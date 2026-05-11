Avec les Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro, Huawei affine une formule déjà bien rodée et pousse encore plus loin son savoir-faire dans les wearables. Conception, suivi de la santé, fonctionnalités dédiées au sport et autonomie : la marque joue clairement dans la cour des grands !
Cela fait maintenant plusieurs années que Huawei investit massivement dans le secteur des wearables. Le constructeur a développé un véritable savoir-faire, au point de signer aujourd’hui certains des meilleurs produits du marché. La gamme Watch Fit, notamment, ne cesse de gagner en maturité, et les nouvelles montres connectées Huawei Watch Fit 5 et Fit 5 Pro poussent encore un peu plus loin le curseur.
Design épuré, matériaux premium, suivi complet de la santé et de l’activité, mini entraînements… Huawei livre ici une véritable démonstration de force, au point de se demander ce qu’il reste encore à la concurrence.
Et pour rendre la proposition encore plus séduisante, Huawei propose 60 euros de remise avec le code A60FIT5CLUBIC, valable jusqu’au 22 juin.
Un design premium pensé pour le quotidien
Avec cette nouvelle génération, Huawei joue sur deux tableaux : d’un côté, une montre accessible, légère et décontractée ; de l’autre, une version Fit 5 Pro qui affiche clairement ses ambitions haut de gamme. Si les deux modèles restent faciles d’accès, la Fit 5 Pro se distingue par des fonctionnalités plus avancées, des matériaux plus premium et un écran plus ambitieux, qui renforcent son positionnement sans rompre l’équilibre de la gamme.
Watch Fit 5 Pro : statutaire, sans être ostentatoire
La Watch Fit 5 Pro soigne chaque détail en associant notamment un verre saphir résistant aux rayures à une lunette en alliage de titane. Une conception pensée pour durer, sans sacrifier le confort ni le style. Huawei pousse le raffinement un cran plus loin sur le modèle Blanc, qui se distingue par une finition céramique obtenue par oxydation micro-arc. Derrière ce nom un peu technique se cache une texture raffinée au toucher, qui s’avère aussi plus résistante à l’usure.
Et ce n’est pas tout : le style est d’autant plus réussi que le superbe écran AMOLED LTPO de 1,92 pouce occupe à lui seul 83% de la surface du boîtier, ce qui lui donne un aspect particulièrement moderne. Au passage, la dalle peut atteindre une luminosité de 3 000 nits, un vrai atout pour utiliser la montre en extérieur.
Watch Fit 5 : un style acidulé
De son côté, la Watch Fit 5 adopte un style plus décontracté, porté par un format plus compact et par une palette de coloris variée qui renforce son approche lifestyle.
Sur la version Argent, Huawei mise sur un boîtier en alliage d’aluminium 100% recyclé, associé à une coque arrière conçue en matériaux recyclés. Un choix qui parlera particulièrement aux personnes sensibles à l’environnement et à la technologie, en quête d’une montre à la fois légère, moderne et agréable à porter au quotidien. Avec seulement 27 grammes sur la balance, elle mise clairement sur le confort sans négliger l’attention portée aux matériaux.
L’écran AMOLED se montre légèrement plus compact que sur la Pro avec une diagonale de 1,82 pouce, mais conserve une qualité d’affichage remarquable, la luminosité pouvant atteindre 2 500 nits. C’est largement suffisant pour une utilisation confortable en extérieur.
Des sports avancés pour tous les profils
Parmi les innovations introduites sur les Watch Fit 5 et Fit 5 Pro, les mini-entraînements font partie de ces ajouts apparemment anodins, mais capables de changer la relation au sport. Tout le monde n’a pas le temps d’enchaîner les séances à la salle ou de partir courir 10 km chaque semaine.
Ce nouveau format mise donc sur l’efficacité : 30 mouvements guidés, 10 zones du corps ciblées, le tout accessible n’importe où et à n’importe quel moment. Ils s’intègrent facilement dans des journées chargées, sans nécessiter d’équipement ni de contrainte particulière, et permettent à celles et ceux qui souhaitent bouger davantage de maintenir une pratique sportive de qualité, sans bouleverser leur emploi du temps.
Évidemment, ces montres disposent aussi de modes avancés, avec près d’une centaine de sports au total. La série des Watch Fit 5 prend en charge, entre autres, le trail et de nombreux sports, tandis que la version Pro va plus loin avec des fonctions plus spécialisées, comme les cartes de golf couvrant plus de 17 000 parcours ou encore un suivi dédié à la plongée en apnée jusqu’à 40 mètres de profondeur.
Santé, autonomie et paiement sans contact
Qui dit sport dit aussi santé. Sur ce terrain, les montres embarquent le système TruSense de la marque, désormais bien connu, capable d’offrir un suivi complet.
On retrouve notamment, sur la Watch Fit 5 Pro, l’analyse ECG, aux côtés de la détection de la rigidité artérielle ainsi que d’une analyse de l’onde de pouls certifiée CE. À cela s’ajoutent un suivi du sommeil et de la respiration nocturne, sans oublier une approche plus globale du bien-être avec l’évaluation de l’état émotionnel, accompagnée d’exercices de respiration guidés. En d’autres termes, tout est pensé pour accompagner l’utilisateur au quotidien, suivre sa santé de près et l’alerter en cas de signaux inhabituels.
Évidemment, la meilleure des montres connectées reste celle que vous avez réellement au poignet. Huawei a donc soigné l’autonomie, comptez jusqu’à 10 jours d’utilisation loin d’une prise, environ 25 heures en mode trail, ainsi qu’une recharge sans fil complète en seulement 60 minutes.
Côté usage, l’interface est toujours aussi intuitive, mais surtout, la compatibilité avec HarmonyOS, iOS et Android apporte une certaine liberté, en évitant d’être enfermé dans un seul écosystème. Enfin, mention spéciale pour l’assistant virtuel incarné par un petit panda, chargé de vous accompagner et de vous motiver lors des mini-entraînements, une touche ludique bienvenue.
De quoi renforcer encore l’attrait de la gamme, d’autant qu’une remise de 60 euros est proposée avec le code A60FIT5CLUBIC, jusqu’au 22 juin.