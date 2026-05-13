Sur le volet navigation, la Cheetah 2 Ultra stocke des cartes topographiques en couleur directement dans sa mémoire interne de 64 Go, partagée avec les contenus audio et les applications. Elle fournit en temps réel la distance jusqu’au prochain point, le dénivelé et l’angle de pente, le tout sans connexion réseau. Les instructions de navigation sont également diffusées vocalement via des haut-parleurs intégrés.

Le suivi d’activité couvre jusqu’à 80 paramètres en mode Trail Running, parmi lesquels l’allure ajustée à la pente, la température corporelle, la pression atmosphérique, ou encore le temps restant avant le lever et le coucher du soleil. Des indicateurs de récupération plus avancés sont également présents : charge d’entraînement, fatigue à court et long terme, seuil lactique, variabilité de la fréquence cardiaque et une fonctionnalité maison baptisée BioCharge.