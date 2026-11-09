Dreame a conçu le X50 Master pour ceux qui veulent un robot laveur autonome sans colonne de réservoirs au salon. Sa base 8 en 1 se raccorde à une arrivée et à une évacuation d’eau : elle reste compacte et gère l’eau sans vous. Pour le Black Friday, Amazon vend le Dreame X50 Master à 699 € au lieu de 1 099 €, soit 36 % sous son prix conseillé.

La boutique Dreame affiche le même tarif : rien d’exclusif, mais le robot se retrouve 1 000 € sous les 1 699 € relevés par Frandroid à sa sortie, à l’été 2025. Nous ne l’avons pas testé : ce qui suit repose sur les caractéristiques annoncées par Dreame.