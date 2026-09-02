Sur le papier, les FreeBuds Neo se glissent au-dessus des FreeBuds SE 4 ANC et 7i. Les FreeBuds 6 conservent leur format ouvert, tandis que les Pro 5 restent la vitrine audio à deux transducteurs.

Face aux Sony WF-C710N, OnePlus Buds 4 et Nothing Ear (3a), et à 129 euros, leur adversaire le plus encombrant pourrait néanmoins se trouver dans le propre catalogue de Huawei : les 7i sont régulièrement proposés bien sous leur tarif officiel.