Le OneBlade 360 Visage occupe une place à part chez Philips : ni tondeuse classique, ni rasoir à grille, il réunit les deux usages dans un seul manche. Sa lame 360 pivote pour suivre la ligne de la mâchoire et du cou, là où une tête fixe oblige à multiplier les passages. Cette version QP2734/30 est livrée avec deux lames et un sabot réglable, de quoi tenir plusieurs mois avant le premier rachat de consommable.

Pour le Black Friday, le Philips OneBlade 360 Visage est affiché à 32,99 € sur Amazon, soit 40 % de moins que son prix de 54,99 €. L’offre s’adresse d’abord à ceux qui entretiennent une barbe courte au quotidien.