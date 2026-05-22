Garmin étoffe son entrée de gamme running avec deux nouvelles Forerunner. La 170 se distingue avec le support du NFC et le stockage musical intégré, tandis que la 70 couvre l’essentiel pour ceux qui veulent démarrer sans se compliquer la vie.
Garmin n’a pas attendu l’été pour renouveler le bas de sa gamme running. La Forerunner 170 et la Forerunner 70 débarquent simultanément. Les deux partagent la même base : écran AMOLED de 1,2 pouce, interface tactile complétée par cinq boutons physiques, GPS intégré et suivi santé continu. Ce qui les distingue, c’est ce que la 170 ajoute par-dessus : paiement sans contact et musique en local, pour un positionnement tarifaire échelonné qui laisse de la place à chaque profil de coureur.
Forerunner 170, une montre running qui se passe de téléphone
La Forerunner 170 se distingue de sa petite sœur par deux ajouts concrets. Le premier est le paiement sans contact via Garmin Pay, qui permet de régler un ravitaillement ou une bouteille d’eau en course sans chercher son téléphone, sous réserve de compatibilité bancaire. Le second, réservé à la version Music, est la possibilité de stocker musique et podcasts directement sur la montre depuis les principaux services de streaming, pour courir avec des écouteurs sans fil en laissant le smartphone à la maison. Un abonnement au service concerné reste nécessaire.
Sur le volet entraînement, la 170 embarque les suggestions quotidiennes de Garmin, recalibrées après chaque sortie en fonction des performances et de la récupération. Les programmes Garmin Coach sont également présents, avec des parcours débutants en structure marche/course et un volume d’entraînement progressif — utiles pour quelqu’un qui reprend la course après une longue pause. Pour les sorties, la montre suit GPS, allure, distance, fréquence cardiaque au poignet, puissance de course et dynamiques de foulée, alimentés par le moteur Garmin Human Performance Lab.
Le suivi santé fonctionne en continu : sommeil, variabilité de la fréquence cardiaque, oxymètre de pouls, variations respiratoires et état de forme général sont accessibles 24h/24. Plus de 80 profils sportifs complètent la proposition, natation et cyclisme inclus. L’autonomie est annoncée à 10 jours en mode montre connectée.
La Forerunner 170 est disponible à 299,99 €, la version Music à 349,99 €. Côté coloris, la standard est proposée en noir et blanc, la Music ajoute vert canard et rouge rosé avec des bracelets bicolores assortis. Côté coloris, la version standard est disponible en noir et blanc, la Music ajoute vert canard et rouge rosé avec des bracelets bicolores assortis.
La Forerunner 70, l’essentiel à 249 euros
Sans NFC ni stockage musical, la Forerunner 70 reste bien équipée pour son prix. Elle reprend le même moteur GPS, la même détection de fréquence cardiaque et les mêmes outils d’analyse de course que la 170. Les suggestions d’entraînement et les programmes Garmin Coach sont là avec la même logique d’adaptation quotidienne. L’autonomie gagne trois jours supplémentaires par rapport à la 170, à 13 jours en mode connecté. Affichée à 249,99 €, elle est disponible en citron, lavande, noir et blanc.
Sur un segment où Samsung et Apple jouent aussi la carte de l’accessibilité, Garmin mise sur la profondeur des métriques running plutôt que sur l’écosystème. Un pari cohérent, mais qui suppose que l’acheteur sache déjà pourquoi il choisit une montre running plutôt qu’une smartwatch polyvalente.