Le mois du Black Friday s’ouvre chez AliExpress avec les Singles’ Day du 11.11, et c’est le moment de miser sur un mini PC barebone pour réutiliser la DDR5 et le SSD d’une ancienne machine. Du 1er au 18 novembre, le GMKtec K12 passe à 315,39 € chez AliExpress avec le code 11FR60, une offre pensée pour ceux qui ont déjà ces composants.
Le GMKtec K12 est un mini PC vendu sans mémoire, sans SSD et sans système d’exploitation, ce qu’on appelle une configuration barebone. Sous le capot, on trouve un Ryzen 7 H 255 à 8 cœurs et 16 threads, que la fiche présente comme une évolution du Ryzen 7 8745HS, épaulé par la partie graphique Radeon 780M.
Avec le code 11FR60, valable du 1er au 18 novembre pendant les Singles’ Day d’AliExpress (11.11), le GMKtec K12 en barebone chez AliExpress revient à 315,39 € au lieu de 375,39 €. L’offre s’adresse d’abord à ceux qui récupèrent de la DDR5 SO-DIMM et un SSD M.2, ou qui veulent choisir eux-mêmes leurs composants. Les autres devront ajouter ces achats et une licence Windows au prix affiché.
Le GMKtec K12 en barebone passe à 315,39 € au lieu de 375,39 € chez AliExpress, avec le code 11FR60 à saisir au moment du paiement.
Pourquoi choisir le GMKtec K12 ?
- Un port OCuLink pour la suite : Ce port PCIe 4.0 x4 accepte une carte graphique externe. La machine peut ainsi évoluer vers des jeux plus exigeants.
- Trois emplacements M.2 : Un emplacement en PCIe 4.0 x4 et deux en PCIe 4.0 x2 acceptent jusqu’à 24 To au total. De quoi séparer système, jeux et archives.
- Une connectique de petit serveur : Deux ports Ethernet 2,5 Gb/s, le Wi-Fi 6E et l’USB4 en font une base crédible pour un serveur domestique, ou pour un poste de travail relié à quatre écrans.
Du jeu en 1080p au serveur maison, ce que sait faire le K12
La Radeon 780M intégrée suffit pour jouer en 1080p, à condition d’accepter des réglages moyens et l’aide du FSR. Dans le test de Wccftech, mené avec le profil de 65 W, le K12 affiche 62 images par seconde sur Cyberpunk 2077 en réglages moyens avec FSR Qualité, et 94 images par seconde sur Forza Horizon 5. Starfield descend en revanche à 40 images par seconde, même en FSR Performance.
Le profil le plus concerné est celui du bricoleur qui possède déjà deux barrettes DDR5 SO-DIMM et un SSD M.2 à recycler. Le double Ethernet 2,5 Gb/s parlera aussi à qui veut monter un serveur domestique. Le K12 convient moins à qui attend un ordinateur prêt à l’emploi : il faudra installer la mémoire, le stockage et un système. Il n’a pas non plus de NPU, si bien que les fonctions d’IA locales qui s’appuient sur cette puce lui restent fermées.
Face aux mini PC Ryzen 7 livrés complets, un pari sur l’évolutivité
Le K12 partage sa Radeon 780M avec le NiPoGi AM21-8745 et son Ryzen 7 8745HS, que nous plaçons en tête de notre comparatif des meilleurs mini-PC. Sa différence tient dans la connectique : OCuLink, USB4, double Ethernet 2,5 Gb/s et trois emplacements M.2. En barebone, son prix ne dit rien du coût final, qui dépend de la mémoire et du SSD que vous ajouterez. Nous l’avions d’ailleurs vu à 261,69 € en août avec un autre code, ce qui relativise la remise de novembre.
✅ Les points forts
- Port OCuLink PCIe 4.0 x4 pour une carte graphique externe
- Trois emplacements M.2 en PCIe 4.0, jusqu’à 24 To
- Double Ethernet 2,5 Gb/s, Wi-Fi 6E et USB4
- Jeu en 1080p possible en réglages moyens avec le FSR
- Affichage sur quatre écrans
❌ Les limites
- Mémoire, SSD et système d’exploitation à acheter en plus
- Pas de NPU pour les fonctions d’IA locales
- Prix supérieur aux 261,69 € relevés en août
- Code à saisir, valable du 1er au 18 novembre seulement
Pendant les Singles’ Day d’AliExpress, jusqu’au 18 novembre, le code 11FR60 ramène le GMKtec K12 en barebone à 315,39 € chez AliExpress, soit 60 € sous son prix affiché.
À 315,39 €, le GMKtec K12 n’est pas le mini PC le moins cher du marché, mais il réunit à ce tarif un Ryzen 7 à 8 cœurs, une Radeon 780M capable de faire tourner des jeux récents en 1080p et un port OCuLink pour lui adjoindre une carte graphique plus tard. L’offre a du sens si vous possédez déjà de la DDR5 SO-DIMM et un SSD M.2, ou si vous préférez choisir chaque composant.
Si vous cherchez une machine prête à l’emploi, mieux vaut regarder les mini PC livrés complets, dont le prix inclut déjà mémoire, stockage et Windows. Pour qui envisage une carte graphique externe dans un an ou deux, le K12 forme en revanche une base cohérente. Prévoyez simplement le budget des composants pour comparer son coût réel à celui d’une machine complète.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 2,75 €/mois pendant 2 ans (-40 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.