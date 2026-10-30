Le téléviseur TCL 65C79L combine un grand écran à rétroéclairage MiniLED et un affichage 144 Hz qui le rend adapté aux jeux vidéo. Boulanger le propose à 899 € pour le Black Friday, contre un prix de référence de 1 199 €.
Si vous planifiez de changer de téléviseur durant le Black Friday, vous n’avez peut-être déjà plus à attendre. En effet, Boulanger a d’ores et déjà lancé son opération autour de l’évènement, et propose la TV TCL 65C79L de 65 pouces pour 899 €. Il s’agit d’un modèle sorti en 2026, qui donne accès à une définition 4K et à une expérience gaming assez complète grâce à la prise en charge du 144 Hz avec une source compatible.
Le téléviseur TCL 65C79L de 65 pouces est à 899 € au lieu de 1 199 € chez Boulanger pour le Black Friday.
Pourquoi choisir le TCL 65C79L ?
- Pour son rétroéclairage MiniLED : les 1 152 zones permettent d’ajuster la luminosité dans différentes parties de l’image.
- Pour ses fonctions gaming : le VRR et l’ALLM accompagnent les consoles récentes, tandis que la 4K jusqu’à 144 Hz intéresse les joueurs sur PC compatible.
- Pour ses services connectés : Google TV donne accès aux applications de streaming, tandis que Google Cast et AirPlay 2 facilitent le partage de contenus depuis d’autres appareils.
Un grand écran pour les films et les soirées console
Le téléviseur TCL 65C79L affiche un pic de luminosité annoncé jusqu’à 3 000 nits par le fabricant. L’intérêt de cette caractéristique, c’est qu’elle permet notamment à l’écran de restituer les hautes lumières des contenus HDR. Côté son, on trouve un système audio de 60 W signé Bang & Olufsen, avec prise en charge du Dolby Atmos.
Les gamers peuvent, quant à eux, compter sur le VRR, qui synchronise le rafraîchissement de la dalle avec les images envoyées par la source, ainsi que sur l’ALLM, qui active automatiquement le mode à faible latence. Ce modèle figure également parmi les téléviseurs TCL concernés par l’arrivée de Gemini en France.
Un grand téléviseur qui nécessite beaucoup d’espace
Avec ses 65 pouces de diagonale, ce qui représente 164 cm, cette TV TCL 65C79L assure une très bonne immersion aussi bien pour les films et les séries que pour les jeux vidéo. Mais attention à bien vous assurer que vous disposez de la place nécessaire pour l’installer : le téléviseur mesure 144,4 cm de large et 36,9 cm de profondeur avec son pied.
✅ Les points forts
- Rétroéclairage MiniLED à 1 152 zones.
- Affichage 4K jusqu’à 144 Hz avec VRR.
- Google TV, AirPlay 2 et Google Cast.
❌ Les limites
- Un seul port USB.
- Encombrement important avec le pied.
Idéale pour jouer et regarder des films, la TV TCL 65C79L est proposée à 899 € chez Boulanger, avec la livraison offerte à votre domicile.
Ce téléviseur signé TCL convient aux foyers à la recherche d’un grand écran polyvalent pour les films, le streaming et les jeux. L’association du Mini LED et des 144 Hz constitue son principal intérêt à ce tarif qui chute sous la barre psychologique des 900 €.
Par contre, si vous ne jouez pas et que vous vous contentez essentiellement de regarder des émissions télévisées, un modèle plus simple et moins coûteux peut suffire à vos besoins. Il faut aussi vous assurer d’avoir tout l’espace nécessaire pour l’installer chez vous avant de commander.
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