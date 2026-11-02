Pour équiper une chambre ou une cuisine avant les longues soirées d’hiver, le Single Day d’AliExpress, lancé le 1er novembre, ajoute aux prix affichés des codes réservés aux lecteurs de Clubic. La Xiaomi TV A 32 y tombe à 80,41 € avec le code CLU13, sous les 89,01 € de notre relais de juin, pour un téléviseur d’appoint sous Google TV dont la définition HD fixe clairement le terrain de jeu.
Avec sa TV A 32 version 2025, Xiaomi glisse l’interface Google TV, le Chromecast et un cadre métallique dans un téléviseur de 32 pouces. Sa dalle HD de 1 366 × 768 pixels vise une utilisation d’appoint, à distance de lit ou de canapé.
Pendant le 11.11, AliExpress l’affiche à 93,41 €, et le code CLU13 retire 13 € dès 79 € d’achat pour la ramener à 80,41 €. Elle est vendue par la boutique XIAOMI EU Store et expédiée depuis l’Espagne. L’offre parle à ceux qui veulent un second écran autonome, pas un téléviseur principal.
La Xiaomi TV A 32 (2025) passe à 80,41 € sur AliExpress avec le code CLU13, au lieu des 93,41 € affichés pendant le Single Day.
Pourquoi choisir la Xiaomi TV A 32 ?
- Le streaming sans boîtier : Google TV regroupe les applications de streaming dans une même interface, et le Chromecast intégré envoie une vidéo depuis un smartphone. La télécommande Bluetooth embarque l’Assistant Google pour chercher un programme à la voix.
- Un écran autonome : Le tuner TNT, la prise Ethernet, le Wi-Fi bi-bande et deux ports HDMI permettent de regarder la télévision ou de brancher une console sans box supplémentaire.
- Un gabarit qui se case partout : Avec 71,9 cm de large et 3,55 kg sans pied, elle tient sur une commode, et le format VESA 100 × 100 autorise une fixation murale.
Le petit écran qui manquait à la chambre ou à la cuisine
En HD, la dalle de 32 pouces se regarde à bonne distance, depuis un lit ou un plan de travail, et les angles de vision de 178° annoncés par Xiaomi évitent de se placer pile en face. Deux haut-parleurs de 5 W compatibles Dolby Audio, DTS-X et DTS Virtual:X suffisent pour une petite pièce. Les grandes plateformes de streaming se lancent directement depuis Google TV, sans clé ni décodeur à ajouter. La prise Ethernet prend le relais là où le Wi-Fi faiblit, au fond d’un couloir ou sous les combles.
Elle conviendra à un premier logement étudiant, à une chambre d’enfant ou à un coin cuisine où l’on suit les informations en préparant le dîner. Ce n’est pas un écran principal : ni 4K ni Full HD, un affichage limité à 60 Hz et seulement 1,5 Go de mémoire vive pour faire tourner Google TV. Avec 8 Go de stockage, mieux vaut s’en tenir à quelques applications. Utilisée de près comme moniteur de bureau, sa définition montrera vite ses limites.
Face aux TV de notre comparatif, une autre catégorie de prix
Dans notre comparatif des meilleures TV à moins de 500 euros, le modèle le plus abordable, le Thomson 40FD2S13, démarre à 244,93 € pour 40 pouces en Full HD, et la TCL 43P6K passe à la 4K dès 264 €, selon les prix relevés le 2 novembre. La Xiaomi TV A 32 coûte trois fois moins cher, mais elle est aussi plus petite et moins bien définie. Elle ne remplace pas ces modèles au salon : elle répond au besoin de second écran que ce même guide évoque pour une chambre ou un bureau. Son atout tient à Google TV et au Chromecast, à un prix qu’aucun de ces modèles n’approche.
✅ Les points forts
- Google TV, Chromecast et Assistant Google intégrés
- Tuner TNT, Ethernet, Wi-Fi bi-bande et deux HDMI
- Format compact, fixation VESA 100 × 100
- Cadre métallique et bordures fines
- 80,41 € avec CLU13, sous notre relais de juin
❌ Les limites
- Définition HD, ni Full HD ni 4K
- 1,5 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage
- Deux haut-parleurs de 5 W, une puissance modeste
- Expédiée depuis l’Espagne, pas depuis la France
Le code CLU13 s’active dès 79 € de panier : la Xiaomi TV A 32 seule suffit à le déclencher, pour un total de 80,41 € chez AliExpress.
À 80,41 €, la Xiaomi TV A 32 descend 8,60 € sous notre relais de juin et 23,40 € sous celui d’octobre. C’est le prix le plus bas que nous ayons relayé pour ce téléviseur. Pour plus de 160 € de moins que le premier prix de notre comparatif, elle apporte Google TV, le Chromecast et la TNT dans une pièce qui n’avait pas d’écran.
Elle s’adresse à ceux qui veulent un écran d’appoint simple, pour deux ou trois services de streaming et la télévision. Ceux qui cherchent un téléviseur principal, une image fine pour une console récente ou beaucoup d’applications viseront plus grand et en 4K. Pour une chambre, une cuisine ou un premier logement, elle coche l’essentiel pour moins de 90 €.
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