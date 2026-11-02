Shokz a bâti sa gamme sur une idée simple : écouter de la musique en courant sans boucher ses oreilles. Lancé à 199,99 € en septembre 2024, l’OpenRun Pro 2 en est la déclinaison la plus aboutie, avec un haut-parleur réservé aux basses en plus de la conduction osseuse.

Pour le 11.11, la fiche AliExpress l’affiche à 105,09 €, et le code CLU13 retire 13 € dès 79 € d’achat pour atteindre 92,09 €. Le casque est expédié depuis la France par la boutique Core Tech Store. L’offre parle surtout aux coureurs et cyclistes qui s’entraînent sur route, bien moins à ceux qui veulent s’isoler du bruit.