L’écran monte à 3 000 nits en pointe et reste lisible en plein soleil, pour suivre un itinéraire comme pour cadrer une photo. En vidéo, l’iPhone filme en 4K à 60 images par seconde en Dolby Vision et ajoute le ProRes RAW, pensé pour les professionnels de l’image. La caméra avant de 18 Mpx, au capteur carré, passe en format paysage sans tourner le téléphone pour les selfies de groupe. Comme le relève notre test de l’iPhone 17 Pro Max, la recharge progresse peu : environ 1 h 30 pour un plein.

Il s’adresse à ceux qui sollicitent beaucoup leur smartphone, entre photo, vidéo et jeu. Avec 233 g, c’est en revanche l’iPhone le plus épais conçu par Apple, et l’usage à une main demande de l’habitude. Si ce format vous encombre, l’iPhone 17 Pro de 6,3 pouces existe, moins endurant selon nos mesures. Sans usage du zoom ni de la vidéo avancée, l’écart avec un iPhone 17 se réduit : l’interface et 99 % des fonctions sont identiques.