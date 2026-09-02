Au suivi ambulatoire sur 24 heures s’ajoutent des mesures avant et après l’effort, des rappels liés à l’altitude ou aux fortes variations de température et un bilan de 11 indicateurs réalisé en une minute. Huawei annonce six jours d’autonomie.

La Galaxy Watch9 constitue l’une de ses concurrentes les plus proches, mais sa mesure optique demande un étalonnage régulier avec un tensiomètre. Les Apple Watch Series 11 et Ultra 3 peuvent, elles, signaler des signes d’hypertension chronique sans mesurer directement la pression artérielle. L’Omron HeartGuide utilise bien un brassard gonflable, mais se rapproche davantage du tensiomètre connecté que d’une véritable montre multisport.

Les Watch GT 7 sont d'ores et déjà disponibles à la vente avec une remise de 50 euros jusqu’au 18 octobre. La Watch D3 suivra le 29 septembre à 449,99 euros, soit 50 euros de plus que la D2 à son lancement. Huawei ne fait donc pas disparaître le brassard : il essaie surtout de le rendre assez discret pour qu’on accepte enfin de le porter toute la journée.