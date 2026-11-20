La Xiaomi TV F Pro de 75 pouces donne accès à un écran QLED 4K, ainsi qu’aux services connectés de Fire TV, le tout pour moins de 500 € chez Amazon à l’occasion du Black Friday. Sa livraison est également offerte.
Un grand téléviseur peut transformer un salon en une véritable salle de cinéma, mais il peut aussi considérablement grignoter votre budget divertissement… À moins de profiter du Black Friday pour vous équiper. La Xiaomi TV F Pro de 75 pouces est actuellement disponible pour 499 € au lieu de 599 € chez Amazon, ce qui correspond à une remise de 17 %. Ce téléviseur connecté affiche une définition 4K Ultra HD et intègre l’interface Fire TV. Si vous rêvez d’installer un écran de 190 cm de diagonale chez vous, c’est une offre qui peut vous intéresser.
La Xiaomi TV F Pro de 75 pouces avec écran QLED 4K est disponible pour 499 € au lieu de 599 € chez Amazon.
Pourquoi choisir la Xiaomi TV F Pro de 75 pouces ?
- Pour son grand format : la diagonale de 190 cm permet de profiter d’une grande image pour les films, les séries et les rencontres sportives.
- Pour Fire TV : les applications de streaming sont accessibles depuis le téléviseur, sans besoin d’appareil supplémentaire.
- Pour sa connectique : trois entrées HDMI permettent de raccorder plusieurs appareils, avec une prise compatible eARC pour un équipement audio.
Un téléviseur connecté pour les soirées en famille
La Xiaomi TV F Pro est équipée de la technologie QLED qui permet de profiter de couleurs fidèlement restituées. La prise en charge du HDR10+ améliore encore le rendu, tandis que le MEMC fluidifie l’image en limitant les saccades et le flou de mouvement. Les amateurs de cinéma peuvent aussi activer le mode Filmmaker, qui vise à respecter le rendu voulu par les réalisateurs.
La partie connectée du téléviseur est assurée par Fire TV, l’interface conçue par Amazon. Elle donne accès à la grande majorité des plateformes de streaming du marché ainsi qu’à la recherche de programmes. Alexa est intégrée et le système est compatible avec AirPlay.
Quelques concessions pour les jeux vidéo
Avec ce téléviseur, Xiaomi donne accès à une très grande diagonale d’écran à un prix accessible, avec une orientation cinéma. La dalle fonctionne nativement à 60 Hz en 4K, ce qui peut être un peu limité pour les joueurs. Un Game Boost est bien présent, mais il est limité au Full HD à 120 Hz via HDMI. C’est une nuance importante à prendre en compte avant d’acheter ce modèle.
✅ Les points forts
- Écran QLED 4K de 75 pouces.
- Fire TV intégré et compatibilité AirPlay.
- Trois entrées HDMI, dont une compatible eARC.
❌ Les limites
- Affichage 4K limité à 60 Hz.
- Encombrement important.
La Xiaomi TV F Pro permet d’équiper votre salon d’un téléviseur de 75 pouces pour 499 € durant le Black Friday Amazon.
Le téléviseur Xiaomi TV F Pro a de quoi faire plaisir aux amateurs de cinéma et de séries qui ont envie de se divertir devant un très grand écran. Le streaming et le visionnage de Blu-ray 4K sont clairement au centre de l’expérience proposée.
En revanche, les joueurs qui recherchent de la 4K à 120 images par seconde devront choisir un autre modèle. Et pensez à mesurer votre meuble avant de passer votre commande, car avec son socle, le téléviseur atteint environ 166,8 cm de large et 39,1 cm de profondeur.
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