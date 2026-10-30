Le téléviseur TCL 65C79L affiche un pic de luminosité annoncé jusqu’à 3 000 nits par le fabricant. L’intérêt de cette caractéristique, c’est qu’elle permet notamment à l’écran de restituer les hautes lumières des contenus HDR. Côté son, on trouve un système audio de 60 W signé Bang & Olufsen, avec prise en charge du Dolby Atmos.

Les gamers peuvent, quant à eux, compter sur le VRR, qui synchronise le rafraîchissement de la dalle avec les images envoyées par la source, ainsi que sur l’ALLM, qui active automatiquement le mode à faible latence. Ce modèle figure également parmi les téléviseurs TCL concernés par l’arrivée de Gemini en France.