Lancé en septembre 2025 à 1 329 € en 256 Go, l’iPhone 17 Pro a troqué le titane pour un châssis en aluminium monobloc et inauguré une chambre à vapeur chez Apple. Darty le propose aujourd’hui à 1 019 € dans son coloris Orange cosmique, en offre neuve vendue par l’enseigne. Au même moment, Cdiscount l’affiche à 1 229 €, soit 210 € de plus.

L’offre vise ceux qui veulent un iPhone Pro complet, triple capteur de 48 Mpx compris, sans suivre l’iPhone 18 Pro et ses 1 479 €. Ce prix porte sur le seul coloris Orange cosmique, les autres teintes n’ayant pas été vérifiées à ce tarif.