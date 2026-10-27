Sans surprise, Samsung n’a pas révolutionné le design de sa gamme pour son Galaxy S26. Le dos reste plat avec les coins toujours arrondis. Seule petite différence, l’écran qui prend 0,1 pouce et l’épaisseur qui augmente de 1 mm. Même constat sur l’appareil photo avec une configuration identique à celle présente sur le Samsung Galaxy S25. Le trio de capteurs signe son retour avec un grand angle de 50 MPx, un téléobjectif x3 de 10 MPx et un ultra grand-angle de 12 MPx.

Pour bonifier vos clichés, vous pourrez compter sur l’intelligence artificielle. L’IA pourra notamment améliorer vos clichés la nuit. Parmi ses autres fonctionnalités, l’intelligence artificielle propose un clavier intelligent pour vous offrir des raccourcis personnalisés ou une gomme audio pour isoler votre voix lorsque vous vous enregistrez.

L'écran est donc légèrement plus grand avec 6,3 pouces, mais la luminosité reste la même avec 2 600 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.