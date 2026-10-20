Le premier terrain des AirPods Pro 3 reste les transports. Leur format plus intra-auriculaire renforce l’isolation passive sur les fréquences de la voix, ce qui aide à s’isoler dans une rame bondée ou un open space. La certification IP57, étendue au boîtier, et la résistance à la transpiration les rendent plus adaptés au sport , où le capteur cardiaque prend son sens. En appel, la voix reste naturelle au calme et mieux préservée qu’avant dans le bruit, sans miracle.

Comme le détaille notre test des AirPods Pro 3, ces écouteurs ne déploient leur potentiel qu’avec un iPhone : audio adaptatif, détection des conversations, test auditif, audio spatial. Sur Android, ni niveau de batterie ni vrai multipoint, et l’achat perd l’essentiel de son intérêt. La nouvelle canule divise aussi : la tenue est plus ferme, mais une légère pression à l’entrée du conduit peut gêner sur de longues sessions comme à l’effort. Si vous trouviez les AirPods Pro 2 parfaitement confortables, le changement mérite réflexion.