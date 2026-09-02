Le géant chinois élargit sa gamme d’écouteurs intra-auriculaires avec un modèle léger, endurant et mieux armé contre le bruit. Les FreeBuds Neo visent le cœur du marché avec un tarif de 129 euros.
Neo ? Huawei ne fait pas dans l'originalité à Munich en marge de la présentation de ses nouvelles montres connectées. Les écouteurs sans fil Huawei FreeBuds Neo arriveront en France le 17 septembre avec leurs attributs haut de gamme et leur tarif accessible. Chaque écouteur pèse 4,8 grammes et adopte une courte tige tactile tandis que l’ensemble se décline en argent, rose, blanc ou noir. Sous cette robe travaillée, Huawei propose le Bluetooth 6.0, la connexion simultanée à deux appareils, la réduction de bruit active et une protection IP55 pour les écouteurs.
Une isolation plus ambitieuse que sur les FreeBuds 7i
La réduction de bruit active (ANC) s’appuie sur une architecture à double canal. Huawei avance une profondeur moyenne pouvant atteindre 30 dB sur la plage mesurée, contre 28 dB pour les FreeBuds 7i. Les appels mobilisent trois microphones et un capteur à conduction osseuse afin de mieux isoler la voix.
Le transducteur dynamique de 11 mm prend en charge le codec LDAC jusqu’à 990 kbit/s. Avec certains téléphones Huawei compatibles, une technologie propriétaire porte le débit à 2,3 Mbit/s en 24 bits/48 kHz. Les autres appareils restent notamment limités au LDAC, lorsqu’ils le prennent en charge. L’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête passe, lui, par l’application Huawei Audio Connect compatible iOS et Android.
- Son puissant et ample
- Isolation impressionnante dans les basses et bas-médiums
- Confort parfait
Côté autonomie, Huawei annonce jusqu’à 10 heures d’écoute sans ANC et 6h30 avec, ou respectivement 40 et 24 heures avec le boîtier. Ces chiffres correspondent toutefois à une lecture en AAC : avec les codecs haute définition, l’autonomie descend à 9 ou 6 heures par charge et à 33 ou 22 heures avec le boîtier.
Sur le papier, les FreeBuds Neo se glissent au-dessus des FreeBuds SE 4 ANC et 7i. Les FreeBuds 6 conservent leur format ouvert, tandis que les Pro 5 restent la vitrine audio à deux transducteurs.
Face aux Sony WF-C710N, OnePlus Buds 4 et Nothing Ear (3a), et à 129 euros, leur adversaire le plus encombrant pourrait néanmoins se trouver dans le propre catalogue de Huawei : les 7i sont régulièrement proposés bien sous leur tarif officiel.
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