Dans le métro ou en open space, la puce H2 pilote un mode adaptatif qui dose seul la réduction de bruit ou la transparence selon l’environnement. La détection de conversation baisse le volume dès que vous prenez la parole, pratique au comptoir d’un café. Comme le relève notre test des AirPods 4 avec réduction de bruit, les basses très profondes, sous 50 Hz, restent audibles : le grondement d’un moteur ne disparaît pas totalement. Côté musique, l’architecture sonore passe un cap, avec un grave bien étendu et des médiums équilibrés.

Ces écouteurs conviennent d’abord aux possesseurs d’iPhone, d’iPad ou de Mac : sur Android, aucune de leurs fonctions avancées n’est disponible. Avec 4 h 20 d’écoute mesurées par nos soins avec la réduction de bruit, ils couvrent un aller-retour domicile-travail, mais pas un long-courrier d’une traite. Certifiés IP54, ils supportent la transpiration d’une séance de sport. Ceux qui recherchent l’isolement d’un intra fermé seront en revanche mieux servis ailleurs.