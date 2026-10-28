Côté sport, la montre garde le GPS double fréquence L1+L5, avec un traitement logiciel revu après les critiques sur la fiabilité du tracé. Dans notre test de la Galaxy Watch 8, le tracé d’une marche signalait jusqu’au changement de trottoir, et le Coach Running nous a paru assez bien intégré pour motiver à sortir de son parcours habituel, sans remplacer un vrai entraîneur. Côté santé, les capteurs BioActive suivent notamment fréquence cardiaque, VO2max, ECG, tension artérielle et SpO2, plus un score d’énergie. Le nouvel indice antioxydant, lui, oblige à retirer la montre pour poser le pouce sur le capteur.

Elle convient à un utilisateur Android qui veut une montre légère à porter jour et nuit, pour le sport, les notifications et le paiement mobile. Elle est en revanche incompatible avec l’iPhone et demande Android 12 ou plus récent. L’autonomie limite son intérêt pour les profils très actifs : avec appels, messages et une heure de sport par jour, nous n’avons jamais dépassé 40 heures. Enfin, la nouvelle attache rend vos anciens bracelets Galaxy Watch inutilisables.