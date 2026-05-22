La Forerunner 170 se distingue de sa petite sœur par deux ajouts concrets. Le premier est le paiement sans contact via Garmin Pay, qui permet de régler un ravitaillement ou une bouteille d’eau en course sans chercher son téléphone, sous réserve de compatibilité bancaire. Le second, réservé à la version Music, est la possibilité de stocker musique et podcasts directement sur la montre depuis les principaux services de streaming, pour courir avec des écouteurs sans fil en laissant le smartphone à la maison. Un abonnement au service concerné reste nécessaire.

Sur le volet entraînement, la 170 embarque les suggestions quotidiennes de Garmin, recalibrées après chaque sortie en fonction des performances et de la récupération. Les programmes Garmin Coach sont également présents, avec des parcours débutants en structure marche/course et un volume d’entraînement progressif — utiles pour quelqu’un qui reprend la course après une longue pause. Pour les sorties, la montre suit GPS, allure, distance, fréquence cardiaque au poignet, puissance de course et dynamiques de foulée, alimentés par le moteur Garmin Human Performance Lab.