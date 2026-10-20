Amazon affiche les AirPods Pro 3 à 209 € depuis le 15 octobre, quand Boulanger, la Fnac et Darty restent autour de 249 €. Notre test a salué leur réduction de bruit, mais relevé un son moins équilibré que sur la génération précédente et une connectivité toujours fermée à Android.
Arrivés à l’automne 2025, les AirPods Pro 3 sont les écouteurs à réduction de bruit haut de gamme d’Apple. Ils gardent la puce H2 des AirPods Pro 2, mais adoptent une canule plus marquée, un capteur de fréquence cardiaque et une certification IP57. Amazon les propose à 209 € au lieu de 249 €, soit 40 € de moins que chez Boulanger et 40,99 € sous la Fnac et Darty, à 249,99 €. Ce tarif tient depuis le 15 octobre. L’offre vise d’abord les utilisateurs d’iPhone, les seuls à profiter de l’ensemble de leurs fonctions.
Les AirPods Pro 3 passent à 209 € au lieu de 249 € chez Amazon, un écart que Boulanger, la Fnac et Darty n’ont pas suivi pour l’instant.
Pourquoi choisir les AirPods Pro 3 ?
- Une réduction de bruit encore plus poussée : Dans notre test, l’atténuation démarre dès les basses et reste stable jusqu’aux haut-médiums, un cran au-dessus des AirPods Pro 2. Les nouveaux embouts filtrent aussi mieux les conversations voisines.
- Un capteur cardiaque précis : Les écouteurs mesurent votre fréquence cardiaque pendant l’effort, avec une courbe qui suivait de près notre ceinture cardio. Les données restent toutefois cantonnées à l’app Santé.
- Plus d’autonomie par charge : Apple annonce 8 h d’écoute avec réduction de bruit, et nous avons mesuré un peu plus de 8 h 20. De quoi tenir un long trajet sans repasser par le boîtier.
Transports, sport et appels : ce qu’ils changent au quotidien
Le premier terrain des AirPods Pro 3 reste les transports. Leur format plus intra-auriculaire renforce l’isolation passive sur les fréquences de la voix, ce qui aide à s’isoler dans une rame bondée ou un open space. La certification IP57, étendue au boîtier, et la résistance à la transpiration les rendent plus adaptés au sport, où le capteur cardiaque prend son sens. En appel, la voix reste naturelle au calme et mieux préservée qu’avant dans le bruit, sans miracle.
Comme le détaille notre test des AirPods Pro 3, ces écouteurs ne déploient leur potentiel qu’avec un iPhone : audio adaptatif, détection des conversations, test auditif, audio spatial. Sur Android, ni niveau de batterie ni vrai multipoint, et l’achat perd l’essentiel de son intérêt. La nouvelle canule divise aussi : la tenue est plus ferme, mais une légère pression à l’entrée du conduit peut gêner sur de longues sessions comme à l’effort. Si vous trouviez les AirPods Pro 2 parfaitement confortables, le changement mérite réflexion.
Sony WF-1000XM6, AirPods 4 : où se situent les AirPods Pro 3
Dans notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil, les AirPods Pro 3 occupent la première place, avec une note de 9/10. Les Sony WF-1000XM6, notés 9/10 eux aussi, les devancent sur la qualité audio et la connectivité, avec multipoint, LDAC et LE Audio, un vrai atout hors de l’écosystème Apple. Si les embouts vous gênent, les AirPods 4 avec réduction de bruit offrent un format ouvert, au prix d’une atténuation moins efficace sur les très basses fréquences. Pour un utilisateur d’iPhone, les AirPods Pro 3 restent le choix le plus cohérent.
✅ Les points forts
- Réduction de bruit et mode Transparence de très haut niveau
- Capteur de fréquence cardiaque précis à l’effort
- Plus de 8 h d’écoute mesurées avec réduction de bruit
- Écouteurs et boîtier certifiés IP57
- Fonctions d’audition bien intégrées à iOS 26
❌ Les limites
- Son plus démonstratif, moins équilibré que sur les AirPods Pro 2
- Format plus intrusif, confort moins universel
- Boîtier limité à deux recharges complètes
- Ni vrai multipoint ni LE Audio, fonctions bridées hors iPhone
Affichés à 209 € depuis le 15 octobre sur Amazon, les AirPods Pro 3 restent 40 € sous le prix pratiqué chez Boulanger.
À 209 €, les AirPods Pro 3 coûtent 40 € de moins que chez Boulanger, la Fnac ou Darty, pour des écouteurs que nous plaçons en tête de notre sélection. La baisse est plus mesurée face au prix moyen relevé sur Amazon, 221,99 € selon camelcamelcamel : c’est un palier bas qui tient depuis le 15 octobre, pas une chute spectaculaire. Pour un utilisateur d’iPhone qui veut s’isoler dans les transports et suivre son rythme cardiaque à l’effort sans montre, l’offre tombe juste.
Les possesseurs d’AirPods Pro 2 n’ont en revanche aucune urgence : le son a perdu en équilibre, le boîtier en endurance, et le gain se joue surtout sur l’isolation et le capteur cardiaque. Sur Android, les Sony WF-1000XM6 répondent mieux à vos besoins. Et si les embouts intra vous rebutent, les AirPods 4 avec réduction de bruit sont la piste à explorer avant de vous décider.
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