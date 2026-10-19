Devant un film, les deux haut-parleurs orientés vers le plafond ajoutent une dimension verticale aux pistes Dolby Atmos, que le caisson sans fil complète dans le grave. La calibration SpaceFit Sound adapte le rendu à l’acoustique du salon, le mode Nuit est pensé pour les écoutes tardives et un mode Game Pro figure parmi les préréglages pour la console. Avec un téléviseur Samsung compatible, Q-Symphony fait jouer ensemble les haut-parleurs de l’écran et ceux de la barre, et le Dolby Atmos peut même transiter sans fil.

Le profil idéal possède déjà un téléviseur Samsung récent et ne peut pas, ou ne veut pas, installer d’enceintes derrière le canapé. La barre convient aussi à qui écoute beaucoup de musique en streaming, grâce à AirPlay et Chromecast. Elle devient en revanche moins pertinente avec un ancien téléviseur sans prise HDMI ARC, car elle n’a ni entrée optique ni entrée HDMI pour brancher une console ou un lecteur en direct. Nous n’avons pas testé ce modèle : ces éléments reposent sur les fiches techniques de Samsung et de Boulanger.