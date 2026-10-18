Boulanger affiche le Samsung TU55M72H, téléviseur Mini LED 4K de 55 pouces de la gamme 2026, à 499 € au lieu de 649 € pendant son opération « Les jours ++ ». Un modèle pensé pour les films, les séries et le sport, nettement moins pour le jeu à haute fréquence.
Avec la gamme M72H, Samsung fait entrer le Mini LED dans le bas de son catalogue 2026. Le TU55M72H en est la déclinaison 55 pouces, en définition 4K, compatible HDR10+ et animée par le système Tizen. Boulanger le propose à 499 € au lieu de 649 €, son prix de référence, soit 150 € de remise dans le cadre de l’opération « Les jours ++ », annoncée jusqu’au 29 octobre.
L’offre vise d’abord ceux qui regardent surtout des films, des séries et du sport, et qui veulent un écran récent sans dépasser 500 €. Les membres du programme de fidélité de l’enseigne peuvent obtenir 20 € de plus, selon la fiche produit.
Le Samsung TU55M72H, téléviseur Mini LED 4K de 55 pouces, est affiché à 499 € au lieu de 649 € chez Boulanger pendant les Jours ++.
Pourquoi choisir le Samsung TU55M72H ?
- Un rétroéclairage Mini LED : Des LED plus petites et plus nombreuses, pilotées par le traitement Supreme Mini LED Dimming, gèrent la lumière zone par zone plus finement qu’un LCD classique. Les scènes sombres gagnent en contraste, même si Samsung ne communique pas le nombre de zones.
- Une image 4K bien préparée : Le processeur Mini LED Processor 4K remet à l’échelle les sources de définition inférieure, et la dalle lit les formats HDR10+ et HLG. Ce dernier est celui des retransmissions sportives et télévisées en HDR.
- Un suivi logiciel long : Boulanger annonce sept ans de mises à jour gratuites du système Tizen, de quoi garder des applications de streaming à jour. AirPlay 2 permet aussi d’afficher le contenu d’un iPhone ou d’un Mac sans boîtier.
Séries, sport et streaming : l’usage auquel il est taillé
Pour une soirée film ou un épisode de série, le Mini LED apporte surtout des noirs plus tenus et des hautes lumières mieux maîtrisées qu’un téléviseur LED d’entrée de gamme. Un mode Football figure au programme, et l’assistant Vision AI Companion accepte les questions et propose des recommandations de contenus. Le son repose sur deux haut-parleurs de 20 W au total, avec l’effet OTS Lite. La prise HDMI eARC accueille une barre de son, et la fonction Q-Symphony associe ses haut-parleurs à ceux d’une barre Samsung.
Le profil type est un foyer qui remplace un ancien téléviseur Full HD et veut passer à la 4K avec un vrai gain de contraste, sans viser le haut de gamme. Les joueurs sur PS5 ou Xbox Series sont moins bien servis : les trois ports HDMI 2.1 sont limités à la 4K à 60 Hz, sans 120 Hz, malgré le mode jeu automatique ALLM. Les amateurs de cinéma équipés en Dolby Vision ou en Dolby Atmos noteront l’absence des deux formats, habituelle chez Samsung. Nous n’avons pas testé ce modèle : ces éléments viennent des fiches techniques de Samsung et de Boulanger.
Face aux autres téléviseurs Mini LED sous les 600 €
À ce tarif, le TU55M72H se mesure surtout aux Mini LED d’entrée de gamme des marques chinoises. Dans notre comparatif des meilleurs téléviseurs Mini LED, mis à jour fin septembre, le Hisense U7Q est présenté comme une porte d’entrée à moins de 600 €, avec un affichage jusqu’à 144 Hz en VRR et la compatibilité Dolby Vision IQ. Le Samsung ne propose rien de tout cela, mais il fait valoir son suivi logiciel annoncé sur sept ans. Pour jouer à 120 images par seconde, le Hisense reste plus logique ; pour le streaming et la télévision, le Samsung tient son rang.
✅ Les points forts
- Rétroéclairage Mini LED avec gradation par zones
- Formats HDR10+ et HLG pris en charge
- Trois ports HDMI 2.1, eARC et mode jeu automatique
- Sept ans de mises à jour annoncés pour Tizen
- Livraison et installation offertes par Boulanger
❌ Les limites
- Affichage limité à 60 Hz, sans 120 Hz pour les consoles
- Ni Dolby Vision ni Dolby Atmos
- Son 2.0 de 20 W, une barre de son reste conseillée
- Classe énergétique F et nombre de zones non communiqué
Chez Boulanger, l’opération « Les jours ++ » qui ramène le Samsung TU55M72H à 499 € est annoncée jusqu’au 29 octobre, livraison et installation comprises.
À 499 €, le Samsung TU55M72H donne accès au Mini LED en 55 pouces pour 150 € de moins que son prix de référence chez Boulanger. Il coche l’essentiel pour un salon tourné vers les films, les séries et le sport : 4K, HDR10+ et un rétroéclairage plus fin qu’un LED classique. La remise de 23 % est nette, sans être exceptionnelle pour un modèle de l’année.
Le choix est moins évident si vous jouez beaucoup sur une console récente, ou si vous comptez sur le Dolby Vision de vos services de streaming. Dans ce cas, un modèle à 120 Hz comme le Hisense U7Q de notre comparatif servira mieux votre budget. Pour un salon où la télévision sert d’abord à regarder, l’offre mérite d’être examinée avant le 29 octobre.
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