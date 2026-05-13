Amazfit lance la Cheetah 2 Ultra, une montre sport taillée pour le trail et les ultra-distances. Boîtier en titane de grade 5, 60 heures d’autonomie GPS et navigation hors ligne : le positionnement est clairement premium, à 599 euros.
Amazfit étoffe sa gamme Cheetah avec un nouveau modèle haut de gamme dédié au trail running. La Cheetah 2 Ultra arrive en Europe à partir du 13 mai 2026, quelques semaines après la Cheetah 2 Pro, cette dernière étant orientée course sur route longue distance. La nouvelle venue s’adresse aux traileurs pratiquant des distances extrêmes, y compris au-delà des 160 kilomètres. Avec un tarif de 599 euros, elle se positionne sur un segment où la concurrence est déjà bien installée, entre les Garmin Fenix et autres Suunto Race 2. Ce qui distingue la Cheetah 2 Ultra sur le papier, c’est la combinaison d’une autonomie élevée, d'une navigation cartographique complète hors ligne et de matériaux habituellement réservés aux montres les plus haut de gamme du marché.
Titane, saphir et 3 000 nits pour affronter le terrain
La Cheetah 2 Ultra mise sur une construction en titane de grade 5 et un verre saphir, des matériaux qui se retrouvent généralement sur des montres de prix sensiblement plus élevés. L’écran AMOLED affiche une luminosité de pointe de 3 000 nits, ce qui garantit une lisibilité correcte en plein soleil, une situation fréquente en montagne. Amazfit a également intégré des filtres logiciels pour éviter les fausses manipulations dues à la pluie ou à la végétation lors d’une course.
La montre embarque une lampe torche bicolore (blanc et rouge) ainsi qu’un mode SOS, deux fonctions utiles lors de sorties nocturnes ou en cas d’urgence en terrain isolé. Le GPS fonctionne via un système à double antenne, censé maintenir le signal dans des environnements difficiles comme les forêts denses ou les ravins. Six certifications militaires complètent le tableau côté robustesse, sans que le communiqué ne précise lesquelles exactement.L’autonomie annoncée atteint 30 jours en utilisation typique et 60 heures en mode GPS haute précision. Ce dernier chiffre correspond au mode Trail Running avec GPS double fréquence et surveillance cardiaque activés, sans navigation cartographique ni affichage always-on. Avec l’AOD, la navigation et les instructions vocales activées simultanément, l'autonomie descend à 33 heures.
Navigation hors ligne, 80 métriques et 64 Go de stockage
Sur le volet navigation, la Cheetah 2 Ultra stocke des cartes topographiques en couleur directement dans sa mémoire interne de 64 Go, partagée avec les contenus audio et les applications. Elle fournit en temps réel la distance jusqu’au prochain point, le dénivelé et l’angle de pente, le tout sans connexion réseau. Les instructions de navigation sont également diffusées vocalement via des haut-parleurs intégrés.
Le suivi d’activité couvre jusqu’à 80 paramètres en mode Trail Running, parmi lesquels l’allure ajustée à la pente, la température corporelle, la pression atmosphérique, ou encore le temps restant avant le lever et le coucher du soleil. Des indicateurs de récupération plus avancés sont également présents : charge d’entraînement, fatigue à court et long terme, seuil lactique, variabilité de la fréquence cardiaque et une fonctionnalité maison baptisée BioCharge.
La montre est compatible avec TrainingPeaks, Strava, et des accessoires Amazfit comme la Helio Ring, ainsi qu’avec des capteurs tiers comme le Stryd. La version européenne intègre également le paiement sans contact via NFC. Plus de 180 modes sportifs sont disponibles au total, et des applications supplémentaires peuvent être installées depuis l’application Zepp.
Reste à savoir si ces caractéristiques se confirment sur le terrain, là où les promesses des fiches techniques se heurtent souvent à la réalité des longues heures d’effort.