Les journées passées la main crispée sur une souris classique finissent souvent par se faire sentir dans le poignet et l’avant-bras. En amont du Black Friday, Amazon propose la Logitech Lift for Business, version professionnelle de sa souris verticale compacte, à moins de 50 € pour une durée limitée.
La Lift for Business reprend la forme de la Logitech Lift, une souris verticale qui maintient la main à un angle de 57° pour une posture plus naturelle. Cette version destinée aux entreprises y ajoute un récepteur Logi Bolt couplé d’usine, une connexion Bluetooth sécurisée et des outils de déploiement pour les services informatiques, tout en restant parfaitement utilisable à la maison.
Amazon l’affiche à 49,99 € au lieu d’un prix conseillé de 69,99 €, soit 20 € d’économie (-29 %), dans sa version pour droitiers coloris graphite. L’offre est présentée comme un Prix Flash à durée limitée, et la souris est vendue et expédiée par Amazon.
Pourquoi choisir la Logitech Lift for Business ?
- Une forme verticale qui soulage le poignet et réduit la tension de l’avant-bras.
- Des clics silencieux, adaptés à l’open space comme aux visioconférences.
- Une pile AA fournie qui tient jusqu’à 24 mois, sans recharge à prévoir.
- Deux modes de connexion, Logi Bolt et Bluetooth, et la bascule entre trois appareils.
- Une compatibilité étendue avec Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS et Android.
Une souris qui remet le poignet dans le bon axe
La Lift s’adresse à ceux qui passent leurs journées devant un ordinateur et cherchent à réduire la fatigue liée à une souris classique. Sa silhouette verticale place la main dans une position proche de celle d’une poignée de main, avec un repose-pouce et une surface légèrement texturée qui assurent une bonne prise. Plus compacte qu’une MX Vertical, elle a été dessinée pour les petites et moyennes mains, et reste légère avec 125 g, pile comprise. Les quatre boutons se personnalisent dans l’application Logi Options+, et la molette SmartWheel passe d’un défilement précis à un défilement rapide. Clubic avait déjà mis en avant la version grand public de la Lift, qui partage la même forme.
Une souris verticale demande toutefois quelques jours d’adaptation, le temps de retrouver ses repères et sa précision. Les grandes mains la trouveront probablement trop petite et auront intérêt à se tourner vers un modèle plus imposant. Enfin, elle ne remplace ni un poste de travail bien réglé, ni un avis médical en cas de douleur installée.
Ce que la version Business change au quotidien
Une connexion prête à l’emploi et sécurisée
La différence avec la Lift classique tient surtout à l’environnement professionnel. Le récepteur USB Logi Bolt est couplé d’usine, il suffit donc de le brancher sur un port USB-A pour commencer à travailler, et la connexion sans fil chiffrée reste stable même dans les bureaux saturés d’appareils. Le Bluetooth prend le relais pour une tablette ou un ordinateur sans port USB-A, et un bouton permet de passer d’un appareil à l’autre parmi trois.
Pensée pour être déployée à grande échelle
Les services informatiques peuvent gérer à distance les mises à jour du micrologiciel et les réglages de Logi Options+ sur un parc entier de postes Windows et macOS. La souris est certifiée dans plus de 100 pays et couverte par une garantie matérielle limitée de deux ans. Pour un particulier, ces outils restent transparents, et l’usage est identique à celui d’une Lift classique, avec en prime une pile au lithium sur le coloris graphite.
✅ Les points forts
- Posture plus naturelle grâce à l’angle de 57°
- Clics silencieux et molette SmartWheel
- Jusqu’à 24 mois d’autonomie avec une pile AA
- Logi Bolt et Bluetooth, trois appareils
❌ Les limites
- Trop compacte pour les grandes mains
- Temps d’adaptation au format vertical
- Pile à remplacer, pas de recharge USB
La Logitech Lift for Business offre une entrée simple et efficace dans le monde des souris verticales, avec une connexion professionnelle prête à l’emploi. À 49,99 €, elle devient une bonne option pour équiper un poste de télétravail ou soulager un poignet fatigué, à condition d’avoir des mains petites ou moyennes.
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