À plus de trois semaines du Black Friday, Amazon a déjà baissé le prix d’une bonne partie du catalogue Apple, et l’iPhone Air y perd plus d’un quart de sa valeur affichée. Nous avons retenu 12 offres, de l’adaptateur secteur à l’iPhone 18 Pro Max, en séparant les vraies baisses des remises de façade.
Le Black Friday n’a lieu que le 27 novembre, mais les prix Apple bougent déjà chez Amazon. Les iPhone 17, l’iPhone Air, le récent iPhone 18 Pro Max, quatre paires d’AirPods et plusieurs accessoires Mac affichent des remises de 5 % à 26 %.
Toutes ne pèsent pas le même poids. Une baisse de 340 € sur un smartphone ne se lit pas comme 30 € sur un casque à plus de 500 €, et l’iPhone 17 Pro Max figure dans la liste sans remise réelle, comme point de comparaison avec son successeur. Les prix ont été relevés le 3 novembre 2026 en début d’après-midi et peuvent évoluer d’ici le Black Friday.
Les offres Apple repérées pour le Black Friday
- iPhone 17 256 Go à 942,26 € au lieu de 1 119 €
- iPhone Air 256 Go à 989 € au lieu de 1 329 €
- iPhone 17 Pro Max 256 Go à 1 297,99 €
- iPhone 18 Pro Max 256 Go à 1 466,10 € au lieu de 1 629 € (avec le coupon à activer sur la fiche produit)
- AirPods Pro 3 à 209 € au lieu de 249 €
- Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique (clavier français) à 164 € au lieu de 199 €
- Magic Trackpad blanc à 104 € au lieu de 139 €
- Adaptateur secteur Apple double port USB-C 35 W à 49 € au lieu de 65 €
- AirPods 5 avec boîtier de charge sans fil à 149,95 € au lieu de 169 €
- AirPods 5 avec boîtier USB-C à 129 € au lieu de 149 €
- AirPods 4 avec réduction active du bruit à 129 € au lieu de 159 €
- AirPods Max 2 à 549 € au lieu de 579 €
- MacBook Neo 512 Go à 799 € au lieu de 899 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,89 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Six offres qui méritent un mot d’explication
La plus forte remise de la sélection porte sur le produit le plus clivant. Dans notre test de l’iPhone Air, nous lui avions donné 8/10, séduits par sa finesse et sa légèreté, mais freinés par une autonomie d’une journée, et encore. Voici ce que nous retenons des six offres qui demandent un mot d’explication.
- iPhone Air : à 989 €, il perd 340 € sur le prix conseillé affiché par Amazon. Il vise ceux qui veulent l’iPhone le plus fin et le plus léger, et qui acceptent ses compromis : un seul capteur photo à l’arrière, un seul haut-parleur, l’USB 2.0 et l’eSIM uniquement.
- iPhone 17 : c’est l’alternative raisonnable au modèle Air. Dans ce même test, nous estimions qu’il faisait mieux sur bien des aspects pour 260 € de moins au lancement ; chez Amazon, l’écart tombe à 46,74 €. Il garde un double capteur 48 MP avec ultra grand-angle et annonce jusqu’à 30 heures de lecture vidéo, contre 27 heures pour l’Air selon Apple.
- iPhone 18 Pro Max : le coupon à activer sur la fiche ramène son prix de 1 629 € à 1 466,10 €. Notre test de l’iPhone 18 Pro salue ses performances, sa gestion thermique et son endurance, mais ne trouve aucune raison de le préférer à la génération précédente, qui coûtait 150 € de moins au lancement. Ici, l’iPhone 17 Pro Max reste 168,11 € moins cher.
- AirPods Pro 3 : notés 9/10 dans notre test, ils excellent en réduction de bruit, en mode transparence et en qualité de micro, et intègrent un capteur cardiaque. Leur format plus enfoncé dans l’oreille ne convient pas à tout le monde. À 209 €, l’offre est correcte sans être exceptionnelle : nous avions déjà relayé un prix de 198 € chez Amazon.
- AirPods 4 ou AirPods 5 : au même prix de 129 €, le choix se joue sur le boîtier. Les AirPods 4 avec réduction active du bruit se rechargent sans fil, les AirPods 5 de base se contentent de l’USB-C mais passent à la certification IP57, contre IP54. Pour retrouver la charge sans fil sur les AirPods 5, il faut viser la version à 149,95 €.
- Magic Keyboard et Magic Trackpad : le duo revient à 268 € au lieu de 338 €. Le clavier, en disposition française avec pavé numérique, sert d’abord la bureautique et les tableurs ; son capteur Touch ID est réservé aux Mac équipés d’une puce Apple. Les deux se rechargent en USB-C et tiennent environ un mois entre deux charges selon Apple.
Ce que valent vraiment ces remises Apple
Sur les smartphones, la hiérarchie se joue moins sur la remise que sur l’écart entre modèles. L’iPhone Air et l’iPhone 17 se retrouvent presque au même prix, ce qui fait de l’iPhone 17 le choix le plus sûr pour qui tient à l’autonomie et à un second capteur. En haut de gamme, l’iPhone 18 Pro Max ne baisse que grâce à un coupon, et l’iPhone 17 Pro Max n’affiche aucune remise significative. Si vous hésitez encore avec un modèle Android, notre comparatif des meilleurs smartphones permet de les situer face à la concurrence.
Côté audio et accessoires, les remises sont plus modestes mais plus nettes. Le Magic Trackpad et l’adaptateur 35 W perdent un quart de leur prix, quand les AirPods Max 2 ne baissent que de 5 % : 30 € sur un casque à 579 €, une remise symbolique. Notre test salue leur son et leur isolation, mais relève un poids élevé et une autonomie très moyenne. À ce niveau de réduction, rien ne presse.
Vos questions sur ces promos Apple
Quand a lieu le Black Friday 2026 ?
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre 2026. Les prix de cette sélection ont été relevés le 3 novembre, plus de trois semaines avant.
Comment profiter du coupon sur l’iPhone 18 Pro Max ?
Le coupon s’active sur la fiche produit Amazon, avant l’ajout au panier. Le prix passe alors de 1 629 € à 1 466,10 €, soit 162,90 € d’économie.
Le Magic Keyboard avec Touch ID fonctionne-t-il avec tous les Mac ?
Sa fiche le destine aux Mac équipés d’une puce Apple, condition pour utiliser Touch ID. Il se recharge en USB-C, avec un câble tressé fourni.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
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