Les AirPods 4 avec réduction active du bruit affichent chez Amazon le prix le plus bas relevé sur la plateforme, alors que les AirPods 5 sont arrivés en septembre. Reste à savoir si cette génération, sacrée meilleure paire d’écouteurs ouverts dans notre test, garde un intérêt face à sa remplaçante.
Sortis fin 2024, les AirPods 4 avec réduction active du bruit sont les premiers écouteurs ouverts d’Apple capables de filtrer le bruit sans embouts en silicone. Ils sont proposés à 139 € sur Amazon, contre un prix moyen de 174,98 € relevé chez le marchand : c’est leur plus bas historique sur la plateforme, un niveau affiché depuis le 9 octobre. Boulanger s’aligne d’ailleurs sur le même tarif. L’offre vise d’abord les utilisateurs d’iPhone qui ne supportent pas les intras. Ceux qui hésitent avec les AirPods 5, lancés à 149 €, trouveront plus bas de quoi trancher.
Les AirPods 4 avec réduction active du bruit sont à 139 € chez Amazon, sous leur prix moyen de 174,98 € sur la plateforme.
Pourquoi choisir les AirPods 4 avec réduction active du bruit ?
- Une réduction de bruit sans embouts : notre test y voit un véritable tour de force pour un format ouvert, avec une atténuation efficace au-dessus de 50 Hz. Vous calmez la rumeur d’un open space sans sensation d’oreille bouchée.
- Un boîtier mieux équipé que celui des AirPods 5 à 149 € : il se recharge sans fil, sur un chargeur Qi ou celui de l’Apple Watch, et intègre un haut-parleur pour le retrouver avec Localiser.
- Des appels nets : notre test juge la captation des voix exemplaire, y compris quand le bruit ambiant grimpe, utile en visioconférence comme dans la rue.
Des écouteurs ouverts taillés pour la ville et le bureau
Dans le métro ou en open space, la puce H2 pilote un mode adaptatif qui dose seul la réduction de bruit ou la transparence selon l’environnement. La détection de conversation baisse le volume dès que vous prenez la parole, pratique au comptoir d’un café. Comme le relève notre test des AirPods 4 avec réduction de bruit, les basses très profondes, sous 50 Hz, restent audibles : le grondement d’un moteur ne disparaît pas totalement. Côté musique, l’architecture sonore passe un cap, avec un grave bien étendu et des médiums équilibrés.
Ces écouteurs conviennent d’abord aux possesseurs d’iPhone, d’iPad ou de Mac : sur Android, aucune de leurs fonctions avancées n’est disponible. Avec 4 h 20 d’écoute mesurées par nos soins avec la réduction de bruit, ils couvrent un aller-retour domicile-travail, mais pas un long-courrier d’une traite. Certifiés IP54, ils supportent la transpiration d’une séance de sport. Ceux qui recherchent l’isolement d’un intra fermé seront en revanche mieux servis ailleurs.
AirPods 5, AirPods Pro 3 : où se situent les AirPods 4 ?
Depuis septembre, les AirPods 5 à 149 € promettent selon Apple une réduction de bruit jusqu’à 1,5 fois supérieure et une protection IP57. À ce prix, leur boîtier se passe toutefois de la recharge sans fil et du haut-parleur, réservés à la version à 169 €, et le réglage du volume par balayage manque aussi bien aux AirPods 4 qu’aux AirPods 5 de base. Si l’isolation prime, les AirPods Pro 3, que notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil place en tête, jouent dans une autre catégorie, avec des embouts et une réduction de bruit annoncée trois fois supérieure. Les AirPods 4 y figurent comme les meilleurs écouteurs ouverts, un classement établi avant l’arrivée de leurs successeurs.
✅ Les points forts
- Réduction de bruit efficace pour un format ouvert, sans embouts
- Boîtier à recharge sans fil, avec haut-parleur pour Localiser
- Qualité d’appel jugée exemplaire dans notre test
- Plus bas prix relevé chez Amazon
❌ Les limites
- Autonomie de 4 h 20 avec réduction de bruit dans notre test
- Basses fréquences très profondes peu atténuées
- Pas de réglage du volume depuis les écouteurs
- Fonctions avancées réservées à l’écosystème Apple
Avant de commander, jetez un œil au prix du jour des AirPods 5 : à 139 €, les AirPods 4 avec réduction de bruit gardent l’atout de la recharge sans fil.
À 139 €, les AirPods 4 avec réduction active du bruit s’adressent à un profil précis : un utilisateur d’iPhone qui refuse les embouts mais veut filtrer le bruit des transports. Notre test leur reconnaît une réduction de bruit remarquable pour le format, des appels exemplaires et un bon confort. Face aux AirPods 5 de base, vous économisez 10 € et conservez un boîtier à recharge sans fil, en renonçant à une isolation annoncée plus poussée et à l’IP57.
Si l’efficacité de la réduction de bruit compte davantage que le boîtier, les AirPods 5 restent le choix le plus cohérent, d’autant qu’ils ont déjà bénéficié de remises chez Amazon depuis leur sortie. Sur Android, passez votre chemin. Pour quelques heures d’écoute par jour sans gêne dans le conduit auditif, cette offre tient la route, à condition d’avoir vérifié le prix des AirPods 5 le même jour.
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