De loin, la Watch Fit 5 Pro ressemble presque trait pour trait à une Watch Fit 4 Pro, et pourtant, en y regardant de plus près, cette nouvelle montre fait apparaître quelques différences. L’écran est une dalle 2,5D et légèrement bombée, là où il était plat sur la précédente version. Aussi, les bordures d’écran sont plus fines que l'actuel modèle de Huawei, mais aussi qu'une Apple Watch SE 3, comme l’a indiqué fièrement la marque lors d’une rencontre avec la presse. Dernier point : la couronne digitale n'est plus

Pour résumer : la Watch Fit 5 Pro ressemble davantage à une montre connectée qu’à un bracelet d’activité et se porte plus facilement dans toutes les occasions. On apprécie d’ailleurs le coloris orange (une couleur décidément très à la mode depuis plusieurs mois) et le bracelet textile associé, qui donne à l’ensemble un look rafraîchissant. Le boîtier est en aluminium, et la bordure en titane, et elle est étanche jusqu'à 40 mètres.