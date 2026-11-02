Le Midea PortaSplit a été l’un des climatiseurs les plus difficiles à trouver pendant les fortes chaleurs de l’été 2026, en rupture chez la plupart des revendeurs. Boulanger le remet en vente à 999 € dans sa version 12 000 BTU réversible, la plus complète de la gamme. Ce tarif correspond à son prix recommandé en France : il n’y a pas de remise ici, l’intérêt de l’offre tient à la disponibilité.

Ce split mobile s’adresse d’abord aux locataires et aux copropriétaires qui ne peuvent pas faire poser une climatisation fixe. Comme il est réversible, il peut aussi servir de chauffage d’appoint pendant l’hiver qui arrive.