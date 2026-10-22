Si vous possédez un smartphone Samsung, mais pas les écouteurs sans fil qui vont avec, alors cette offre sur les écouteurs Galaxy Buds4 Pro s’avère intéressante pour vous.

En revanche, si vous avez besoin d’écouteurs, mais que vous utilisez un smartphone d’une autre marque, alors vous ne pourrez pas profiter de toutes leurs fonctions. Les possibilités de réglage sont encore plus limitées si vous disposez d’un iPhone, en raison de l’absence d’application iOS dédiée.