Depuis le 1er novembre, le Single Day d’AliExpress s’accompagne de codes de réduction réservés aux lecteurs de Clubic, déclenchés selon le montant du panier. Le Shokz OpenRun Pro 2 y descend à 92,09 € avec le code CLU13, soit 33,31 € de moins qu’à notre précédent relais fin octobre, pour un casque pensé d’abord pour la route.
Shokz a bâti sa gamme sur une idée simple : écouter de la musique en courant sans boucher ses oreilles. Lancé à 199,99 € en septembre 2024, l’OpenRun Pro 2 en est la déclinaison la plus aboutie, avec un haut-parleur réservé aux basses en plus de la conduction osseuse.
Pour le 11.11, la fiche AliExpress l’affiche à 105,09 €, et le code CLU13 retire 13 € dès 79 € d’achat pour atteindre 92,09 €. Le casque est expédié depuis la France par la boutique Core Tech Store. L’offre parle surtout aux coureurs et cyclistes qui s’entraînent sur route, bien moins à ceux qui veulent s’isoler du bruit.
Le Shokz OpenRun Pro 2 passe à 92,09 € sur AliExpress avec le code CLU13, contre 105,09 € affichés sur sa fiche pendant le Single Day.
Pourquoi choisir le Shokz OpenRun Pro 2 ?
- Deux transducteurs par côté : Shokz partage le travail entre la conduction osseuse, chargée des médiums et des aigus, et un haut-parleur à conduction aérienne dédié aux basses. C’est sa réponse au rendu creux que l’on reproche d’ordinaire à ce format, sans rien glisser dans le conduit auditif.
- Une recharge qui rattrape un oubli : Shokz annonce 12 heures d’écoute, et cinq minutes branché suffisent à récupérer environ 2 h 30. Le port USB-C, protégé par un cache étanche, se contente d’un câble ordinaire.
- Un arceau à la bonne taille : Le modèle standard S820 pèse environ 30 g, et une version mini S821 raccourcit l’arceau de 21 mm pour les têtes plus étroites. L’offre porte sur le S820 : contrôlez la référence sélectionnée avant de valider.
Courir de nuit sur route : ce que changent les oreilles libres
Avec les jours qui raccourcissent, beaucoup de sorties se font à la nuit tombée, sur des routes où entendre une voiture arriver compte autant que le rythme de la playlist. C’est le terrain de l’OpenRun Pro 2 : ses transducteurs se posent devant l’oreille et laissent passer les bruits ambiants. Sa certification IP55 le protège de la sueur et de la pluie, et le site allemand Netzwelt l’a même passé sous l’eau courante sans dommage. Ses mesures donnent plutôt une dizaine d’heures d’autonomie réelle, soit environ trois semaines entre deux charges pour trois sorties d’une heure par semaine.
Le profil type : le coureur urbain, le cycliste sur route ouverte, le marcheur qui écoute des podcasts en gardant une oreille sur la circulation. La connexion multipoint permet de rester associé au téléphone et à l’ordinateur à la fois. Il convient nettement moins aux trajets en transports, où le son s’échappe vers vos voisins à volume élevé, et près d’un axe très fréquenté, le volume maximal peut sembler juste. Les nageurs regarderont ailleurs, l’IP55 n’autorisant pas l’immersion.
Face à l’OpenRun classique et aux écouteurs ouverts, ce que vaut ce prix
Chez Shokz, l’OpenRun classique reste vendu 139 € sur la boutique de la marque, avec une étanchéité IP67 mais 8 heures d’autonomie et sans haut-parleur de basses. Pendant l’opération, le modèle Pro 2 coûte donc moins cher que le prix public de son petit frère. L’autre voie passe par les écouteurs ouverts à crochet, comme les Shokz OpenFit 2 et OpenFit Pro retenus dans notre comparatif des meilleurs écouteurs pour le sport, qui se passent d’arceau derrière la nuque. L’OpenRun Pro 2 se limite en revanche au codec SBC, suffisant pour un podcast, moins pour une écoute attentive.
✅ Les points forts
- DualPitch : des basses plus présentes qu’en conduction osseuse seule
- 92,09 € avec CLU13, sous le prix public de l’OpenRun classique
- IP55 et port USB-C protégé, adaptés à la pluie et à la sueur
- Environ 2 h 30 d’écoute récupérées en cinq minutes de charge
- Deux tailles d’arceau et connexion multipoint
❌ Les limites
- Autonomie réelle plus proche de 10 heures que des 12 annoncées
- Volume maximal un peu juste près d’une route très passante
- Fuite sonore à fort volume, gênante dans les transports
- Codec SBC uniquement, micros sensibles au vent en course
Le code CLU13 ne s’active qu’à partir de 79 € de panier : le casque seul suffit à le déclencher, pour un total de 92,09 € chez AliExpress.
À 92,09 €, l’OpenRun Pro 2 coûte 33,31 € de moins qu’à notre relais du 22 octobre, et moins de la moitié de son prix de lancement. C’est le tarif le plus bas parmi ceux que nous avons relayés pour ce modèle, expédié depuis la France. Pour un coureur ou un cycliste qui veut garder l’oreille sur la circulation pendant ses sorties d’hiver, l’offre mérite clairement l’examen.
Ceux qui cherchent avant tout un son riche, une isolation dans le métro ou un compagnon de piscine seront mieux servis ailleurs : ce n’est pas le métier de ce casque. Des écouteurs intra-auriculaires classiques répondront mieux à ces besoins. Vérifiez aussi la taille de l’arceau, la version mini visant les têtes plus étroites.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,90 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 2,75 €/mois pendant 2 ans (-40 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.