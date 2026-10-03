En HD (1 366 × 768 pixels), la dalle de 32 pouces vise une utilisation à distance de lit ou de canapé. Les angles de vision de 178° annoncés par Xiaomi permettent de suivre une émission depuis le plan de travail sans se placer face à l’écran. Côté son, deux haut-parleurs de 5 W compatibles Dolby Audio, DTS-X et DTS Virtual:X, une puissance taillée pour une petite pièce. La télécommande Bluetooth intègre l’Assistant Google pour chercher un programme à la voix.

Le profil type est clair : un étudiant en studio, des parents qui équipent une chambre d’enfant, ou un foyer qui veut suivre un match en cuisine sans monopoliser le téléviseur du salon. Le tuner TNT intégré et la prise Ethernet en font un écran autonome, sans box à brancher. En revanche, ce modèle ne vise pas l’écran principal : pas de 4K, un affichage limité à 60 Hz et seulement 1,5 Go de mémoire vive pour faire tourner Google TV. Utilisé de près comme moniteur de bureau, sa définition HD montrera vite ses limites.