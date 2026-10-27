Pointé du doigt pour son prix à sa sortie, le Samsung Galaxy S26 gomme enfin ce défaut grâce à AliExpress où il perd plus de 400 euros sur son prix d’origine, mais conserve ses qualités comme son écran de 6,3 pouces lumineux.
Alors que les rumeurs autour du Samsung Galaxy S27 enflent de plus en plus, le Samsung Galaxy S26 n’a pas encore dit son dernier mot. Sur AliExpress, il passe sous les 600 euros. À ce prix, le smartphone sud-coréen devient un excellent appareil qui brille par sa polyvalence tant sur la partie photo que sur ses performances.
Au lieu de 999 euros, le Samsung Galaxy S26 chute à 590,17 euros sur AliExpress dans sa version de 256 Go
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S26 ?
- Pour les trois appareils photo : Rien de nouveau sous le soleil puisque Samsung ressort la configuration du Galaxy S25. Cependant, le rendu reste convaincant de jour comme de nuit grâce à un bel apport de l'IA.
- Une continuité appréciable : Si Samsung ne s’est pas mouillé avec son Galaxy S26, le choix de la continuité peut avoir du bon puisque l’écran reste lumineux tandis que l’interface est toujours intuitive. Seul bémol : les performances qui sont bridées pour empêcher la chauffe.
- Enfin au bon rapport qualité prix : Vendu pour 999 euros à sa sortie, le Samsung Galaxy S26 peinait à être attractif tant les différences avec le S25 étaient minimes. Désormais bradé à moins de 600 euros, le Samsung Galaxy S26 est enfin vendu à un prix qui lui correspond.
On prend les mêmes et on recommence
Sans surprise, Samsung n’a pas révolutionné le design de sa gamme pour son Galaxy S26. Le dos reste plat avec les coins toujours arrondis. Seule petite différence, l’écran qui prend 0,1 pouce et l’épaisseur qui augmente de 1 mm. Même constat sur l’appareil photo avec une configuration identique à celle présente sur le Samsung Galaxy S25. Le trio de capteurs signe son retour avec un grand angle de 50 MPx, un téléobjectif x3 de 10 MPx et un ultra grand-angle de 12 MPx.
Pour bonifier vos clichés, vous pourrez compter sur l’intelligence artificielle. L’IA pourra notamment améliorer vos clichés la nuit. Parmi ses autres fonctionnalités, l’intelligence artificielle propose un clavier intelligent pour vous offrir des raccourcis personnalisés ou une gomme audio pour isoler votre voix lorsque vous vous enregistrez.
L'écran est donc légèrement plus grand avec 6,3 pouces, mais la luminosité reste la même avec 2 600 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.
Un prix attractif pour effacer certains oublis
Pour rester sur l’écran, le Samsung Galaxy S26 ne profite pas de la nouvelle technologie de Samsung : le Privacy Display, exclusive à la version Ultra. Celle-ci permet de mettre un filtre de confidentialité sur votre écran pour éviter que les plus curieux ne regardent ce que vous faites sur votre smartphone. Cette absence n’est pas gênante pour un produit vendu pour moins de 600 euros.
Ce qui est plus dérangeant en revanche, ce sont les performances. Le Samsung Galaxy S26 est porté par l’Exynos 2600 qui peine à rivaliser avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Surtout, ce processeur est bridé par Samsung pour éviter la chauffe de l’appareil. Par conséquent, sur les jeux les plus gourmands comme Fortnite, il faudra faire l’impasse sur les meilleurs graphismes.
✅ Les points forts
- Une expérience bonifiée par l’intelligence artificielle
- Un écran de 6,3 pouces toujours lumineux
- Toujours polyvalent en photo
❌ Les limites
- Un smartphone qui n’est pas à la pointe de la technologie de Samsung
- Toujours pas de chargeur fourni
Sur AliExpress, le Samsung Galaxy S26 est vendu pour 590,17 euros au lieu de 999 euros
Au moment de sa sortie, le Samsung Galaxy S26 était vendu pour près de 1 000 euros. Une augmentation qui s’explique par l’inflation des différents composants comme celui de la RAM. Depuis, le prix a baissé, rendant le smartphone plus attractif malgré ses défauts. Désormais disponible pour moins de 600 euros, il s’offre enfin un rapport qualité-prix intéressant.
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