Les Samsung Galaxy Buds 4 sont de bons écouteurs semi-ouverts qui séduisent, surtout si vous avez un smartphone Samsung et que vous privilégiez le confort et la qualité sonore à la réduction de bruit active. Ils sont légers, avec un bon impact sur les basses et une clarté suffisante sur le kit mains libres, ce qui en fait des alliés de choix pour les longues sessions d’écoute au bureau ou dans la rue.

Par contre si vous n’avez pas de smartphone Samsung, ou que vous cherchez une ANC performante pour les trajets en avion ou en métro, il faut aller voir ailleurs, notamment du côté des Galaxy Buds 4 Pro ou un autre modèle fermé d’une marque différente.