoir : les 999 € de référence sont un prix conseillé, et nous n’avons pas testé ce modèle.
Écran LG UltraGear 27GX704A-B OLED à 349,99 € au lieu de 599,99 €
Un écran OLED QHD à 240 Hz sous la barre des 350 €, c’est ce que propose Amazon avec ce 27 pouces de LG, en baisse de 250 €. Il s’adresse aux joueurs qui veulent les noirs profonds de l’OLED sans viser le très haut de gamme.
- Une dalle très réactive : 240 Hz et 0,03 ms de temps de réponse annoncé, avec la compatibilité G-Sync et FreeSync Premium Pro.
- De quoi brancher PC et console : deux entrées HDMI 2.1 et un DisplayPort.
- À savoir : la dalle est brillante, mieux vaut la placer à l’abri des reflets directs d’une fenêtre.
Bose Smart Soundbar à 309,99 € au lieu de 549,95 €
La barre de son compacte de Bose continue de baisser : affichée à 329 € dans notre sélection du week-end, elle descend à 309,99 € chez Amazon, une offre programmée jusqu’au 13 novembre. Elle convient aux salons où une grande barre de son ne trouve pas sa place sous le téléviseur.
- Du Dolby Atmos dans un petit format : cinq haut-parleurs, dont deux orientés vers le haut pour donner de la hauteur au son.
- Des dialogues plus lisibles : un mode dédié rééquilibre les voix par rapport au reste de la bande-son, selon Bose.
- À savoir : le prix de référence de 549,95 € est un prix conseillé, rarement le bon repère pour juger la remise.
Marshall Middleton à 159 € au lieu de 299 €
Depuis la sortie de la Middleton II, que nous avons testée, la première Middleton de Marshall a nettement baissé : 159 € chez Amazon, soit 140 € de moins que son prix conseillé. C’est la plus forte remise en pourcentage de cette sélection.
- Étanche IP67 : elle résiste à la poussière et à une immersion temporaire, de quoi l’emmener en randonnée ou au bord de la piscine.
- Un son multidirectionnel : Marshall annonce une stéréo diffusée tout autour de l’enceinte, et plusieurs Middleton peuvent être couplées.
- À savoir : plus de 20 heures d’autonomie annoncées, mais 4,5 heures pour une recharge complète.
Les autres offres Amazon du Black Friday, par catégorie
Aspirateurs et robots 🤖
- Robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T80S Omni à 349 € au lieu de 649 € (vendu par Ecovacs sur Amazon)
- Aspirateur laveur Rowenta X-Clean 5 à 239,99 € au lieu de 349,99 €
- Aspirateur laveur Dreame H12 Pro FlexReach à 169 € au lieu de 269 €
- Aspirateur balai Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo à 299,99 € au lieu de 399,99 €
- Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone à 248,99 € au lieu de 399 €
- Robot aspirateur laveur iRobot Roomba Plus 415 à 299 € au lieu de 499 €
- Robot aspirateur laveur Dreame X50 Master à 699 € au lieu de 1 099 €
Audio 🎧
- Barre de son Bose TV Speaker à 189 € au lieu de 252,65 €
- Enceinte Bose SoundLink Home à 166,59 € au lieu de 229,95 €
- Écouteurs Apple AirPods 5 à 129 € au lieu de 149 €
Smartphones et tablettes 📱
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 8+512 Go à 399 € au lieu de 553 €
- Tablette Apple iPad 11 pouces A16 128 Go (coloris argent) à 456,84 € au lieu de 509 €
Écrans, réseau et loisirs 🖥️
- Écran PC gamer LG UltraGear 34GS95QE OLED à 599,99 €
- Routeur de voyage Wi-Fi 7 Asus RT-BE58 Go à 67,20 € au lieu de 124,99 €
- LEGO Super Mario Game Boy 72046 à 39,90 € au lieu de 59,99 €
C'est le Black Friday aussi chez la Fnac
- Aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute à 549 € au lieu de 799 €
- TV LG OLED evo 48C6 (2026) 48 pouces à 999 € au lieu de 1 299 €
- Écran PC gamer Samsung Odyssey OLED G9 49 pouces à 699,99 € au lieu de 899,99 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,89 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Prix conseillé, ancien prix : comment lire ces remises
Les plus fortes baisses de la liste concernent l’enceinte Marshall Middleton (-47 %), le robot Ecovacs Deebot T80S Omni et le routeur Asus RT-BE58 Go (-46 % chacun), puis la barre de son Bose Smart Soundbar (-44 %). À l’autre bout, l’iPad 11 (-10 %) et les AirPods 5 (-13 %) relèvent davantage de l’ajustement que de l’affaire. Pour la plupart des produits, Amazon calcule la remise sur le prix conseillé par le fabricant ; pour quelques-uns, comme les aspirateurs Rowenta ou la Bose TV Speaker, la référence est un ancien prix pratiqué sur le site, un repère plus parlant.
Côté smartphones, le Pixel 11 ne figure pas dans notre comparatif des meilleurs smartphones, qui place le Honor 600 en tête. À 929 €, sa version 512 Go s’adresse d’abord à ceux qui tiennent à l’écosystème Google et à ses fonctions d’IA, quand le Redmi Note 17 Pro 5G de la liste offre la même capacité de stockage pour 399 €.
Black Friday Amazon : vos questions
Quand a lieu le Black Friday 2026 ?
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre 2026. Amazon, la Fnac ou Boulanger lancent toutefois leurs promotions dès le début du mois, et certaines offres de cette sélection s’arrêtent bien avant cette date.
Faut-il acheter maintenant ou attendre le 27 novembre ?
Rien ne garantit qu’un prix baissera davantage d’ici là. Les offres sur le Dreame X50 Ultra Complete ou la Bose Smart Soundbar affichent une fin programmée aux 12 et 13 novembre : si le produit vous intéresse et que son prix vous convient, attendre revient à prendre le risque de voir l’offre disparaître.
Que signifie la mention « Offre à durée limitée » sur Amazon ?
Elle signale une remise programmée sur une période fixée par Amazon. Pour les offres de cette sélection qui la portent, elle court sur une à deux semaines et s’achève entre le 12 et le 15 novembre.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
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