Deux mois après l’annonce du Romo 2, vendu à partir de 1 199 €, la première génération de robots aspirateurs de DJI devient nettement plus abordable. Le DJI Romo S passe à 529 € chez Cdiscount, son plus bas prix relevé, avec la navigation qui nous avait bluffés sur le Romo P, mais une application qui reste perfectible.
Vendu 1 299 € hors offre de lancement à sa sortie en France, fin octobre 2025, le Romo S est l’entrée de gamme de la première génération de robots aspirateurs de DJI. Il reprend la base technique des Romo A et P : deux capteurs fisheye, deux LiDAR grand angle, 25 000 Pa d’aspiration et deux serpillières rotatives lavées par la station. Cdiscount le vend aujourd’hui 529 €, alors que son prix moyen sur le marché s’établissait à 735,95 € ces 90 derniers jours selon Affilizz.
Amazon l’affiche à 539 € dans notre relevé de ce matin. L’offre, vendue par Cdiscount lui-même, vise d’abord les foyers aux sols durs qui veulent un robot laveur complet sans débourser les 1 199 € du Romo A2.
Le DJI Romo S, robot aspirateur laveur de 25 000 Pa avec station, est à 529 € chez Cdiscount, contre 735,95 € en moyenne sur le marché ces trois derniers mois.
Pourquoi choisir le DJI Romo S ?
- Une navigation héritée des drones : Deux capteurs fisheye et deux LiDAR grand angle repèrent un câble de 2 mm ou une carte à jouer posée au sol. Sur le Romo P, qui partage cette base, nous avions donné 10/10 à la navigation tant ses trajectoires étaient précises.
- Une aspiration de 25 000 Pa : Deux brosses rotatives à double moteur ramassent cheveux et poils d’animaux en limitant l’enroulement.
- Une station qui lave les serpillières : Quatre jets à haute pression nettoient les deux serpillières rotatives, et un conduit large de 16 mm évacue les débris. DJI annonce jusqu’à 200 jours sans entretien de la station.
Du carrelage aux tapis, un ménage courant délégué au robot
Au quotidien, le Romo S aspire et lave dans le même passage, en ajustant le débit d’eau selon le type de sol. Sur les tapis, le Romo P de notre test relevait ses serpillières de lui-même et se montrait redoutable de précision sur les poils courts. Sa détection d’obstacles fins compte surtout dans les pièces où traînent câbles de chargeurs et jouets.
Le profil type est un foyer aux sols durs, avec un animal ou des enfants, qui veut confier le ménage courant à un robot. Sa robe blanche opaque le rend plus discret que les versions transparentes. Il convient moins à ceux qui attendent une application irréprochable : notre test l’a trouvée parfois confuse, et encore privée de traduction française à l’époque. Les recharges de détergent sont propriétaires et ne se remplissent pas, ce qui ajoute un coût récurrent.
Romo S, Romo 2 ou un autre robot laveur ?
Depuis septembre, DJI vend le Romo 2, à 1 199 € en version A2 et 1 299 € en version P2. Il ajoute des jambes motorisées qui franchissent une marche de 4 cm et pousse l’aspiration à 36 000 Pa. C’est d’ailleurs le Romo P2 qui figure en tête de notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots, où Dreame, Roborock ou Narwal proposent d’autres systèmes de lavage, comme les rouleaux. À 529 €, le Romo S coûte moins de la moitié d’un Romo A2 et garde l’essentiel : la navigation, la station et le lavage automatique des serpillières.
✅ Les points forts
- Navigation précise, capable d’éviter un câble de 2 mm
- 25 000 Pa et deux brosses à double moteur pour les poils
- Station qui lave les serpillières, 200 jours sans entretien annoncés
- Robot et station blancs, plus discrets que les Romo transparents
- Plus bas prix relevé, près de 207 € sous la moyenne du marché sur 90 jours
❌ Les limites
- Application parfois confuse lors de notre test
- Recharges de détergent propriétaires, impossibles à remplir
- Pas de jambes motorisées pour franchir les marches, contrairement au Romo 2
- Une faille côté serveurs, corrigée par DJI à partir de février 2026, a exposé près de 7 000 robots Romo
Le tarif de 529 € a été relevé ce matin chez Cdiscount : vérifiez-le sur la fiche du DJI Romo S avant de valider votre panier.
À 529 €, le DJI Romo S change de catégorie de prix. Vendu 1 299 € hors offre de lancement, il conserve la navigation, l’aspiration et la station des Romo A et P, plus chers. Pour un logement de plain-pied, cela suffit largement. La baisse coïncide avec l’arrivée du Romo 2, qui apporte surtout le franchissement des marches et davantage de puissance.
Ceux dont le logement compte des seuils marqués, ou qui tiennent à une application très aboutie, ont intérêt à regarder le Romo 2 ou d’autres modèles de notre comparatif. Les autres, surtout avec des sols durs et un animal, trouvent ici un robot laveur complet à un tarif jamais relevé par Affilizz. Gardez simplement l’application à jour : le robot embarque des caméras connectées.
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