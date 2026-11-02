Introuvable une bonne partie de l’été, le climatiseur split mobile de Midea refait surface à quelques semaines du Black Friday, au moment où sa fonction chauffage peut prendre le relais de la clim. Boulanger propose le Midea PortaSplit 12 000 BTU réversible à 999 €, son prix recommandé et non une promotion, et notre test de cet été l’a montré efficace et discret, mais lourd de 45,5 kg.
Le Midea PortaSplit a été l’un des climatiseurs les plus difficiles à trouver pendant les fortes chaleurs de l’été 2026, en rupture chez la plupart des revendeurs. Boulanger le remet en vente à 999 € dans sa version 12 000 BTU réversible, la plus complète de la gamme. Ce tarif correspond à son prix recommandé en France : il n’y a pas de remise ici, l’intérêt de l’offre tient à la disponibilité.
Ce split mobile s’adresse d’abord aux locataires et aux copropriétaires qui ne peuvent pas faire poser une climatisation fixe. Comme il est réversible, il peut aussi servir de chauffage d’appoint pendant l’hiver qui arrive.
Le Midea PortaSplit 12 000 BTU réversible est de nouveau disponible chez Boulanger à 999 €, son prix recommandé, après des mois de rupture.
Pourquoi choisir le Midea PortaSplit ?
- Le rendement d’un vrai split : Ses deux unités reprennent le principe d’une pompe à chaleur fixe, sans la dépression d’air qui pénalise les monoblocs. Son SEER de 6,1 et sa classe A++ le placent loin devant les climatiseurs mobiles classiques, qui plafonnent entre 2,6 et 3,2.
- Pas de travaux : L’unité extérieure se fixe sur un rebord de fenêtre grâce au support fourni, sans percer le mur. Comptez une dizaine de minutes entre le déballage et le premier démarrage, et tout se démonte aussi vite.
- Deux saisons d’usage : La version 12 000 BTU est réversible, avec un mode chaud en plus du froid, de la ventilation et de la déshumidification. De quoi remplacer un radiateur d’appoint quand la clim ne sert plus.
Ce que nous avons mesuré en pleine canicule
Dans notre test du Midea PortaSplit, l’appareil a fait passer un rez-de-chaussée d’environ 70 m² de 28 à 24-25 degrés en moins de deux heures, alors qu’il faisait 34 degrés dehors et que Midea le prévoit pour 42 m² au plus. En mode automatique, nous avons relevé 50 à 52 dB, et moins de 45 dB en mode nuit. La consommation tournait le plus souvent entre 300 et 500 W, soit un peu moins de 7 kWh pour une journée complète.
Le profil idéal reste celui d’un locataire qui veut rafraîchir une pièce de vie ou une chambre, près d’une fenêtre ou d’un balcon. Dans un appartement cloisonné, l’effet se concentre sur la pièce équipée : dans notre deux-pièces de 40 m², le salon situé derrière une cloison ne descendait pas sous 26 à 27 degrés. Avec 45,5 kg au total, il se déplace mal d’un étage à l’autre et s’installe plutôt pour la saison. Le mode chauffage, enfin, n’a pas été mesuré dans notre test : ses performances en hiver restent à confirmer.
Split mobile, monobloc ou génération 2027 : où se situe le PortaSplit
Dans notre comparatif des meilleurs climatiseurs mobiles, le PortaSplit est notre choix pour le split mobile, quand le Comfee Breezy Cool 2.6, dès 261 €, reste la référence des petits budgets. L’écart de prix se paie en rendement et en confort acoustique. Midea a par ailleurs annoncé pour 2027 une nouvelle génération qui passe du gaz R32 au R290, avec un filtre amovible et la compatibilité Matter. Les modèles actuels restent utilisables sans restriction, mais si ces ajouts comptent pour vous, attendre est une option.
✅ Les points forts
- SEER de 6,1 et classe A++, loin devant les monoblocs
- Installation sans travaux en une dizaine de minutes
- 50 à 52 dB en mode auto, moins de 45 dB la nuit
- Réversible, avec un mode chauffage
❌ Les limites
- 45,5 kg au total, difficile à déplacer entre les étages
- Gaine raide et un peu courte, fenêtre jamais tout à fait fermée
- Aucune remise : 999 €, c’est le prix recommandé
- Mode chauffage pas encore mesuré dans notre test
Vérifiez que la gaine de 2 mètres atteint votre fenêtre depuis l’emplacement prévu : le Midea PortaSplit réversible est en stock chez Boulanger à 999 €.
À 999 €, le Midea PortaSplit n’est pas une affaire au sens du prix : c’est son tarif recommandé, sans remise de pré-Black Friday. Son intérêt est ailleurs, dans sa disponibilité après un été où il manquait presque partout. Pour un locataire qui veut une climatisation efficace et discrète sans travaux, c’est l’option qui nous a le plus convaincus, notée 8 sur 10 dans notre test.
Acheter maintenant revient à s’équiper sans la pression d’une canicule, et à disposer du mode chauffage dès cet hiver si le besoin se présente. Ceux qui vivent dans un logement très cloisonné, ou qui devront le monter à l’étage sans aide, ont intérêt à peser ces contraintes avant tout. Pour les autres, l’argument de cet automne tient en peu de mots : il est en stock.
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