Le 11.11 d’AliExpress ouvre la saison des promotions avant le Black Friday, et les boîtiers qui modernisent un vieux téléviseur en profitent. La Xiaomi TV Box S 3e génération passe à 81,03 € avec le code CLU13, pour un lecteur 4K Dolby Vision sous Google TV qui fait l’impasse sur l’Ethernet.
Troisième version du boîtier de salon de Xiaomi, la TV Box S 3e génération apporte Google TV à n’importe quel écran doté d’une prise HDMI. Elle repose sur une puce Amlogic S905X5M gravée en 6 nm et lit la 4K à 60 images par seconde, avec Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos. Pour le 11.11, elle est affichée à 81,03 € au lieu de 99,43 € sur AliExpress avec le code CLU13, soit 18,40 € de moins.
L’offre vise d’abord ceux qui veulent rendre connecté un téléviseur ou un vidéoprojecteur sans changer d’écran.
La Xiaomi TV Box S 3e génération descend à 81,03 € au lieu de 99,43 € sur AliExpress, à condition de saisir le code CLU13 au moment de payer.
Pourquoi choisir la Xiaomi TV Box S 3e génération ?
- L’image HDR complète : Le boîtier lit le Dolby Vision, le HDR10+, le HDR10 et le HLG, ce qui évite de perdre le HDR d’un film selon le format retenu par la plateforme. Reste à vérifier ce que votre téléviseur accepte.
- Un son prêt pour le home cinéma : La prise en charge du Dolby Atmos et du DTS:X permet d’envoyer à une barre de son ou à un ampli compatible la piste audio d’origine des films qui en disposent.
- Une génération plus musclée : Xiaomi annonce 25 % de puissance processeur et 130 % de puissance graphique en plus par rapport au modèle précédent. Le Wi-Fi 6 bi-bande aide à garder un flux 4K stable sans câble.
Du salon au vidéoprojecteur, là où ce boîtier a sa place
Son premier terrain est le téléviseur 4K dont l’interface a vieilli, ou qui n’a jamais été connecté. Google TV regroupe alors les applications de streaming dans un seul menu, et la certification Widevine L1 autorise la lecture en haute définition sur les services qui l’exigent. Le boîtier sert aussi de relais depuis un smartphone, pour diffuser une vidéo sur grand écran. Avec 97 x 97 x 17 mm et 91 grammes, il se glisse derrière un meuble TV ou à côté d’un vidéoprojecteur.
Il convient bien à une chambre, à une pièce secondaire ou à un vidéoprojecteur dépourvu de système connecté. Nous ne l’avons pas testé, mais ses caractéristiques dessinent aussi ses limites. Avec 2 Go de mémoire vive, les applications les plus gourmandes peuvent le pousser dans ses retranchements, et ses 32 Go de stockage, non extensibles par carte SD, ne conviennent pas à une grosse bibliothèque de films en local. Ceux qui misent sur Plex, Kodi ou un réseau filaire trouveront mieux ailleurs.
Face au Google TV Streamer et aux Fire TV Stick, un compromis à connaître
Le Google TV Streamer va plus loin, avec 4 Go de mémoire vive et un port Ethernet Gigabit, tandis que l’Apple TV 4K s’adresse d’abord aux utilisateurs de l’écosystème Apple. Face aux clés HDMI d’entrée de gamme, la Xiaomi se distingue par sa puissance de traitement et ses formats HDR et audio. Elle ne figure pas parmi les modèles recommandés dans notre guide des meilleures box TV, faute de test de notre part, et l’Amazon Fire TV Stick 4K Plus y reste notre choix pour la majorité des utilisateurs.
✅ Les points forts
- Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos et DTS:X pris en charge
- Interface Google TV et certification Widevine L1
- Wi-Fi 6 bi-bande et sortie HDMI 2.1
- Format compact de 91 grammes
- Puce 6 nm plus puissante que la génération précédente
❌ Les limites
- 2 Go de mémoire vive, sans marge pour les usages lourds
- Pas de port Ethernet et un seul port USB 2.0
- 32 Go de stockage, non extensible par carte SD
- Un prix bien supérieur à celui de nos précédents bons plans sur ce boîtier
Le code CLU13 se saisit à l’étape du paiement sur AliExpress : vérifiez que le total affiché tombe bien à 81,03 € avant de valider la commande.
À 81,03 €, la Xiaomi TV Box S 3e génération reste un moyen simple d’apporter Google TV, le Dolby Vision et le Dolby Atmos à un écran qui en est privé. Elle s’adresse à ceux qui regardent surtout des plateformes de streaming et veulent un boîtier discret, branché en Wi-Fi. Ses formats d’image et de son la placent au-dessus des clés HDMI les plus simples.
Le prix demande en revanche du recul : nous avons relayé ce même boîtier à 69,51 € au début du 11.11, et à moins de 50 € à plusieurs reprises cette année. Si vous pouvez attendre le Black Friday du 27 novembre, surveillez son prix. Ceux qui ont besoin d’une connexion filaire, d’un gros stockage ou d’un lecteur pour Plex et Kodi passeront leur chemin. Pour du streaming au quotidien, l’essentiel est là.
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