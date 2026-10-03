Pendant son Local Day, AliExpress affiche la Xiaomi TV A 32 de 2025 à 103,81 € avec un code promo, expédiée depuis la Pologne par la boutique Xiaomi EU Store. Un téléviseur d’appoint sous Google TV, dont la définition HD et la mémoire comptée dessinent clairement le terrain de jeu.
Un second téléviseur n’a pas besoin d’occuper un mur entier ni d’engloutir un budget de salon. La Xiaomi TV A 32, version 2025, mise sur un format de 32 pouces, l’interface Google TV et un cadre métallique pour s’installer dans une chambre, une cuisine ou un studio.
Pendant le Local Day, qui court jusqu’au 7 octobre à 23 h 59, AliExpress affiche la Xiaomi TV A 32 à 103,81 € avec le code FRPRD12, contre 161,12 € en prix barré, soit 57,31 € de moins. Ce n’est pas son prix le plus bas : nous l’avions relayée à 89,01 € en juin chez le même marchand.
La Xiaomi TV A 32 (2025) passe à 103,81 € au lieu de 161,12 € chez AliExpress, à condition de saisir le code FRPRD12 avant de régler la commande.
Pourquoi choisir la Xiaomi TV A 32 ?
- Google TV et Chromecast intégrés : Vos applications de streaming se retrouvent dans une même interface, et un smartphone suffit pour envoyer une vidéo ou des photos à l’écran. Inutile d’ajouter une clé de streaming, tout est déjà à bord.
- Un gabarit qui se case partout : Avec 71,9 cm de large et 3,55 kg sans pied, l’écran tient sur une commode ou un meuble de cuisine. Il se fixe aussi au mur grâce au format VESA 100 × 100.
- Une connectique complète pour sa taille : Wi-Fi bi-bande, prise Ethernet, Bluetooth 5.0, deux HDMI, un port USB et un tuner TNT : une console et un décodeur peuvent rester branchés en même temps.
Chambre, cuisine, studio : là où ses 32 pouces ont du sens
En HD (1 366 × 768 pixels), la dalle de 32 pouces vise une utilisation à distance de lit ou de canapé. Les angles de vision de 178° annoncés par Xiaomi permettent de suivre une émission depuis le plan de travail sans se placer face à l’écran. Côté son, deux haut-parleurs de 5 W compatibles Dolby Audio, DTS-X et DTS Virtual:X, une puissance taillée pour une petite pièce. La télécommande Bluetooth intègre l’Assistant Google pour chercher un programme à la voix.
Le profil type est clair : un étudiant en studio, des parents qui équipent une chambre d’enfant, ou un foyer qui veut suivre un match en cuisine sans monopoliser le téléviseur du salon. Le tuner TNT intégré et la prise Ethernet en font un écran autonome, sans box à brancher. En revanche, ce modèle ne vise pas l’écran principal : pas de 4K, un affichage limité à 60 Hz et seulement 1,5 Go de mémoire vive pour faire tourner Google TV. Utilisé de près comme moniteur de bureau, sa définition HD montrera vite ses limites.
Face aux autres petits écrans, un choix d’écosystème plutôt que d’image
Sur ce segment, la Xiaomi TV A 32 joue la carte de l’écosystème Google plus que celle de la dalle : sa définition est la même que celle du Thomson 32HD2S13, autre 32 pouces HD retenu dans notre comparatif des meilleures TV à moins de 500 euros. Son atout tient à Google TV, au Chromecast intégré et au cadre métallique, pour un prix sous les 110 €. Pour un écran principal, le même guide montre qu’un budget plus large ouvre l’accès au 43 pouces en 4K, comme la TCL 43P6K.
✅ Les points forts
- Google TV, Assistant Google et Chromecast intégrés
- Format compact, 3,55 kg sans pied et fixation VESA 100 × 100
- Wi-Fi bi-bande, Ethernet, deux HDMI et tuner TNT
- Cadre métallique et bordures fines
- Expédition depuis la Pologne et garantie de deux ans affichées par le vendeur
❌ Les limites
- Définition HD (1 366 × 768 pixels), ni Full HD ni 4K
- 1,5 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage, peu de place pour les applications
- Deux haut-parleurs de 5 W, une puissance modeste
- Prix déjà vu plus bas chez AliExpress, à 89,01 € en juin
Avant de valider, vérifiez que le prix de la Xiaomi TV A 32 descend bien à 103,81 € une fois le code FRPRD12 appliqué sur AliExpress.
À 103,81 €, la Xiaomi TV A 32 coche ce qu’on attend d’un téléviseur d’appoint en 2026 : l’interface Google TV, la diffusion depuis un smartphone et une connectique qui évite d’ajouter un boîtier. Le cadre métallique et les bordures fines complètent un ensemble cohérent pour ce tarif. L’offre n’est pas historique, puisque nous l’avions vue à 89,01 € en juin, mais elle reste bien placée pour qui doit s’équiper maintenant.
Elle s’adresse à ceux qui veulent un écran pour une chambre, une cuisine ou un premier logement, pour une centaine d’euros. Ceux qui cherchent un téléviseur principal, un écran pour une console récente ou une image fine vue de près ont intérêt à viser plus grand et en 4K. Si vous comptez installer beaucoup d’applications, gardez en tête ses 8 Go de stockage. Pour deux ou trois services de streaming et la TNT, son équipement correspond en revanche exactement à ce cahier des charges.
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