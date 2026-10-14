Les Samsung Galaxy Buds 4 sont des écouteurs haut de gamme semi-ouverts qui permettent de s’immerger dans vos sons grâce à leur ANC, à retrouver pour 129,99 euros au lieu de 179,99 euros sur Amazon.
Les Samsung Galaxy Buds 4 sont des écouteurs sans fil qui prennent une direction différente et assumée par rapport aux Galaxy Buds 4 Pro. Ces derniers visent une isolation phonique maximale avec des embouts intra-auriculaires, tandis que les Buds 4 présentés ici embrassent un format semi-ouvert. Leur atout, c’est leur confort de port avec un poids plume de 4,5g par oreillette. Donc si les embouts en silicone vous rebutent et que vous cherchez un maintien naturel dans l’oreille, les Samsung Galaxy Buds 4 avec 50 euros de réduction sur Amazon répondent à vos besoins.
Pourquoi choisir les Samsung Galaxy Buds 4 ?
- Leur confort poids plume avec seulement 4,5 g par écouteur et un design semi-ouvert : ils se posent dans l’oreille et se font oublier pour le reste de la journée.
- Un son percutant et maîtrisé malgré l’absence d’isolation passive, ils parviennent à délivrer des basses profondes et une signature sonore détaillée.
- Leur mode Transparence efficace idéal pour rester connecté à votre environnement, dans la rue comme au bureau, sans avoir à retirer vos écouteurs.
Des écouteurs pensés pour une liberté totale au quotidien
L’argument principal des Samsung Galaxy Buds 4, c’est leur conception semi-ouverte dont on vous parle depuis le début, qui troque une isolation sonore totale pour une meilleure aisance quand vous les portez. Leur poids plume rivalise directement avec les meilleurs acteurs du secteur et les nouvelles tiges intègrent des commandes par pincement et balayage vertical très réactives. Ils supportent les codecs SBC et AAC pour un son premium, avec une certification IP54 contre les éclaboussures, donc vous pouvez les porter sous la pluie ou pendant une séance de sport. Le mode transparence, particulièrement efficace, permet de garder une oreille attentive à l’environnement, tout en pouvant passer des appels vocaux d’une grande clarté avec la présence de bons micros.
L’alternative open-fit idéale, mais sous condition
Si les Samsung Galaxy Buds 4 tiennent la dragée haute à la concurrence sur le plan du confort et de l’acoustique, leur principale limite reste leur connectivité verrouillée. Pour profiter du Bluetooth multipoint ou de l’appairage rapide, il faut impérativement être équipé d’un smartphone Samsung, c’est un peu dommage. L’autonomie, elle, est correcte, avec jusqu’à 6h d’écoute sans ANC, 30h avec le boîtier, 5h/24h avec.
✅ Les points forts
- Le confort et la légèreté pour les réfractaires aux intras
- La signature sonore détaillée avec des basses bien maîtrisées
- La transparence adaptative efficace avec une bonne captation des micros
- Les commandes par pincement et balayage ergonomique sur les nouvelles tiges
❌ Les limites
- L’ANC pas très efficace en raison du format semi-ouvert
- L'écosystème verrouillé avec le multipoint réservé aux smartphones Samsung
- La disparition de la certification IP57 au profit d’un simple IP54
- Le capteur de port est incomplet (la musique ne reprend pas automatiquement)
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Les Samsung Galaxy Buds 4 sont de bons écouteurs semi-ouverts qui séduisent, surtout si vous avez un smartphone Samsung et que vous privilégiez le confort et la qualité sonore à la réduction de bruit active. Ils sont légers, avec un bon impact sur les basses et une clarté suffisante sur le kit mains libres, ce qui en fait des alliés de choix pour les longues sessions d’écoute au bureau ou dans la rue.
Par contre si vous n’avez pas de smartphone Samsung, ou que vous cherchez une ANC performante pour les trajets en avion ou en métro, il faut aller voir ailleurs, notamment du côté des Galaxy Buds 4 Pro ou un autre modèle fermé d’une marque différente.
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