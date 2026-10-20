C’est bien connu, plus l’espace de stockage de votre PC est rempli, plus il va ralentir. Pour lui donner un peu d'air, vous pouvez stocker vos fichiers les plus volumineux ou ceux que vous utilisez le moins sur ce Samsung 990 Evo Plus.

Avec 6 300 Mo/s en écriture et 7 250 Mo/s end’air, lecture, les transferts prendront peu de temps.

Pour suivre en temps réel l'espace de stockage de ce SSD ou encore les mises à jour à effectuer, vous pourrez consulter le logiciel Samsung Magician. Cette application dispose d’une interface fluide facile à prendre en main même si vous n’êtes pas un expert.