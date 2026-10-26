La TV 4K Samsung TU55M72H est adaptée aux foyers qui consomment principalement des films, des séries et des programmes télé depuis leur canapé, y compris via des applications de streaming comme Netflix ou Disney+.

Par contre, les joueurs qui visent les 120 images par seconde en 4K sur les consoles récentes éviteront les frustrations en choisissant un modèle compatible.