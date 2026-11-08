Son premier terrain est le téléviseur 4K dont l’interface a vieilli, ou qui n’a jamais été connecté. Google TV regroupe alors les applications de streaming dans un seul menu, et la certification Widevine L1 autorise la lecture en haute définition sur les services qui l’exigent. Le boîtier sert aussi de relais depuis un smartphone, pour diffuser une vidéo sur grand écran. Avec 97 x 97 x 17 mm et 91 grammes, il se glisse derrière un meuble TV ou à côté d’un vidéoprojecteur.

Il convient bien à une chambre, à une pièce secondaire ou à un vidéoprojecteur dépourvu de système connecté. Nous ne l’avons pas testé, mais ses caractéristiques dessinent aussi ses limites. Avec 2 Go de mémoire vive, les applications les plus gourmandes peuvent le pousser dans ses retranchements, et ses 32 Go de stockage, non extensibles par carte SD, ne conviennent pas à une grosse bibliothèque de films en local. Ceux qui misent sur Plex, Kodi ou un réseau filaire trouveront mieux ailleurs.