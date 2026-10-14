Le Samsung QE65Q7FAAU est un téléviseur QLED de 65" à 60 Hz qui est une entrée de gamme pour la marque coréenne, qui se retrouve à 439,99 euros au lieu de 499,99 euros sur Joybuy.
Le Samsung QE65Q7FAAU est un TV QLED de 65 pouces issu de la gamme 2025 et pensé pour démocratiser la technologie à boîtes quantiques sur grand écran. C'est un téléviseur qui vise les foyers en quête d'un grand écran pour profiter de ses films et séries comme au cinéma, moins pour les gamers en recherche de fluidité. On retrouve tout l'aspect connecté avec l'accès aux apps de streaming, sans subir le surcoût lié aux dalles Mini-LED ou OLED. C'est un choix stratégique si vous souhaitez moderniser votre salon avec un budget maîtrisé, surtout quand le TV est victime d'une offre agressive comme c'est le cas sur Joybuy où il bénéficie d'une réduction qui le fait passer à 439,99 euros.
Pourquoi choisir le Samsung QE65Q7FAUU ?
- Pour ses couleurs éclatantes avec la technologie QLED qui délivre 100% du volume colorimétrique, avec certification Pantone, pour une image fidèle.
- Sa pérennité logicielle avec la nouvelle interface Tizen One UI et 7 années de mises à jour de son système d'exploitation.
- Son centre de divertissement autonome avec le Gaming Hub et la compatibilité SmartThing/Matter qui centralise les services de cloud gaming et autres.
Une expérience visuelle flatteuse mais sans artifice
Ce TV QLED de 65 pouces affiche de la 4K et traite l'image avec un processeur Q4 AI qui accomplit un travail d'upscaling plutôt efficace : c'est à dire que si vous lisez un flux vidéo qui n'est pas 4K, l'intelligence artificielle va s'occuper d'améliorer la qualité de l'image pour s'en rapprocher au maximum. Le QLED fait que la colorimétrie est juste et chaleureuse, mais l'absence de local dimming fait qu'on peut constater un phénomène de blooming dans l'obscurité. Côté audio, les haut-parleurs de 20W font bien leur travail pour bien entendre les dialogues, mais manquent de coffre dans les basses fréquences. Donc nous vous conseillons vivement l'ajout d'une barre de son, Samsung de préférence pour profiter de la technologie Q-Symphony pour harmoniser le son du TV et celui de la barre.
Un compromis assumé sur le gaming
Contrairement aux gammes supérieures chez Samsung, notamment les séries Q70 et au-delà, ou encore certains modèles concurrents équipés de dalles 120 Hz, ce QE65Q7FAAU se limite à un taux de rafraîchissement de 60 Hz et fait l'impasse sur le VRR. Il compense cette limitation matérielle par un très faible retard à l'image (ALLM) et l'intégration complète du Gaming Hub, ce qui le rend bon pour du gaming occasionnel, notamment en cloud gaming, mais insuffisant pour les possesseurs de Xbox Series ou de PS5.
✅ Les points forts
- Sa colorimétrie avec 100% du volume couleur et la certification Pantone
- Le suivi logiciel exemplaire avec 7 ans de MAJ sur l'OS Tizen One UI
- L'écosystème riche et complet
- L'upscaling 4K avec la processeur Q4 AI
- Le faible input lag et la présence de l'ALLM
❌ Les limites
- La dalle limitée à 60 Hz, sans VRR ni support de la 4K à 120 fps
- L'absence de local dimming qui entraîne un effet de blooming et des noirs perfectibles dans l'obscurité
- Pas de compatibilité Dolby Vision ou DTS
- Le rendu sonore natif de 20W manque d'assise dans les graves
Si vous cherchez un TV pour le cinéma et les séries, ce Samsung QLED 65" est à 439,99 € sur Joybuy
Ce TV Samsung QE65Q7FAAU est une bonne porte d'entrée dans l'univers QLED, si vous souhaitez changer de téléviseur pour un grand modèle de 65 pouces et si vous consommez principalement des vidéos, que ce soit du cinéma ou des séries TV. Son interface Tizen One UI est fluide, sa longévité de 7 ans est garantie (6 maintenant vu qu'il est sorti en 2025) et ses couleurs certifiées Pantone font qu'il s'adresse aux foyers consommateurs de SVOD et de divertissement occasionnel.
Par contre si vous êtes un joueur compétitif exigeant, l'absence de 120 Hz et de VRR va peut-être vous gêner. Il faudra plus logiquement se tourner vers une référence Mini-LED ou OLED, certes plus onéreuse, mais qui répondra mieux à vos besoins. Aussi, si vous vous tournez vers ce modèle, il faudra vous réserver un petit budget supplémentaire pour ajouter une barre de son, ce qui permettra de mieux équilibrer le tout.
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