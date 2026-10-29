AliExpress prépare son opération 11.11, dont les premières offres sont annoncées pour le dimanche 1er novembre 2026, sous réserve de vérification, avec un temps fort prévu jusqu'au 18 novembre. Nous avons retenu 10 produits, des tablettes aux montres connectées, en distinguant les références connues des remises qui restent à vérifier.
AliExpress prépare les premières offres de son opération 11.11, annoncées pour le dimanche 1er novembre 2026, à vérifier. Le temps fort est annoncé jusqu'au 18 novembre, avec des codes promotionnels appliqués à certains articles sélectionnés.
Cette sélection rassemble surtout des tablettes et des montres connectées, avec plusieurs niveaux de prix et de remise. Elle s'adresse aux acheteurs prêts à vérifier les conditions du code, le vendeur et le prix réellement affiché avant de commander.
Les 10 offres AliExpress 11.11 repérées par la rédaction
- HUAWEI WATCH GT 6 Pro HUAWEI Smartwatch HUAWEI watch 1.47”AMOLED 21 à 183,88 € au lieu de 207,88 € (Avec le code 11FR24)
- HONOR Pad X9a à 120,15 € au lieu de 144,15 € (Avec le code 11FR24)
- HONOR Pad X8a à 74,11 € au lieu de 87,11 € (Avec le code 11FR13)
- Honor Watch 6 New Smartwatch 1.46' AMOLED Battery Lasts up to 35 Days à 82,68 € au lieu de 95,68 € (Avec le code 11FR13)
- HONOR Pad X8a tablet à 86,74 € au lieu de 99,74 € (Avec le code 11FR13)
- OnePlus Pad Lite Global Version Tablet 11" Transmission 90Hz Eye Care à 107,60 € au lieu de 120,60 € (Avec le code 11FR13)
- Xiaomi Pad 7 Global Version Snapdragon 7+ Gen 3 Octa-core CPU Tablet à 202,35 € au lieu de 242,35 € (Avec le code 11FR40)
- Garmin Forerunner 255 Gps 46mm Running Smartwatch à 253,39 € au lieu de 293,39 € (Avec le code 11FR40)
- Xiaomi Redmi Pad 2 Global Version Wifi 11" 2.5K Crystal-clear Display à 139,30 € au lieu de 163,30 € (Avec le code 11FR24)
- Xiaomi Redmi Pad 2 9000mAh Battery 11-inch Wi‑Fi 5 2.5K MediaTek à 171,31 € au lieu de 195,31 € (Avec le code 11FR24)
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Promo stockage en ligne : pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Quelles offres méritent votre attention ?
Les remises annoncées vont de -11 % à -17 %, mais elles reposent toutes sur une preuve C, avec un prix barré issu du fichier de l'annonceur et encore à vérifier. Les codes imposent aussi un montant minimum et ne concernent que certains articles. La Huawei Watch GT 6 Pro se distingue par le recul de notre test du modèle, tandis que certaines tablettes Xiaomi permettent de comparer avec des offres déjà relayées. Pour mieux situer la montre Huawei, consultez notre test de la Huawei Watch GT 6 Pro.
- Huawei Watch GT 6 Pro : Cette montre connectée est l'offre la plus éditoriale de la sélection, puisqu'elle a fait l'objet de notre test de la Huawei Watch GT 6 Pro. Le prix annoncé de 183,88 € avec le code 11FR24 correspond à une remise de -12 %, mais le prix barré de 207,88 € reste à vérifier sur AliExpress.
- HONOR Pad X9a : À 120,15 € avec le code 11FR24, cette tablette vise les acheteurs qui cherchent un modèle Honor à prix contenu. La remise annoncée de -17 % est la plus élevée de la liste, mais elle repose sur un prix barré fourni par l'annonceur et doit donc être contrôlée avant l'achat.
- Xiaomi Pad 7 : La Xiaomi Pad 7 est l'une des offres les plus solides de la sélection selon la curation, avec un prix annoncé de 202,35 € et le code 11FR40. Elle avait toutefois déjà été proposée à 228,28 € le 1er octobre et à 252,97 € le 21 septembre, ce qui rend le tarif actuel intéressant à comparer, sans en faire un plancher historique établi.
- Garmin Forerunner 255 : Cette montre GPS s'adresse aux coureurs qui recherchent une référence Garmin, avec un prix annoncé de 253,39 € après le code 11FR40. La remise affichée atteint -14 %, mais la même montre avait été relayée à 124,49 € le 26 août et à 124,73 € le 20 août : l'offre actuelle ne constitue donc pas le prix le plus bas connu dans le dossier.
- Xiaomi Redmi Pad 2 : La Redmi Pad 2 proposée à 139,30 € avec le code 11FR24 constitue l'option tablette Xiaomi la moins chère de cette sélection. Le prix annoncé est inférieur à celui de 191 € relayé le 29 août, même si la remise de -15 % reste fondée sur un prix barré de l'annonceur à vérifier.
Faut-il acheter maintenant ou attendre le Black Friday ?
Le niveau des remises annoncées reste mesuré, de -11 % à -17 %. Surtout, les dix prix barrés proviennent du fichier de l'annonceur AliExpress et sont indiqués comme restant à vérifier, sans validation par une API. La Xiaomi Pad 7 et la Redmi Pad 2 ont déjà fait l'objet de prix plus anciens dans des offres relayées, tandis que la Garmin Forerunner 255 avait été proposée bien moins cher en août.
L'opération 11.11 est annoncée du 29 octobre au 18 novembre 2026, mais les premières offres ne sont pas encore disponibles et sont annoncées pour le dimanche 1er novembre, sous réserve de vérification. Le Black Friday arrivera le 27 novembre, suivi du Cyber Monday le 30 novembre. Rien ne garantit une baisse à ces dates, et les tarifs de cette sélection sont déjà chiffrés. Si un produit vous intéresse, vérifiez surtout son prix final, l'éligibilité au code et les conditions de l'article avant de choisir entre acheter maintenant ou attendre.
AliExpress 11.11 : vos questions
Quand les premières offres AliExpress 11.11 seront-elles disponibles ?
Les premières offres sont annoncées pour le dimanche 1er novembre 2026, mais leur disponibilité reste à vérifier. Le temps fort est indiqué jusqu'au 18 novembre 2026.
Comment fonctionnent les codes 11FR24, 11FR13 et 11FR40 ?
Ils s'appliquent uniquement à des articles sélectionnés et imposent un minimum d'achat. 11FR24 correspond à 24 € de remise dès 139 €, 11FR13 à 13 € dès 79 € et 11FR40 à 40 € dès 229 €.
Les prix barrés de cette sélection sont-ils vérifiés ?
Non. Les références de prix proviennent du fichier de l'annonceur AliExpress, et aucune API ne les vérifie dans le dossier. Le prix final doit donc être contrôlé sur la page du marchand avant l'achat.