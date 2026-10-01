Amazon renouvelle son Fire TV Stick 4K avec une navigation annoncée plus rapide et une télécommande redessinée. Le modèle arrive aussi en France, mais son passage à Vega OS ferme la porte aux applications installées hors de la boutique Amazon.
Le Fire TV Stick 4K promet de vous conduire plus vite du démarrage à la lecture d’une vidéo. Pour chiffrer ce progrès, Amazon le compare toutefois à un stick concurrent de prix voisin, et non à l’ancien modèle de sa gamme.
Fire TV Stick 4K : jusqu’à 40 % de temps plus rapide selon Amazon
Du démarrage à la lecture, le nouveau stick serait environ 20 à 40 % plus rapide qu’un modèle 4K concurrent de tarif comparable. Amazon annonce aussi une ouverture des applications plus de 35 % plus rapide et un lancement des vidéos accéléré d’environ 20 %. Ces chiffres viennent du constructeur : ils ne disent pas ce que gagnera une personne qui remplace son Fire TV Stick actuel.
L’appareil conserve la définition 4K dans un boîtier aminci. Il embarque un processeur à quatre cœurs cadencé à 1,7 GHz, 8 Go de stockage et le Wi-Fi 6. Il prend en charge le HDR10+ et le codec AV1, mais pas le Dolby Vision, réservé dans cette gamme au Fire TV Stick 4K Max. L’alimentation peut passer par un câble USB branché au téléviseur, à condition que celui-ci dispose d’un port adapté.
Une touche personnalisable arrive sur la télécommande standard
La nouvelle télécommande adopte une forme asymétrique : le dessus est plat, tandis que le dessous est bombé et lesté pour aider à la saisir dans le bon sens. Amazon a également différencié les touches au toucher et doté le bouton d’accueil d’une surface métallique. Le changement vise un usage très ordinaire : retrouver les commandes sans quitter l’écran des yeux.
Une touche étoile programmable peut ouvrir votre application favorite ou activer un réglage, comme les sous-titres ou la loupe. Jusqu’ici, cette commande était réservée à une télécommande plus haut de gamme. Contrairement à ce que laissaient entendre les premières fuites, Amazon ne présente pas le bouton d’accueil de ce modèle comme rétroéclairé ; des touches éclairées sont annoncées pour une autre télécommande prévue l’an prochain. La nouvelle version fonctionne avec les appareils Fire TV sortis depuis 2019 et sera vendue séparément.
Vega OS élargit son catalogue, sans rouvrir l’installation hors boutique
Le stick fonctionne sous Vega OS. Amazon affirme avoir ajouté plus de 2 000 applications à son catalogue depuis le lancement du système, parmi lesquelles Spotify, Xbox, VLC et des services VPN. Ce choix a sa contrepartie : l’installation d’applications Android hors boutique n’est plus possible. Avant de remplacer un ancien appareil, mieux vaut donc vérifier que vos applications figurent dans l’Amazon Appstore.
Le nouveau Fire TV Stick 4K est disponible dès aujourd’hui en France à 74,99 €. Pour son lancement, Amazon le propose toutefois à 35,99 € pendant une durée limitée. La nouvelle télécommande peut également être précommandée séparément à 15,99 €, avec des premières expéditions prévues fin octobre. L’appareil donne aussi accès à la nouvelle interface Fire TV.
La télécommande peut améliorer le quotidien même sans changer de stick, puisqu’elle est compatible avec plusieurs anciens modèles. Pour le boîtier 4K, la décision dépendra davantage de vos applications : quelques secondes gagnées pèsent peu si celle que vous utilisez n’existe pas sous Vega OS.