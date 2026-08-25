Le spécialiste de la montre connectée muscle sa gamme outdoor avec une cartographie plus rapide, de nouveaux outils pour gérer l’effort et jusqu’à 57 jours d’autonomie. La Fenix 9 Pro se distingue avec un boîtier en titane, un écran de 3 000 nits et, sur certaines versions, une connexion LTE et satellite.
Garmin ne bouleverse pas la recette de ses montres connectées les plus haut de gamme, mais soigne précisément ce qui compte lorsque l’effort s’éternise. Les nouvelles Fenix 9 et Fenix 9 Pro promettent une navigation plus fluide, davantage d’espace de stockage, une meilleure lecture de l’endurance et, pour certaines versions, la possibilité de rester joignable même lorsque le smartphone ne capte plus rien du tout.
Face à des Fenix 8 déjà très complètes, les progrès se jouent donc moins sur le nombre de sports compatibles que sur le confort d’utilisation au long cours.
- Un écran AMOLED vif et bien contrasté
- Des capteurs GPS et cardio de grande précision
- Une navigation toujours plus complète
Des cartes plus rapides et davantage d’outils pour gérer l’effort
Disponible en 43, 47 et 51 mm, la Fenix 9 adopte un écran AMOLED deux fois plus lumineux que celui de la génération précédente, un verre protecteur en saphir et des boutons métalliques étanches. Elle reste également adaptée à la plongée jusqu’à 40 mètres.
Garmin annonce 50% de mémoire vive supplémentaire et un nouveau moteur graphique qui accélérerait jusqu’à 30% les déplacements sur les cartes. Les 64 Go de stockage permettent par ailleurs d’en embarquer deux fois plus que sur la Fenix 8, ou de conserver jusqu’à 7 000 morceaux de musique avec soi.
Les sportifs récupèrent surtout de nouveaux outils Stamina pour visualiser plus finement l’évolution de leur endurance pendant l’effort. Le rameur gagne ainsi la VO2 max et une courbe de puissance (avec un matériel compatible équipé d’un capteur adapté), tandis que le rucking (activité de marche avec un sac à dos lesté) permet désormais de renseigner une charge allant jusqu’à 100 kg. La fonction Garmin Epic rassemble enfin plusieurs activités sur une même aventure, avec statistiques et photos pour retracer un trek ou une course par étapes.
La Fenix 9 Pro mise sur le titane et le satellite
La différence avec la précédente génération est plus marquante avec la Pro. Son boîtier en titane permet à Garmin d’affiner la montre tout en limitant son poids, tandis que l’écran AMOLED atteint les 3 000 nits. Sur le modèle 51 mm, la dalle passe à 1,5 pouce (3,8 cm de diamètre), soit 15% de surface d’affichage supplémentaire sans avoir à agrandir le boîtier de la montre.
La Fenix 9 Pro AMOLED de 51 mm afficherait jusqu’à 31 jours d’autonomie en mode montre connectée. La 9 Pro Solar de 51 mm pourrait quant à elle atteindre les 57 jours sans passer par une prise murale, à condition de porter la montre toute la journée et de l’exposer trois heures par jour à une luminosité de 50 000 lux. Le solaire prolonge donc fortement l’autonomie, sans toutefois rendre la recharge illimitée.
Les déclinaisons Fenix 9 Pro inReach ajoutent une connectivité LTE-M, une variante basse consommation de la 4G, ainsi qu’une liaison satellite. Les appels vocaux passent uniquement par le réseau LTE, entre appareils compatibles ou avec les utilisateurs de Garmin Messenger : la montre ne possède pas de numéro et ne permet pas d’appels téléphoniques classiques.
Selon la liaison disponible, elle peut également échanger des messages, transmettre une position, recevoir la météo ou déclencher un SOS. Cette connectivité nécessite toutefois un abonnement inReach (à partir de 9,99 €/mois, certains usages satellite restant facturés à l’unité avec la formule de base) et n’est pas présente sur toutes les Fenix 9 Pro.
Plus cher qu’Apple et sa Watch Ultra 3
À 1 000 euros pour la Fenix 9 et 1 100 euros pour la 9 Pro, Garmin reste fidèle à son positionnement très haut de gamme. Dans le même ordre de prix, l’Apple Watch Ultra 3 démarre à 900 euros avec boîtier titane, écran de 3 000 nits et satellite, mais une autonomie annoncée de seulement 42 heures en usage normal.
Les vraies rivales outdoor sont nettement moins chères. La Suunto Vertical 2 débute à 600 euros et la Polar Grit X2 Pro à 750 euros, avec dans les deux cas cartographie hors ligne, GPS double fréquence et une solide endurance. Elles ne proposent toutefois rien d’équivalent au couple LTE-inReach. Garmin reste donc le plus cher, mais aussi celui qui pousse le plus loin l’autonomie et la sécurité lorsque le réseau téléphonique classique n’est plus joignable.
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