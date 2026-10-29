Le niveau des remises annoncées reste mesuré, de -11 % à -17 %. Surtout, les dix prix barrés proviennent du fichier de l'annonceur AliExpress et sont indiqués comme restant à vérifier, sans validation par une API. La Xiaomi Pad 7 et la Redmi Pad 2 ont déjà fait l'objet de prix plus anciens dans des offres relayées, tandis que la Garmin Forerunner 255 avait été proposée bien moins cher en août.

L'opération 11.11 est annoncée du 29 octobre au 18 novembre 2026, mais les premières offres ne sont pas encore disponibles et sont annoncées pour le dimanche 1er novembre, sous réserve de vérification. Le Black Friday arrivera le 27 novembre, suivi du Cyber Monday le 30 novembre. Rien ne garantit une baisse à ces dates, et les tarifs de cette sélection sont déjà chiffrés. Si un produit vous intéresse, vérifiez surtout son prix final, l'éligibilité au code et les conditions de l'article avant de choisir entre acheter maintenant ou attendre.