Pour une soirée film ou un épisode de série, le Mini LED apporte surtout des noirs plus tenus et des hautes lumières mieux maîtrisées qu’un téléviseur LED d’entrée de gamme. Un mode Football figure au programme, et l’assistant Vision AI Companion accepte les questions et propose des recommandations de contenus. Le son repose sur deux haut-parleurs de 20 W au total, avec l’effet OTS Lite. La prise HDMI eARC accueille une barre de son, et la fonction Q-Symphony associe ses haut-parleurs à ceux d’une barre Samsung.

Le profil type est un foyer qui remplace un ancien téléviseur Full HD et veut passer à la 4K avec un vrai gain de contraste, sans viser le haut de gamme. Les joueurs sur PS5 ou Xbox Series sont moins bien servis : les trois ports HDMI 2.1 sont limités à la 4K à 60 Hz, sans 120 Hz, malgré le mode jeu automatique ALLM. Les amateurs de cinéma équipés en Dolby Vision ou en Dolby Atmos noteront l’absence des deux formats, habituelle chez Samsung. Nous n’avons pas testé ce modèle : ces éléments viennent des fiches techniques de Samsung et de Boulanger.