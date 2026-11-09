Prendre des notes, réviser ou regarder une série sur 13 pouces sans payer une tablette haut de gamme : le grand modèle de la gamme FE de Samsung baisse avant le Black Friday. Amazon affiche la Galaxy Tab S10 FE+ 128 Go à 599 €, 20 € sous l’offre que nous relayions en mai 2025 : étanche et livrée avec son S Pen, elle garde une dalle LCD et pèse 664 g.
La Galaxy Tab S10 FE+ est le grand modèle de la gamme FE de Samsung, celle qui reprend l’essentiel des Galaxy Tab S à un tarif plus accessible. Elle associe un écran LCD de 13,1 pouces, une puce Exynos 1580, 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage extensible par microSD. Amazon la propose à 599 € au lieu de 799 € dans cette version Wi-Fi gris anthracite, avec le S Pen et un chargeur 25 W dans la boîte.
L’offre vise d’abord ceux qui veulent un grand écran pour travailler, étudier ou regarder des vidéos, sans chercher les performances d’une tablette haut de gamme.
La Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 128 Go, livrée avec son S Pen, passe à 599 € au lieu de 799 € chez Amazon, en version Wi-Fi.
Pourquoi choisir la Samsung Galaxy Tab S10 FE+ ?
- Un écran de 13,1 pouces : Sa dalle LCD de 2 880 x 1 800 pixels à 90 Hz, annoncée jusqu’à 800 nits, laisse assez de place pour afficher deux applications côte à côte ou annoter un document sans zoomer sans cesse.
- Le S Pen fourni : Le stylet est livré avec la tablette, sans surcoût. Samsung Notes en tire parti avec la résolution d’équations manuscrites et l’aide à l’écriture, deux outils d’IA intégrés.
- Une étanchéité IP68 : La tablette et son stylet sont certifiés IP68, sur la base de tests de Samsung jusqu’à 1,5 m d’eau douce pendant 30 minutes. De quoi l’emporter dans la cuisine avec moins d’appréhension, même si cette protection s’atténue avec l’usure.
Prise de notes, révisions et séries : ce que permet un grand écran à stylet
Avec 13,1 pouces de diagonale, la Galaxy Tab S10 FE+ se prête d’abord aux usages où la surface d’affichage compte. Annoter un cours en PDF, prendre des notes manuscrites dans Samsung Notes ou faire résoudre une équation écrite au S Pen y devient plus confortable que sur un écran de 11 pouces. Sa batterie de 10 090 mAh dépasse les 8 000 mAh de la Galaxy Tab S10 FE. Les deux haut-parleurs et la fonction Entourer pour chercher complètent un usage de salon comme de bureau.
Ce format s’adresse surtout aux étudiants, aux familles qui partagent une tablette et à ceux qui lisent ou annotent beaucoup. Il convient moins à un usage nomade : à 664 g, elle se tient mal d’une main dans les transports. Les créatifs exigeants trouveront mieux plus haut dans la gamme, d’autant que le S Pen fourni ne gère pas le Bluetooth, donc pas les gestes à distance. Nous n’avons pas encore publié de test de ce modèle : ces repères s’appuient sur la fiche technique de Samsung.
Face à la Galaxy Tab S11, l’écran plutôt que la puissance
La Galaxy Tab S10 FE+ ne joue pas dans la même catégorie que la Galaxy Tab S11, que notre comparatif des meilleures tablettes classe deuxième et présente comme la meilleure alternative Android. Sa puce Exynos 1580 et sa dalle LCD la placent en milieu de gamme, et elle ne gère ni la sortie HDMI ni Samsung DeX sans fil. Son argument tient dans la taille d’écran, l’étanchéité et le stylet livré, réunis sous les 600 €. Si la puissance prime, regardez plutôt la Tab S11 ; pour lire, écrire et regarder, cette FE+ va à l’essentiel.
✅ Les points forts
- Grand écran de 13,1 pouces à 90 Hz
- S Pen inclus, certifié IP68 comme la tablette
- Batterie de 10 090 mAh
- Stockage extensible par microSD
- Outils d’IA de Samsung Notes et Entourer pour chercher
❌ Les limites
- Dalle LCD, sans le contraste d’un écran OLED
- 664 g, lourde pour un usage à une main
- Chargeur 25 W fourni, alors que la tablette accepte jusqu’à 45 W
- S Pen sans Bluetooth, pas de sortie HDMI
Avec son S Pen et son chargeur dans la boîte, la Galaxy Tab S10 FE+ en 128 Go est proposée à 599 € par Amazon, en gris anthracite.
À 599 €, la Galaxy Tab S10 FE+ réunit ce qu’on attend d’une grande tablette de travail et de détente : 13,1 pouces, un stylet fourni, une grosse batterie et une certification IP68. C’est 20 € de moins que l’offre que nous relayions en mai 2025. Le prix barré de 799 € affiché par Amazon est à prendre avec recul : le prix de référence relevé à l’époque était de 749 €.
Elle s’adresse aux étudiants, aux familles et à tous ceux qui préfèrent la surface d’affichage à la puissance brute. Ceux qui veulent une tablette légère à emporter partout, ou une machine capable de piloter un écran externe, passeront leur chemin. Prévoyez aussi un chargeur plus puissant si la recharge à 45 W compte pour vous.
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