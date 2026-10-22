Les Samsung Galaxy Buds4 Pro sont des écouteurs sans fil à réduction de bruit adaptative très efficaces dans leur proposition. Amazon les propose actuellement à 160,55 €, contre un prix conseillé de 249,99 €, mais cette offre est réservée aux membres Prime.
En matière d’écouteurs sans fil à réduction de bruit, Samsung fait partie des marques les plus pertinentes du marché. Ses Galaxy Buds4 Pro le prouvent, avec leur restitution sonore soignée et leur réduction de bruit adaptative. Actuellement, ces écouteurs sont disponibles à 160,55 € au lieu de 249,99 € chez Amazon, à condition de disposer d’un abonnement Prime. Sans Prime, le tarif affiché est de 169 €. En plus de la remise de 36 % par rapport au prix conseillé, ce pack comprend un chargeur secteur.
Les Samsung Galaxy Buds4 Pro sont à 160,55 € chez Amazon, mais seulement pour les membres Prime.
Pourquoi choisir les Samsung Galaxy Buds4 Pro ?
- Pour leur conception audio : deux haut-parleurs par écouteur se répartissent la reproduction des graves, des médiums et des aigus.
- Pour leur réduction de bruit : elle s’adapte à l’environnement afin de rendre l’écoute plus confortable dans un milieu bruyant.
- Pour leurs commandes : les pincements et les balayages sur les tiges permettent notamment de gérer la lecture et le volume.
Des écouteurs confortables pour les trajets quotidiens
Notés 8 sur 10 dans leur test publié sur Clubic, les écouteurs Samsung Galaxy Buds4 Pro sont notamment salués pour leur confort et leur restitution sonore énergique. Leur réduction de bruit se montre efficace sur les basses et les médiums, mais un peu moins sur les aigus. Samsung annonce une autonomie qui monte jusqu’à 6 heures avec l’ANC activé, pour un total pouvant aller jusqu’à 26 heures grâce à leur boîtier.
Un intérêt renforcé avec un smartphone Galaxy
2 phrases maximum : expliquer ce que le produit apporte et sa principale limite face aux alternatives.
✅ Les points forts
- Deux haut-parleurs par écouteur.
- Écouteurs confortables et certifiés IP57.
- Boîtier compatible avec la recharge sans fil.
❌ Les limites
- Certaines fonctions réservées aux appareils Samsung.
- Réduction de bruit moins convaincante dans les aigus.
Les membres Amazon Prime peuvent obtenir les Galaxy Buds4 Pro à 160,55 €, avec un chargeur secteur inclus.
Si vous possédez un smartphone Samsung, mais pas les écouteurs sans fil qui vont avec, alors cette offre sur les écouteurs Galaxy Buds4 Pro s’avère intéressante pour vous.
En revanche, si vous avez besoin d’écouteurs, mais que vous utilisez un smartphone d’une autre marque, alors vous ne pourrez pas profiter de toutes leurs fonctions. Les possibilités de réglage sont encore plus limitées si vous disposez d’un iPhone, en raison de l’absence d’application iOS dédiée.
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