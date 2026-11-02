Le 11.11 doit son nom au 11 novembre, journée des célibataires en Chine, popularisée par Alibaba, la maison mère d’AliExpress. Cette année, l’opération court du dimanche 1er au mercredi 18 novembre. Le principe ne change pas : le prix baisse déjà sur la fiche produit, puis un code promo retire de 3 à 80 € selon le montant du panier.

Le pays d’expédition compte autant que le prix. Seize des dix-huit offres partent de France, d’Espagne ou d’Allemagne et s’affichent sans frais d’importation. Les deux autres, un SSD et une barrette de RAM Netac, partent de Chine : AliExpress calcule alors les droits de douane au paiement, ce qui réduit l’intérêt de la remise sur ces petits montants.