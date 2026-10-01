Une touche étoile programmable peut ouvrir votre application favorite ou activer un réglage, comme les sous-titres ou la loupe. Jusqu’ici, cette commande était réservée à une télécommande plus haut de gamme. Contrairement à ce que laissaient entendre les premières fuites, Amazon ne présente pas le bouton d’accueil de ce modèle comme rétroéclairé ; des touches éclairées sont annoncées pour une autre télécommande prévue l’an prochain. La nouvelle version fonctionne avec les appareils Fire TV sortis depuis 2019 et sera vendue séparément.