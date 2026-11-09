Les premières offres Black Friday d’Amazon touchent aussi la salle de bain, avec un rasoir hybride pensé pour entretenir une barbe courte. Le Philips OneBlade 360 Visage passe à 32,99 € au lieu de 54,99 €, un tarif proche des 29,99 € que nous avions relevés en juin, pour un pack livré sans accessoire pour le corps.
Le OneBlade 360 Visage occupe une place à part chez Philips : ni tondeuse classique, ni rasoir à grille, il réunit les deux usages dans un seul manche. Sa lame 360 pivote pour suivre la ligne de la mâchoire et du cou, là où une tête fixe oblige à multiplier les passages. Cette version QP2734/30 est livrée avec deux lames et un sabot réglable, de quoi tenir plusieurs mois avant le premier rachat de consommable.
Pour le Black Friday, le Philips OneBlade 360 Visage est affiché à 32,99 € sur Amazon, soit 40 % de moins que son prix de 54,99 €. L’offre s’adresse d’abord à ceux qui entretiennent une barbe courte au quotidien.
Le Philips OneBlade 360 Visage passe de 54,99 € à 32,99 € chez Amazon, avec ses deux lames 360 et son sabot réglable 5 en 1 dans la boîte.
Pourquoi choisir le Philips OneBlade 360 Visage ?
- Une lame qui suit le visage : La tête 360 pivote et épouse les courbes de la mâchoire, du menton et du cou. Vous travaillez les zones délicates sans tordre le poignet ni repasser sans cesse au même endroit.
- Cinq longueurs avec un seul sabot : Le sabot réglable couvre les longueurs de 1 à 5 mm. Une barbe de trois jours ou une barbe courte bien nette se règle sans chercher le bon peigne au fond d’un tiroir.
- Deux lames, donc du temps devant vous : Il faut compter un remplacement de lame tous les quatre mois environ. Avec la lame de rechange fournie, le premier achat de consommable est repoussé de plusieurs mois.
Une barbe courte à entretenir, sous la douche ou devant le miroir
Le principe du OneBlade est de faire deux gestes avec un seul outil : tondre la barbe à longueur égale avec le sabot, puis raser à blanc les zones à dégager. La conception étanche autorise un passage sous la douche, pratique si vous préférez vous raser sur une peau mouillée et rincer la lame à l’eau claire. Côté autonomie, comptez environ 45 minutes pour une charge de 8 heures. C’est assez pour plusieurs séances d’entretien rapides, mais la recharge demande un peu d’anticipation.
Ce modèle convient bien à une barbe courte à mi-longue que vous entretenez souvent, ou à une première expérience du rasage hybride sans investir dans un appareil plus cher. Il est moins adapté si votre barbe est très dense : un rasoir rotatif ou à grille obtient un rendu plus précis et plus net sur ce type de poil. Et si vous cherchez aussi à entretenir le corps, ce pack visage ne fournit aucun sabot dédié.
Entre la tondeuse basique et le OneBlade Pro 360
À ce prix, le OneBlade 360 Visage se place au-dessus des tondeuses mono-fonction d’entrée de gamme, qui coupent sans raser, et sous le OneBlade Pro 360, vendu habituellement autour de 80 €. Ce dernier se montre plus endurant et sa lame dure plus longtemps, deux arguments qui comptent si vous vous rasez tous les jours. Le modèle en promotion garde l’essentiel : la même lame pivotante et un réglage suffisant pour une barbe courte. Pour quelques séances par semaine, l’écart de prix pèse plus lourd que l’écart de fonctions.
✅ Les points forts
- Lame 360 pivotante qui épouse la mâchoire et le cou
- Sabot réglable 5 en 1, de 1 à 5 mm
- Conception étanche, utilisable sous la douche
- Deux lames dans la boîte, soit plusieurs mois d’usage
- Un seul appareil pour tondre et raser
❌ Les limites
- Autonomie d’environ 45 minutes pour 8 heures de charge
- Aucun sabot pour le corps dans ce pack visage
- Rendu moins précis qu’un rasoir rotatif ou à grille sur barbe épaisse
- Lames à racheter tous les quatre mois environ
Avant de valider, vérifiez sur Amazon que le prix de 32,99 € s’applique bien au pack visage QP2734/30, livré avec ses deux lames 360.
À 32,99 €, le Philips OneBlade 360 Visage redevient un achat raisonnable pour entretenir une barbe courte avec un seul appareil. La remise de 40 % est calculée sur le prix de 54,99 € affiché par Amazon, celui que nous relevions déjà comme son prix habituel en juin. Nous l’avions alors vu descendre à 29,99 €, juste avant le Prime Day : l’écart de 3 € ne change pas l’intérêt de l’offre, mais il rappelle que ce modèle a déjà été proposé plus bas.
Si vous taillez une barbe de quelques jours plusieurs fois par semaine, il fera le travail sous la douche comme devant le miroir. Ceux qui ont une barbe épaisse, ou qui veulent aussi s’occuper du corps, gagneront à regarder vers le OneBlade Pro 360 ou un rasoir rotatif. Dans tous les cas, gardez en tête le coût des lames, qui s’ajoute au prix d’achat.
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