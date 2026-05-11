Cela fait maintenant plusieurs années que Huawei investit massivement dans le secteur des wearables. Le constructeur a développé un véritable savoir-faire, au point de signer aujourd’hui certains des meilleurs produits du marché. La gamme Watch Fit, notamment, ne cesse de gagner en maturité, et les nouvelles montres connectées Huawei Watch Fit 5 et Fit 5 Pro poussent encore un peu plus loin le curseur.

Design épuré, matériaux premium, suivi complet de la santé et de l’activité, mini entraînements… Huawei livre ici une véritable démonstration de force, au point de se demander ce qu’il reste encore à la concurrence.

Et pour rendre la proposition encore plus séduisante, Huawei propose 60 euros de remise avec le code A60FIT5CLUBIC, valable jusqu’au 22 juin.