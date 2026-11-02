AliExpress a lancé le 1er novembre son 11.11, le Black Friday chinois, avec des codes promo par paliers qui s’ajoutent aux baisses de prix affichées jusqu’au 18 novembre. Nous avons retenu 18 offres, du smartphone à la carte graphique en passant par la TV et la caméra 360°, en comparant chaque prix au plus bas des 30 derniers jours et en privilégiant les entrepôts européens.

© clubic
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Le 11.11 doit son nom au 11 novembre, journée des célibataires en Chine, popularisée par Alibaba, la maison mère d’AliExpress. Cette année, l’opération court du dimanche 1er au mercredi 18 novembre. Le principe ne change pas : le prix baisse déjà sur la fiche produit, puis un code promo retire de 3 à 80 € selon le montant du panier.

Le pays d’expédition compte autant que le prix. Seize des dix-huit offres partent de France, d’Espagne ou d’Allemagne et s’affichent sans frais d’importation. Les deux autres, un SSD et une barrette de RAM Netac, partent de Chine : AliExpress calcule alors les droits de douane au paiement, ce qui réduit l’intérêt de la remise sur ces petits montants.

VOIR LES OFFRES DU 11.11 SUR ALIEXPRESS

11.11 AliExpress : nos 18 offres par catégorie

Sauf mention contraire, chaque produit est expédié depuis la France. Le prix indiqué est celui obtenu avec le code. Les codes publics 11FR03 à 11FR80 donnent les mêmes remises.

Les codes promo exclusifs Clubic 🎟️

  • CLU03 : 3 € de remise dès 18 € d’achat
  • CLU08 : 8 € de remise dès 45 € d’achat
  • CLU13 : 13 € de remise dès 79 € d’achat
  • CLU24 : 24 € de remise dès 139 € d’achat
  • CLU40 : 40 € de remise dès 229 € d’achat
  • CLU60 : 60 € de remise dès 349 € d’achat
  • CLU80 : 80 € de remise dès 469 € d’achat

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Nos coups de cœur du 11.11

Cinq offres sortent du lot, parce que le prix obtenu avec le code rend le produit nettement plus accessible, ou parce que la référence vaut le détour dans sa catégorie.

  • Samsung Galaxy S25 FE, pour durer : écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, certification IP68 et 7 ans de mises à jour d’Android. Dans notre test du Galaxy S25 FE, il tenait environ un jour et demi. En revanche, sa puce Exynos 2400 commence à montrer ses limites sur les jeux exigeants, et sa charge à 45 W demande un chargeur vendu à part.
  • Xiaomi Pad 7, pour lire et travailler : son écran de 11,2 pouces en 3,2K et 144 Hz adopte un format 3:2, plus adapté aux PDF, aux manuels et à la BD que le 16:9. La puce Snapdragon 7+ Gen 3 et la batterie de 8 850 mAh suivent. Le Pad 8 lui a succédé, et le stylet reste en option.
  • Insta360 X5, pour filmer sans choisir son cadrage : c’est le choix de la rédaction dans notre comparatif des caméras 360°. Elle filme en 8K, se débrouille mieux que la DJI Osmo 360 dans la pénombre, et ses objectifs se remplacent en cas de rayure. Le cadrage se décide au montage, ce qui demande un peu de temps sur l’application.
  • AMD Ryzen 5 9600X, pour monter un PC de jeu récent : 6 cœurs, 12 threads, jusqu’à 5,4 GHz en boost et un TDP de 65 W. Il exige une carte mère AM5 et de la mémoire DDR5, ce qui compte dans le budget d’une première configuration.
  • Garmin Forerunner 255, pour courir avec un vrai GPS : cette montre de course en 46 mm annonce jusqu’à 14 jours d’autonomie en mode montre et une étanchéité de 5 ATM. Elle date de 2022 : ceux qui veulent un écran AMOLED regarderont plutôt du côté de la Forerunner 265.

Comment lire les prix du 11.11

Le prix barré de chaque offre est le plus bas pratiqué sur AliExpress dans les 30 jours qui précèdent la réduction : c’est la référence prévue par la directive européenne Omnibus. La remise se mesure donc face à un prix réellement pratiqué. Le code promo s’ajoute ensuite et dépend du montant du panier, pas du produit : c’est pourquoi un Ryzen 5 9600X et une montre Garmin ne bénéficient pas du même palier.

Côté smartphones, la sélection couvre trois profils : le Galaxy S25 FE pour son suivi logiciel, le Poco X8 Pro pour sa batterie de 6 210 mAh et son écran AMOLED à 120 Hz, le Xiaomi MIX Flip pour le format pliant. Pour les situer face au reste du marché, notre comparatif des meilleurs smartphones fait le point sur les modèles que nous avons testés cette année.

11.11 AliExpress : vos questions

Quel code promo utiliser sur AliExpress pendant le 11.11 ?

Le code dépend du montant du panier : de CLU03 (3 € dès 18 €) à CLU80 (80 € dès 469 €). Il se saisit au moment du paiement.

Faut-il payer des frais de douane ?

Non pour les offres expédiées depuis la France, l’Espagne ou l’Allemagne : la fiche affiche « sans frais d’importation ». Pour les deux produits expédiés depuis la Chine, AliExpress calcule les droits de douane au paiement.

Jusqu’à quand dure le 11.11 d’AliExpress ?

L’opération dure du 1er au 18 novembre. Les prix évoluent pendant ce temps : ceux de cette sélection ont été relevés le 2 novembre.

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