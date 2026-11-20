La Xiaomi TV F Pro est équipée de la technologie QLED qui permet de profiter de couleurs fidèlement restituées. La prise en charge du HDR10+ améliore encore le rendu, tandis que le MEMC fluidifie l’image en limitant les saccades et le flou de mouvement. Les amateurs de cinéma peuvent aussi activer le mode Filmmaker, qui vise à respecter le rendu voulu par les réalisateurs.

La partie connectée du téléviseur est assurée par Fire TV, l’interface conçue par Amazon. Elle donne accès à la grande majorité des plateformes de streaming du marché ainsi qu’à la recherche de programmes. Alexa est intégrée et le système est compatible avec AirPlay.