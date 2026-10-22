Shokz a bâti sa réputation sur la conduction osseuse, une technologie qui transmet le son par vibration et laisse le conduit auditif dégagé. Lancé à 199,99 € en septembre 2024, l’OpenRun Pro 2 ajoute à cette recette un haut-parleur à conduction aérienne chargé des basses, le point faible historique du format.

Il s’affiche aujourd’hui à 125,40 € sur AliExpress, contre 146,60 € pour son prix le plus bas des 30 derniers jours, soit 14 % de moins. L’offre vise d’abord les coureurs et les cyclistes qui s’entraînent sur route et veulent continuer d’entendre ce qui les entoure. Elle intéressera moins ceux qui cherchent un son d’écouteurs fermés.