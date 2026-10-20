Pour ne plus avoir à se ruiner pour acheter un SSD, rendez-vous sur Amazon où le Samsung 990 Evo Plus de 1 To est vendu avec un prix légèrement supérieur à 150 euros.
Depuis plus d’un an, le prix des composants pour PC s’envole. Le Samsung 990 Evo Plus ne fait pas exception à la règle, mais Amazon tente d’atténuer cette augmentation en lui offrant une réduction de presque 20 %. Ainsi, vous pourrez profiter d'un SSD polyvalent pour stocker vos fichiers professionnels ou vos jeux.
Pourquoi choisir le Samsung 990 Evo Plus ?
- Jusqu’à 1 To : Le Samsung 990 Evo Plus dispose d’un espace de stockage important de 1 To avec 6 300 Mo/s en écriture et 7 250 Mo/s en lecture
- Le logiciel Samsung Magician : Ce logiciel permet de suivre en temps réel l’état de santé du SSD, d’effectuer toutes les mises à jour et de réguler la température.
- Pour le prix : En pleine crise des composants pour PC, il est difficile de trouver des SSD à prix réduit. C’est pourquoi ce Samsung 990 Evo Plus est intéressant même s’il reste plus onéreux qu’il ne l’était au moment de sa sortie.
Votre PC respire
C’est bien connu, plus l’espace de stockage de votre PC est rempli, plus il va ralentir. Pour lui donner un peu d'air, vous pouvez stocker vos fichiers les plus volumineux ou ceux que vous utilisez le moins sur ce Samsung 990 Evo Plus.
Avec 6 300 Mo/s en écriture et 7 250 Mo/s end’air, lecture, les transferts prendront peu de temps.
Pour suivre en temps réel l'espace de stockage de ce SSD ou encore les mises à jour à effectuer, vous pourrez consulter le logiciel Samsung Magician. Cette application dispose d’une interface fluide facile à prendre en main même si vous n’êtes pas un expert.
Une offre à ne pas refuser dans le contexte actuel
Le Samsung 990 Evo Plus est sorti en 2024. Au moment de son arrivée sur le marché, il était vendu aux alentours de 100 euros. Depuis, l’inflation est passée par là et son prix a quasiment doublé alors qu’il ne s’agit même pas d’un SSD de haut de gamme et qu'il n’est pas compatible avec la PlayStation 5.
C’est pourquoi, il faut se pencher sur cette offre d’Amazon si vous cherchez un SSD avec un important espace de stockage à un prix réduit. S’il n'est pas compatible avec la PlayStation 5, il vous permettra tout de même de transférer des jeux sur le SSD depuis un PC que ce soit pour jouer ou juste pour les emmagasiner.
Cependant, selon les efforts que vous lui demanderez, une chauffe n'est pas à exclure.
✅ Les points forts
- 1 To de stockage
- 7 250 mo/s en lecture et 6 300 Mo/s en écriture
- Le logiciel Samsung Magician
❌ Les limites
- Il chauffe si vous n’avez pas de dissipateur
- Pas adapté aux consoles
Au lieu de 184,99 euros, vous pouvez acheter le Samsung 990 Evo Plus pour 153,99 euros sur Amazon.
Le principal intérêt de cette offre reste le prix puisque les composants ne cessent d’augmenter et que les bonnes affaires deviennent de plus en plus rares. Ainsi, pour 150 euros, vous aurez entre les mains un SSD de 1 To.
Cependant, il ne faut pas oublier ses limites comme l’incompatibilité avec la PlayStation 5 ou la chauffe si vous ne disposez pas d’un dissipateur thermique.
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