Les Watch GT 7 et GT 7 Pro renforcent leur arsenal pour le sport et l’outdoor, tandis que la Watch D3 pousse plus loin le suivi de la pression artérielle grâce à une manchette gonflable intégrée au bracelet.
Sport d’un côté, santé de l’autre. Huawei renouvelle sa gamme avec trois montres aux ambitions assez différentes. Les Watch GT 7 et GT 7 Pro ciblent toujours les sportifs et les amateurs d’activités en extérieur, quand la Watch D3 affine une spécialité beaucoup plus rare au poignet : la mesure de la tension artérielle.
Les GT 7 et GT 7 Pro misent davantage sur l’outdoor
La Watch GT 7 est proposée en 41 et 46 mm à partir de 299,99 euros. Limitée au 46 mm, la GT 7 Pro monte à 429,99 euros et soigne davantage ses matériaux avec une lunette en nanocéramique et un boîtier central en alliage de titane.
L’autonomie évolue peu face aux GT 6. Huawei annonce toujours jusqu’à 21 jours en usage léger pour les modèles 46 mm et la Pro, contre 14 jours pour la version 41 mm. Les vraies nouveautés se trouvent surtout dans les fonctions sportives.
Les montres reconnaissent désormais le ski et le snowboard indoor sans GPS et embarquent les cartes de plus de 3 000 stations. Elles peuvent comptabiliser les virages, analyser leur rayon ou mesurer la force G. La fonction Team-Up permet de localiser les membres d’un groupe, tandis que les cyclistes gagnent un profil des ascensions, la pente restante ou, encore, des alertes avant les virages serrés comme les épingles lors de la descente de cols. Un score de préparation physique et un briefing matinal complètent le suivi quotidien.
- Un écran somptueux
- Un suivi sportif ultra-complet
- GPS d'une précision diabolique
En revanche, à l'inverse d'iOS, toujours pas d'appli native sous Android. Sur la plupart des smartphones Android, il faudra télécharger AppGallery depuis le site de Huawei, autoriser ponctuellement l’installation depuis cette source, puis y récupérer l’application Huawei Santé. Une procédure toujours moins simple et sécurisée qu’un passage par le Google Play Store. Il serait temps de changer cela…
Face à elle, la GT 7 Pro trouvera notamment les Suunto Race 2 et Amazfit T-Rex Ultra 2 sur le terrain de l’outdoor, tout en restant moins chère que les Galaxy Watch Ultra2, Apple Watch Ultra 3 et Garmin Fenix 9. Pour en savoir plus sur cette nouvelle montre Huawei, n'hésitez pas à consulter le test de notre expert Mathieu Grumiaux qui lui a attribué la note de 9/10.
- Fabrication exemplaire, titane, céramique et verre saphir
- Écran AMOLED 3 000 nits d'excellente facture
- Autonomie record de 18 jours en usage réel
Watch D3 : la montre santé gagne en discrétion
La Watch D3 reprend la grande particularité de la D2, mais dans un format plus discret. Son boîtier passe de 13,3 à 11,3 mm d’épaisseur, tandis que l’écran AMOLED grandit de 1,82 à 1,92 pouce (4,9 cm de diagonale) et atteint désormais 3 000 nits.
La mesure de la pression artérielle repose toujours sur une petite manchette gonflable dissimulée dans le bracelet, large de 2,55 cm. Le dispositif bénéficie du marquage CE au titre de la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux.
Au suivi ambulatoire sur 24 heures s’ajoutent des mesures avant et après l’effort, des rappels liés à l’altitude ou aux fortes variations de température et un bilan de 11 indicateurs réalisé en une minute. Huawei annonce six jours d’autonomie.
La Galaxy Watch9 constitue l’une de ses concurrentes les plus proches, mais sa mesure optique demande un étalonnage régulier avec un tensiomètre. Les Apple Watch Series 11 et Ultra 3 peuvent, elles, signaler des signes d’hypertension chronique sans mesurer directement la pression artérielle. L’Omron HeartGuide utilise bien un brassard gonflable, mais se rapproche davantage du tensiomètre connecté que d’une véritable montre multisport.
Les Watch GT 7 sont d'ores et déjà disponibles à la vente avec une remise de 50 euros jusqu’au 18 octobre. La Watch D3 suivra le 29 septembre à 449,99 euros, soit 50 euros de plus que la D2 à son lancement. Huawei ne fait donc pas disparaître le brassard : il essaie surtout de le rendre assez discret pour qu’on accepte enfin de le porter toute la journée.
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