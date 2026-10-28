Plus d’un an après son lancement, la montre que nous avions désignée meilleure montre connectée de 2025 voit son prix baisser nettement. AliExpress affiche la Samsung Galaxy Watch 8 à 200,59 € au lieu de 259,16 €, son prix le plus bas des 30 derniers jours, une offre réservée aux smartphones Android et à ceux qui acceptent une recharge presque quotidienne.
Sortie à l’été 2025, la Galaxy Watch 8 est le modèle de base de la gamme Samsung, sous Wear OS 6 et One UI 8 Watch, avec Gemini intégré. Son boîtier en aluminium ne pèse que 30 g en 40 mm et 34 g en 44 mm, et son écran AMOLED monte à 3 000 nits.
AliExpress la propose à 200,59 € en coloris graphite et en version Bluetooth, contre 259,16 € pour son prix le plus bas des 30 derniers jours, soit 22 % de remise. Elle s’adresse aux utilisateurs Android qui veulent un suivi santé et sport complet dans une montre légère.
La Samsung Galaxy Watch 8 Bluetooth est affichée à 200,59 € sur AliExpress, au lieu de 259,16 €, son prix le plus bas des 30 derniers jours.
Pourquoi choisir la Samsung Galaxy Watch 8 ?
- Un écran lisible en plein soleil : Sa luminosité maximale passe à 3 000 nits, contre 2 000 sur la Galaxy Watch 7. Lire son temps de parcours ou l’heure en extérieur ne demande plus de chercher l’ombre.
- Des coachs pour la course et le sommeil : Le Coach Running calcule votre VMA lors d’une première course de 12 minutes, puis propose des séances adaptées à votre niveau. Le coach Sommeil suggère vos heures de coucher et de lever après une semaine de mesures.
- Gemini au poignet : L’assistant de Google remplace Google Assistant et sait aussi répondre à des questions complexes. Sur cette version Bluetooth, il a besoin du smartphone à proximité pour fonctionner.
Du footing aux nuits de sommeil, ce qu’elle suit vraiment
Côté sport, la montre garde le GPS double fréquence L1+L5, avec un traitement logiciel revu après les critiques sur la fiabilité du tracé. Dans notre test de la Galaxy Watch 8, le tracé d’une marche signalait jusqu’au changement de trottoir, et le Coach Running nous a paru assez bien intégré pour motiver à sortir de son parcours habituel, sans remplacer un vrai entraîneur. Côté santé, les capteurs BioActive suivent notamment fréquence cardiaque, VO2max, ECG, tension artérielle et SpO2, plus un score d’énergie. Le nouvel indice antioxydant, lui, oblige à retirer la montre pour poser le pouce sur le capteur.
Elle convient à un utilisateur Android qui veut une montre légère à porter jour et nuit, pour le sport, les notifications et le paiement mobile. Elle est en revanche incompatible avec l’iPhone et demande Android 12 ou plus récent. L’autonomie limite son intérêt pour les profils très actifs : avec appels, messages et une heure de sport par jour, nous n’avons jamais dépassé 40 heures. Enfin, la nouvelle attache rend vos anciens bracelets Galaxy Watch inutilisables.
Face à la Watch 8 Classic et aux montres plus endurantes
Dans la gamme, la Galaxy Watch 8 Classic ajoute un boîtier en acier, une couronne rotative autour de l’écran et une touche Action, mais elle pèse 63,5 g et n’existe qu’en 46 mm. La Watch 8 standard garde l’essentiel du suivi santé et Gemini dans un format bien plus léger. Face aux montres spécialisées dans le sport, elle reste en retrait sur l’autonomie, contrepartie de sa polyvalence. Pour la situer parmi les modèles que nous avons testés, notre comparatif des meilleures montres connectées les départage sur l’autonomie, la précision des capteurs et la compatibilité.
✅ Les points forts
- Écran AMOLED de 3 000 nits protégé par un verre saphir
- Boîtier en aluminium de 30 à 34 g, discret au poignet
- Coach Running et coach Sommeil intégrés
- Gemini et une interface One UI 8 Watch plus ergonomique
- Suivi santé complet, ECG et tension artérielle compris
❌ Les limites
- Moins de deux jours d’autonomie, recharge quasi quotidienne
- Incompatible avec l’iPhone
- Trop d’applications Samsung à installer sur le smartphone
- Nouvelle attache : anciens bracelets incompatibles
La fiche AliExpress propose la Galaxy Watch 8 graphite en 40 et en 44 mm : vérifiez la taille sélectionnée avant de valider la commande à 200,59 €.
À 200,59 €, la Galaxy Watch 8 coûte 58,57 € de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours, une référence réelle et non un prix conseillé. Nous lui avions attribué 9/10 et le titre de meilleure montre connectée 2025, pour son design allégé, son écran très lumineux et l’arrivée de Gemini. À ce tarif, elle devient une porte d’entrée solide pour suivre sport, sommeil et santé sur un smartphone Android.
Si vous utilisez un iPhone, passez votre chemin : la montre ne fonctionnera pas avec. Si l’autonomie prime sur tout le reste, une montre de sport plus spécialisée vous conviendra mieux. Reste à choisir la taille : le 40 mm et sa batterie de 325 mAh pour la légèreté, ou le 44 mm, avec son écran de 1,47 pouce et sa batterie de 435 mAh.
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