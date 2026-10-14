Ce TV Samsung QE65Q7FAAU est une bonne porte d'entrée dans l'univers QLED, si vous souhaitez changer de téléviseur pour un grand modèle de 65 pouces et si vous consommez principalement des vidéos, que ce soit du cinéma ou des séries TV. Son interface Tizen One UI est fluide, sa longévité de 7 ans est garantie (6 maintenant vu qu'il est sorti en 2025) et ses couleurs certifiées Pantone font qu'il s'adresse aux foyers consommateurs de SVOD et de divertissement occasionnel.

Par contre si vous êtes un joueur compétitif exigeant, l'absence de 120 Hz et de VRR va peut-être vous gêner. Il faudra plus logiquement se tourner vers une référence Mini-LED ou OLED, certes plus onéreuse, mais qui répondra mieux à vos besoins. Aussi, si vous vous tournez vers ce modèle, il faudra vous réserver un petit budget supplémentaire pour ajouter une barre de son, ce qui permettra de mieux équilibrer le tout.