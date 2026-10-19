Boulanger affiche la Samsung HW-S810D à 399 €, 250 € sous son prix de référence, et Darty comme Cdiscount suivent. Cette barre 3.1.2 très fine, livrée avec son caisson sans fil, vise les salons sans place pour des enceintes arrière, au prix d’une connectique minimale.
Lancée en 2024 dans la gamme S de Samsung, la HW-S810D associe une barre de 1,16 m pour seulement 3,8 cm de haut à un caisson de basses sans fil. Sa configuration 3.1.2 répartit dix haut-parleurs, dont une voie centrale pour les dialogues et deux haut-parleurs tournés vers le plafond pour la hauteur du Dolby Atmos. Boulanger la propose à 399 € au lieu de 649 €, son prix de référence, c’est-à-dire le plus bas pratiqué par l’enseigne sur les 30 derniers jours.
La Samsung HW-S810D, barre de son Dolby Atmos 3.1.2 avec caisson sans fil, passe à 399 € chez Boulanger, contre 649 € de prix de référence sur 30 jours.
Pourquoi choisir la Samsung HW-S810D ?
- Un gabarit qui se fait oublier : Avec 3,8 cm de haut et moins de 4 cm de profondeur, la barre se glisse devant la plupart des téléviseurs posés sans masquer le bas de l’image. Le caisson, sans fil, se place là où une prise de courant le permet.
- Une voie centrale pour les voix : Le haut-parleur central dédié aux dialogues est épaulé par l’Active Voice Amplifier, qui vise à garder les voix intelligibles quand le bruit de la pièce augmente. De quoi suivre un film sans monter le volume général.
- Le streaming sans boîtier : Wi-Fi, AirPlay, Chromecast intégré et Spotify Connect permettent de lancer la musique depuis un smartphone, iPhone comme Android. Le Bluetooth 5.2 dépanne pour les autres appareils.
Films en Atmos, musique en Wi-Fi : ce qu’elle change au salon
Devant un film, les deux haut-parleurs orientés vers le plafond ajoutent une dimension verticale aux pistes Dolby Atmos, que le caisson sans fil complète dans le grave. La calibration SpaceFit Sound adapte le rendu à l’acoustique du salon, le mode Nuit est pensé pour les écoutes tardives et un mode Game Pro figure parmi les préréglages pour la console. Avec un téléviseur Samsung compatible, Q-Symphony fait jouer ensemble les haut-parleurs de l’écran et ceux de la barre, et le Dolby Atmos peut même transiter sans fil.
Le profil idéal possède déjà un téléviseur Samsung récent et ne peut pas, ou ne veut pas, installer d’enceintes derrière le canapé. La barre convient aussi à qui écoute beaucoup de musique en streaming, grâce à AirPlay et Chromecast. Elle devient en revanche moins pertinente avec un ancien téléviseur sans prise HDMI ARC, car elle n’a ni entrée optique ni entrée HDMI pour brancher une console ou un lecteur en direct. Nous n’avons pas testé ce modèle : ces éléments reposent sur les fiches techniques de Samsung et de Boulanger.
Face aux barres Atmos avec enceintes arrière
À ce prix, la HW-S810D croise des ensembles plus complets. Dans notre comparatif des meilleures barres de son, la Hisense AX5140Q, retenue pour l’Atmos sans se ruiner, propose un système 5.1.4 avec satellites arrière, une entrée HDMI 2.1 et une prise optique, pour un prix affiché sous les 400 € lors de notre relevé. La Samsung répond par une barre très fine et l’intégration avec les téléviseurs de la marque, mais ses voies arrière passent par le kit optionnel SWA-9500S, vendu à part. Si de vraies voies arrière comptent plus que la discrétion, l’Hisense mérite d’être comparée avant d’acheter.
✅ Les points forts
- Barre de 3,8 cm de haut, facile à loger devant l’écran
- Configuration 3.1.2 avec caisson sans fil inclus
- Wi-Fi, AirPlay, Chromecast intégré et Spotify Connect
- Q-Symphony et Dolby Atmos sans fil avec un téléviseur Samsung compatible
- Même prix chez Boulanger, Darty et Cdiscount
❌ Les limites
- Une seule prise HDMI eARC, sans entrée HDMI ni entrée optique
- Q-Symphony et Atmos sans fil réservés aux téléviseurs Samsung compatibles
- Pas de voies arrière sans le kit SWA-9500S, vendu séparément
Vendue et expédiée par Boulanger, la Samsung HW-S810D s’affiche à 399 €, 250 € sous son prix de référence des 30 derniers jours.
À 399 €, la Samsung HW-S810D devient une option sérieuse pour qui cherche du Dolby Atmos sans transformer son salon. Sa finesse, son caisson sans fil et sa voie centrale répondent au besoin le plus courant : mieux entendre films et séries sans enceintes à placer derrière le canapé. Avec un téléviseur Samsung récent, Q-Symphony et l’Atmos sans fil ajoutent un confort d’usage appréciable.
Passez votre chemin si votre téléviseur n’a pas de prise HDMI ARC, ou si vous comptez brancher une console directement sur la barre. Si vous voulez un son qui vous enveloppe aussi par l’arrière, la Hisense AX5140Q de notre comparatif offre un ensemble plus complet pour un budget comparable. Dans les autres cas, regardez d’abord la prise HDMI de votre téléviseur : si elle porte la mention eARC ou ARC, la HW-S810D s’y raccordera avec un seul câble HDMI.
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