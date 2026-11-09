La Lift for Business reprend la forme de la Logitech Lift, une souris verticale qui maintient la main à un angle de 57° pour une posture plus naturelle. Cette version destinée aux entreprises y ajoute un récepteur Logi Bolt couplé d’usine, une connexion Bluetooth sécurisée et des outils de déploiement pour les services informatiques, tout en restant parfaitement utilisable à la maison.

Amazon l’affiche à 49,99 € au lieu d’un prix conseillé de 69,99 €, soit 20 € d’économie (-29 %), dans sa version pour droitiers coloris graphite. L’offre est présentée comme un Prix Flash à durée limitée, et la souris est vendue et expédiée par Amazon.