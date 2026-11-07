Vendu 1 299 € hors offre de lancement à sa sortie en France, fin octobre 2025, le Romo S est l’entrée de gamme de la première génération de robots aspirateurs de DJI. Il reprend la base technique des Romo A et P : deux capteurs fisheye, deux LiDAR grand angle, 25 000 Pa d’aspiration et deux serpillières rotatives lavées par la station. Cdiscount le vend aujourd’hui 529 €, alors que son prix moyen sur le marché s’établissait à 735,95 € ces 90 derniers jours selon Affilizz.

Amazon l’affiche à 539 € dans notre relevé de ce matin. L’offre, vendue par Cdiscount lui-même, vise d’abord les foyers aux sols durs qui veulent un robot laveur complet sans débourser les 1 199 € du Romo A2.