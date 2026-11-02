Avec sa TV A 32 version 2025, Xiaomi glisse l’interface Google TV, le Chromecast et un cadre métallique dans un téléviseur de 32 pouces. Sa dalle HD de 1 366 × 768 pixels vise une utilisation d’appoint, à distance de lit ou de canapé.

Pendant le 11.11, AliExpress l’affiche à 93,41 €, et le code CLU13 retire 13 € dès 79 € d’achat pour la ramener à 80,41 €. Elle est vendue par la boutique XIAOMI EU Store et expédiée depuis l’Espagne. L’offre parle à ceux qui veulent un second écran autonome, pas un téléviseur principal.