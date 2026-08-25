Garmin ne bouleverse pas la recette de ses montres connectées les plus haut de gamme, mais soigne précisément ce qui compte lorsque l’effort s’éternise. Les nouvelles Fenix 9 et Fenix 9 Pro promettent une navigation plus fluide, davantage d’espace de stockage, une meilleure lecture de l’endurance et, pour certaines versions, la possibilité de rester joignable même lorsque le smartphone ne capte plus rien du tout.

Face à des Fenix 8 déjà très complètes, les progrès se jouent donc moins sur le nombre de sports compatibles que sur le confort d’utilisation au long cours.