Le téléviseur 4K Samsung TU55M72H donne accès à une dalle LCD de 55 pouces avec rétroéclairage MiniLed et à l’interface connectée Tizen. Il est actuellement disponible pour 499 € au lieu de 649 € chez Boulanger.
Passer à l’OLED n’est pas la seule option qui s’offre à vous pour remplacer votre téléviseur vieillissant : vous pouvez aussi vous tourner vers une TV Samsung dotée de la technologie de rétroéclairage MiniLed. C’est ce que propose le téléviseur Samsung TU55M72H, disponible à 499 € chez Boulanger. Ce dernier associe le MiniLed à une diagonale d’écran de 55 pouces, soit 138 cm, pour offrir une grande surface d’affichage et une gestion plus fine de la lumière. Notez que les membres Club, Club+ et Infinity bénéficient de 20 € de réduction en plus.
Le téléviseur Samsung TU55M72H MiniLed de 55 pouces est à 499 € au lieu de 649 € chez Boulanger.
Pourquoi choisir le Samsung TU55M72H ?
- Pour son rétroéclairage MiniLed : cette technologie utilise des LED plus petites pour affiner la gestion de la lumière derrière la dalle.
- Pour son grand affichage 4K : l’Ultra HD permet de profiter d’un haut niveau de détail pour les programmes et contenus compatibles.
- Pour ses fonctions connectées : Tizen donne accès aux applications de streaming directement depuis le téléviseur via le Wi-Fi ou l'Ethernet.
Une télévision pour les soirées films et séries
Avec sa diagonale de 138 cm, le téléviseur Samsung TU55M72H se prête bien aux soirées séries et cinéma. Il prend en charge le HDR10+ et dispose d’un traitement de mise à l’échelle des sources vers la 4K : cela permet notamment d’adapter l’image d’un DVD à la définition de l’écran, sans lui donner les détails d’une véritable source 4K. Ses trois entrées HDMI permettent de le raccorder à une console, à un lecteur de Blu-ray ou encore à une box Internet. Le Wi-Fi et l’Ethernet sont également au rendez-vous. Pour ce qui est de l’audio, cette TV comprend deux haut-parleurs d’une puissance totale de 20 W, et il est possible d’ajouter une barre de son via HDMI eARC.
Des concessions pour les joueurs exigeants
Côté gaming, cet écran Samsung propose le mode jeu automatique ALLM et le VRR, mais ses entrées HDMI acceptent au maximum la 4K à 60 Hz. Les joueurs qui souhaitent profiter de la 4K à 120 images par seconde devraient donc choisir un téléviseur mieux doté en matière de taux de rafraîchissement.
✅ Les points forts
- Rétroéclairage MiniLed et définition 4K.
- Applications intégrées au système Tizen.
- Trois ports HDMI, dont une connexion eARC.
❌ Les limites
- Pas de prise en charge de la 4K à 120 Hz.
- Système audio limité à deux canaux de 20 W au total.
À 499 €, le téléviseur Samsung TU55M72H de 55 pouces se présente comme un modèle abordable à saisir chez Boulanger.
La TV 4K Samsung TU55M72H est adaptée aux foyers qui consomment principalement des films, des séries et des programmes télé depuis leur canapé, y compris via des applications de streaming comme Netflix ou Disney+.
Par contre, les joueurs qui visent les 120 images par seconde en 4K sur les consoles récentes éviteront les frustrations en choisissant un modèle compatible.
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