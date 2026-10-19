Amazon vend l’iPhone 17 Pro Max 256 Go à 1 319 €, à 10 € de son plus bas des 90 derniers jours. Face à un iPhone 18 Pro Max à 1 629 € et à un iPhone Duo livré l’an prochain, le grand modèle de 2025 garde de solides arguments.
Lancé à 1 479 € en 256 Go, l’iPhone 17 Pro Max est le grand modèle de la gamme iPhone 17, avec son écran de 6,9 pouces et sa puce A19 Pro. Amazon l’affiche aujourd’hui à 1 319 € en coloris Bleu intense, vendu par Amazon. C’est 5 % sous son prix moyen des 90 derniers jours, 1 393,06 € selon camelcamelcamel, et 10 € au-dessus du plus bas relevé le 16 août.
La remise reste mesurée. Elle vise ceux qui veulent un grand iPhone très endurant sans payer le prix de l’iPhone 18 Pro Max.
L’iPhone 17 Pro Max 256 Go Bleu intense est proposé à 1 319 € par Amazon, contre 1 393,06 € en moyenne sur les trois derniers mois.
Pourquoi choisir l’iPhone 17 Pro Max ?
- Deux jours d’autonomie : Sa batterie de 4 832 mAh en version européenne en fait l’iPhone le plus endurant d’Apple. Dans notre test, il lui restait 35 % après six heures et demie d’écran intensif.
- Un téléobjectif passé à 48 Mpx : Le zoom 4x gagne un capteur 56 % plus grand que sur l’iPhone 16 Pro, et autorise un zoom 8x de très bonne qualité pour les portraits et les sujets éloignés.
- Une chauffe mieux répartie : La chambre à vapeur, une première chez Apple, diffuse la chaleur sur toute la face arrière. Les longues sessions de jeu restent plus confortables en main.
Du plein soleil aux longues journées de tournage, ce qu’il change au quotidien
L’écran monte à 3 000 nits en pointe et reste lisible en plein soleil, pour suivre un itinéraire comme pour cadrer une photo. En vidéo, l’iPhone filme en 4K à 60 images par seconde en Dolby Vision et ajoute le ProRes RAW, pensé pour les professionnels de l’image. La caméra avant de 18 Mpx, au capteur carré, passe en format paysage sans tourner le téléphone pour les selfies de groupe. Comme le relève notre test de l’iPhone 17 Pro Max, la recharge progresse peu : environ 1 h 30 pour un plein.
Il s’adresse à ceux qui sollicitent beaucoup leur smartphone, entre photo, vidéo et jeu. Avec 233 g, c’est en revanche l’iPhone le plus épais conçu par Apple, et l’usage à une main demande de l’habitude. Si ce format vous encombre, l’iPhone 17 Pro de 6,3 pouces existe, moins endurant selon nos mesures. Sans usage du zoom ni de la vidéo avancée, l’écart avec un iPhone 17 se réduit : l’interface et 99 % des fonctions sont identiques.
Face à l’iPhone 18 Pro Max et aux grands Android
L’iPhone 18 Pro Max démarre à 1 629 € en 256 Go, soit 310 € de plus, et le pliant iPhone Duo, dès 2 339 €, affichait en France une livraison au 25 janvier 2027 une heure après l’ouverture des précommandes. Dans notre comparatif des meilleurs smartphones, l’iPhone 17 Pro Max reste en bonne place, aux côtés du Galaxy S26 Ultra, notre choix côté Android. Nous y notons que l’iPhone 18 Pro Max pourrait lui voler la vedette, malgré sa hausse de prix.
✅ Les points forts
- Deux jours d’autonomie en usage courant, selon notre test
- Téléobjectif 4x de 48 Mpx et zoom 8x de bonne qualité
- Écran de 6,9 pouces à 120 Hz et 3 000 nits, lisible en plein soleil
- Chauffe mieux maîtrisée grâce à la chambre à vapeur
- Prix à 10 € de son plus bas des 90 derniers jours sur Amazon
❌ Les limites
- Remise modeste : 5 % sous la moyenne des trois derniers mois
- 233 g et un format épais, peu pratique à une main
- Recharge inchangée, environ 1 h 30 pour un plein, et seulement un câble USB-C dans la boîte
- Une génération derrière l’iPhone 18 Pro Max depuis septembre
Cdiscount s’aligne sur le même tarif, quand Darty et Boulanger facturent encore l’iPhone 17 Pro Max 1 379 € : chez Amazon, il reste à 1 319 €.
À 1 319 €, l’iPhone 17 Pro Max ne connaît pas une baisse spectaculaire, mais il revient à 10 € de son plus bas des trois derniers mois chez Amazon. Il garde ce qui lui a valu un 10/10 dans notre test : deux jours d’autonomie, une photo très polyvalente et une chauffe mieux contenue. Face à l’iPhone 18 Pro Max, l’écart de 310 € pèse dans la balance.
Si vous visiez l’iPhone Duo, ce modèle offre une alternative au format classique, pour bien moins cher. Avec un iPhone 16 Pro Max en poche, l’intérêt est plus limité : les progrès portent sur le zoom, la chauffe et l’autonomie, pas sur le logiciel. Et si 6,9 pouces vous semblent trop, l’iPhone 17 Pro offre l’essentiel dans un format plus compact.
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