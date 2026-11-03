Sur les smartphones, la hiérarchie se joue moins sur la remise que sur l’écart entre modèles. L’iPhone Air et l’iPhone 17 se retrouvent presque au même prix, ce qui fait de l’iPhone 17 le choix le plus sûr pour qui tient à l’autonomie et à un second capteur. En haut de gamme, l’iPhone 18 Pro Max ne baisse que grâce à un coupon, et l’iPhone 17 Pro Max n’affiche aucune remise significative. Si vous hésitez encore avec un modèle Android, notre comparatif des meilleurs smartphones permet de les situer face à la concurrence.

Côté audio et accessoires, les remises sont plus modestes mais plus nettes. Le Magic Trackpad et l’adaptateur 35 W perdent un quart de leur prix, quand les AirPods Max 2 ne baissent que de 5 % : 30 € sur un casque à 579 €, une remise symbolique. Notre test salue leur son et leur isolation, mais relève un poids élevé et une autonomie très moyenne. À ce niveau de réduction, rien ne presse.