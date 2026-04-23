Le constructeur chinois proposera dans quelques jours la nouvelle version de sa montre connectée Watch Fit. Nous avons pu la découvrir en avant-première et voici les nouveautés.
Leader mondial des montres connectées, Huawei ne compte pas laisser de répit à la concurrence. Nous avons pu découvrir en avant-première les nouvelles Watch Fit 5 et 5 Pro. Avec son écran OLED LTPO record de 3 000 nits, son design affiné et l’arrivée d’un ECG, la marque chinoise brouille un peu plus la frontière entre bracelet d’activité et montre premium. Voici nos premières impressions.
Offre partenaire
Profitez d'une offre de lancement exclusive avec des remise et un cadeau au choix
Offre partenaire
La Watch Fit ressemble de plus en plus à une montre qu'à un bracelet connecté
De loin, la Watch Fit 5 Pro ressemble presque trait pour trait à une Watch Fit 4 Pro, et pourtant, en y regardant de plus près, cette nouvelle montre fait apparaître quelques différences. L’écran est une dalle 2,5D et légèrement bombée, là où il était plat sur la précédente version. Aussi, les bordures d’écran sont plus fines que l'actuel modèle de Huawei, mais aussi qu'une Apple Watch SE 3, comme l’a indiqué fièrement la marque lors d’une rencontre avec la presse. Dernier point : la couronne digitale n'est plus
Pour résumer : la Watch Fit 5 Pro ressemble davantage à une montre connectée qu’à un bracelet d’activité et se porte plus facilement dans toutes les occasions. On apprécie d’ailleurs le coloris orange (une couleur décidément très à la mode depuis plusieurs mois) et le bracelet textile associé, qui donne à l’ensemble un look rafraîchissant. Le boîtier est en aluminium, et la bordure en titane, et elle est étanche jusqu'à 40 mètres.
Elle possède un écran 1,92 pouce (contre 1,82 pouce pour la Watch Fit 4 Pro), OLED LTPO 1-60 Hz avec une luminosité de pointe de 3 000 nits. C’est parmi les meilleurs élèves de la classe, et une constante chez Huawei qui ne transige pas avec la qualité de son affichage. Si nous n’avons pas pu porter l’objet, la qualité de l’écran est impeccable, même dans une zone soumise à des reflets.
En plus de ce modèle, Huawei propose une Watch Fit 5 avec un écran légèrement plus petit de 1,82 pouce et un peu moins lumineux.
Une évolution en douceur pour le suivi sportif et de santé
La gamme Huawei Watch Fit 5 propose les mêmes fonctions de suivi sportif et de santé qu'auparavant. On retrouve plus d’une centaine d’activités analysées, le suivi du sommeil, revu cette année, ainsi que le suivi de la fréquence cardiaque lors des entraînements et au repos.
La Watch Fit 5 Pro intègre néanmoins un GPS double fréquence, comme sur la récente GT Runner 2, ainsi qu’un ECG. Ce dernier n’est pas présent sur la Watch Fit 5 classique.
Huawei propose enfin des fonctions connectées, comme l’affichage des notifications (iOS et Android) et le paiement mobile avec Curve Pay, un service de portefeuille digital, assez méconnu en France.
Si l’aspect logiciel reste le talon d’Achille de Huawei, la Watch Fit 5 Pro marque un tournant matériel indiscutable. En transformant son bracelet en une véritable montre plus élégante, la marque chinoise propose une alternative esthétique et technique très sérieuse aux ténors du marché. Reste à savoir si le prix sera aussi « fit » que son design pour transformer l’essai en Europe.