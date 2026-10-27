Un an après son lancement à 1 329 €, et alors que l’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 €, la génération précédente devient nettement plus abordable. Darty affiche l’iPhone 17 Pro 256 Go Orange cosmique à 1 019 €, 210 € sous le prix de Cdiscount, et notre test le jugeait très abouti, avec une réserve sur l’autonomie quand on le sollicite fort.
Lancé en septembre 2025 à 1 329 € en 256 Go, l’iPhone 17 Pro a troqué le titane pour un châssis en aluminium monobloc et inauguré une chambre à vapeur chez Apple. Darty le propose aujourd’hui à 1 019 € dans son coloris Orange cosmique, en offre neuve vendue par l’enseigne. Au même moment, Cdiscount l’affiche à 1 229 €, soit 210 € de plus.
L’offre vise ceux qui veulent un iPhone Pro complet, triple capteur de 48 Mpx compris, sans suivre l’iPhone 18 Pro et ses 1 479 €. Ce prix porte sur le seul coloris Orange cosmique, les autres teintes n’ayant pas été vérifiées à ce tarif.
L’iPhone 17 Pro 256 Go Orange cosmique est à 1 019 € chez Darty, contre 1 229 € chez Cdiscount au même moment.
Pourquoi choisir l’iPhone 17 Pro ?
- Trois capteurs de 48 Mpx : Grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif 4x montent tous à 48 Mpx, avec un zoom 8x en prime. Vous gardez une image détaillée même en cadrant serré, un point que notre test a salué en toutes situations.
- Une chauffe mieux tenue : La chambre à vapeur, une première chez Apple, aide la puce A19 Pro et ses 12 Go de mémoire vive à garder leur rythme. Les longues sessions de jeu ou d’export vidéo en profitent directement.
- Un écran taillé pour l’extérieur : La dalle OLED de 6,3 pouces à 120 Hz grimpe à 3 000 nits en pointe, avec un traitement anti-reflets amélioré. Lire un plan ou cadrer une photo en plein soleil devient plus confortable.
Un appareil photo et vidéo de poche, plus qu’un simple téléphone
Côté vidéo, l’iPhone 17 Pro filme en 4K jusqu’à 120 images par seconde, en Dolby Vision, et enregistre en ProRes RAW pour qui retouche ensuite ses plans. Il sait aussi filmer avec les caméras avant et arrière en même temps. Son port USB-C 3.2 Gen 2 accélère le transfert de ces fichiers lourds vers un ordinateur. La caméra frontale de 18 Mpx, à capteur carré, cadre en paysage sans tourner le téléphone.
Il s’adresse d’abord aux créateurs, aux voyageurs qui veulent un seul appareil et aux joueurs que la chauffe des anciens modèles gênait. Comme le relève notre test de l’iPhone 17 Pro, l’autonomie couvre une journée normale, avec environ 40 % restants le soir, mais devient juste quand on le sollicite fort. Il se montre aussi un peu lourd et épais en main. Si votre téléphone sert surtout aux messages et aux réseaux sociaux, un modèle moins cher suffira.
Face à l’iPhone 18 Pro, ce que vous laissez de côté
L’iPhone 18 Pro, qui démarre à 1 479 €, apporte une puce A20 Pro jusqu’à 20 % plus rapide côté processeur, une charge à 50 % en 15 minutes au lieu de 20, trois heures de lecture vidéo en plus et une ouverture variable en photo. Ces gains servent surtout la vidéo et les usages très intensifs, dans un design quasi inchangé. À 1 019 €, l’écart atteint 460 €. Pour situer l’offre face aux modèles Android, notre comparatif des meilleurs smartphones classe les références du moment, iPhone 18 Pro compris.
✅ Les points forts
- Trois capteurs de 48 Mpx, dont un téléobjectif 4x
- Chauffe mieux maîtrisée grâce à la chambre à vapeur
- Écran OLED 120 Hz à 3 000 nits en pointe
- Vidéo 4K à 120 images par seconde et ProRes RAW
- 310 € sous son prix de lancement
❌ Les limites
- Autonomie juste en usage intensif
- Un peu lourd et épais en main
- Prix vérifié sur le seul coloris Orange cosmique
- Arêtes du bloc photo sensibles aux chocs
Le prix de 1 019 € porte sur l’iPhone 17 Pro 256 Go Orange cosmique : vérifiez le coloris sur la page Darty avant de valider votre commande.
À 1 019 €, l’iPhone 17 Pro 256 Go reste un achat conséquent, mais il coûte 310 € de moins qu’à son lancement et 460 € de moins que son successeur. Ce que l’iPhone 18 Pro ajoute concerne surtout la charge, l’endurance et la vidéo avancée. Pour la photo du quotidien, le jeu et la lecture en extérieur, l’écart de prix se justifie moins.
Si vous gardez votre téléphone plusieurs années et que la photo compte pour vous, cette offre a du sens, à condition d’aimer l’orange. Ceux qui tirent fort sur la batterie toute la journée regarderont plutôt du côté du 18 Pro. Et si votre usage se limite aux messages et aux vidéos, un iPhone 17e ou un Android de milieu de gamme fera l’affaire pour bien moins.
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