Le GMKtec K12 est un mini PC vendu sans mémoire, sans SSD et sans système d’exploitation, ce qu’on appelle une configuration barebone. Sous le capot, on trouve un Ryzen 7 H 255 à 8 cœurs et 16 threads, que la fiche présente comme une évolution du Ryzen 7 8745HS, épaulé par la partie graphique Radeon 780M.

Avec le code 11FR60, valable du 1er au 18 novembre pendant les Singles’ Day d’AliExpress (11.11), le GMKtec K12 en barebone chez AliExpress revient à 315,39 € au lieu de 375,39 €. L’offre s’adresse d’abord à ceux qui récupèrent de la DDR5 SO-DIMM et un SSD M.2, ou qui veulent choisir eux-mêmes leurs composants. Les autres devront ajouter ces achats et une licence Windows au prix affiché.