Avec 13,1 pouces de diagonale, la Galaxy Tab S10 FE+ se prête d’abord aux usages où la surface d’affichage compte. Annoter un cours en PDF, prendre des notes manuscrites dans Samsung Notes ou faire résoudre une équation écrite au S Pen y devient plus confortable que sur un écran de 11 pouces. Sa batterie de 10 090 mAh dépasse les 8 000 mAh de la Galaxy Tab S10 FE. Les deux haut-parleurs et la fonction Entourer pour chercher complètent un usage de salon comme de bureau.

Ce format s’adresse surtout aux étudiants, aux familles qui partagent une tablette et à ceux qui lisent ou annotent beaucoup. Il convient moins à un usage nomade : à 664 g, elle se tient mal d’une main dans les transports. Les créatifs exigeants trouveront mieux plus haut dans la gamme, d’autant que le S Pen fourni ne gère pas le Bluetooth, donc pas les gestes à distance. Nous n’avons pas encore publié de test de ce modèle : ces repères s’appuient sur la fiche technique de Samsung.