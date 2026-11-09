Une station d’aspirateur robot occupe vite la place d’un petit meuble, surtout quand elle embarque des réservoirs d’eau. Le Dreame X50 Master, dont la base raccordée à l’eau ne mesure que 24,9 cm de haut, passe à 699 € chez Amazon pour le Black Friday, au même prix que chez Dreame, plomberie à prévoir.
Dreame a conçu le X50 Master pour ceux qui veulent un robot laveur autonome sans colonne de réservoirs au salon. Sa base 8 en 1 se raccorde à une arrivée et à une évacuation d’eau : elle reste compacte et gère l’eau sans vous. Pour le Black Friday, Amazon vend le Dreame X50 Master à 699 € au lieu de 1 099 €, soit 36 % sous son prix conseillé.
La boutique Dreame affiche le même tarif : rien d’exclusif, mais le robot se retrouve 1 000 € sous les 1 699 € relevés par Frandroid à sa sortie, à l’été 2025. Nous ne l’avons pas testé : ce qui suit repose sur les caractéristiques annoncées par Dreame.
Le Dreame X50 Master et sa base raccordée de 24,9 cm sont à 699 € au lieu de 1 099 € chez Amazon pour le Black Friday.
Pourquoi choisir le Dreame X50 Master ?
- Une base qui tient dans un coin : Avec 24,9 cm de haut pour 41,8 x 41,6 cm au sol, elle se loge là où une station à réservoirs déborde. Dreame annonce environ 100 jours d’aspiration sans vider le sac.
- Des seuils qui ne l’arrêtent plus : Le système ProLeap soulève le robot sur des pattes rétractables pour franchir jusqu’à 4,2 cm sur une marche simple et 6 cm sur une double marche. Les rails de baie vitrée ne réclament plus de rampe.
- Des serpillières entretenues par la base : La base lave les deux serpillières à l’eau chauffée jusqu’à 80 °C, puis les sèche à l’air chaud. Sur les tapis, elles se relèvent de 10,5 mm, ou se détachent pour les poils longs.
Sous les meubles bas, sur les tapis et autour des animaux
Au quotidien, la tourelle de navigation VersaLift s’abaisse pour ramener le robot de 11,1 à 8,9 cm de haut, de quoi passer sous un lit ou un canapé bas. L’aspiration grimpe jusqu’à 20 000 Pa sur cinq niveaux, et la brosse HyperStream est conçue pour ne pas enrouler les cheveux. Une caméra associée à un éclairage structuré en 3D reconnaît plus de 200 types d’objets, des câbles aux chaussettes. Dans les angles, une serpillière s’écarte jusqu’à 4 cm pour atteindre les plinthes.
Ce robot vise d’abord les maisons et les grands appartements : Dreame annonce jusqu’à 220 minutes de nettoyage et 205 m² par charge, en mode silencieux. Côté animaux, une caméra se consulte à distance et un mode repère gamelles et litières. Il convient moins à un locataire qui ne peut pas toucher à la plomberie, ou à un logement dont le seul emplacement libre est loin d’un point d’eau.
Base raccordée ou station à réservoirs : le vrai choix
Le X50 Master partage l’essentiel de sa fiche robot avec le X50 Ultra Complete : 20 000 Pa, franchissement de 6 cm, tourelle rétractable et lavage à 80 °C. Ce dernier garde une station à réservoir d’eau propre de 4,5 L, et Amazon l’affichait à 599 € début novembre lors d’une vente flash. Le Master se paie donc pour sa base compacte et son eau gérée sans intervention. Pour situer ces modèles face aux autres marques, notre comparatif des aspirateurs robots réunit nos tests, dont celui du Dreame X60 Pro Ultra Complete, noté 9/10.
✅ Les points forts
- Base de 24,9 cm de haut, avec remplissage et vidange automatiques
- Franchissement jusqu’à 6 cm sur une double marche
- Hauteur ramenée à 8,9 cm pour passer sous les meubles
- Serpillières lavées à 80 °C et séchées à l’air chaud
- 1 000 € sous son tarif de sortie
❌ Les limites
- Raccordement à une arrivée et à une évacuation d’eau à installer
- Sacs à poussière à racheter
- Compatibilité Matter promise par une future mise à jour
- Tourelle abaissée : Dreame prévient d’un risque de rayure sous un meuble au dessous irrégulier
À 699 €, le Dreame X50 Master coûte chez Amazon 400 € de moins que son prix conseillé, au même niveau que chez Dreame.
À 699 €, le Dreame X50 Master devient une option sérieuse pour qui veut un robot laveur autonome sans sacrifier un coin de pièce à une station imposante. La remise de 36 % se calcule sur le prix conseillé, mais l’écart de 1 000 € avec son tarif de sortie dit bien que le modèle a changé de gamme de prix. Base raccordée, seuils franchis et passage sous les meubles font sa différence.
Avant de commander, vérifiez qu’une arrivée et une évacuation d’eau sont accessibles là où vous poserez la base : sans elles, son principal atout disparaît. Sans plomberie à portée, le X50 Ultra Complete et sa station à réservoirs répondent au même besoin, pour moins cher lorsqu’il est en promotion. Pour deux pièces de plain-pied, un robot plus simple fera l’affaire.
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