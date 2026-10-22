Avec l’automne, les sorties de course à pied se font plus souvent sous la pluie et à la nuit tombante, quand rester attentif à la circulation compte davantage. Le Shokz OpenRun Pro 2 descend à 125,40 € sur AliExpress : une remise réelle mais mesurée, sur un casque à oreilles libres dont nous détaillons les atouts sur route et les limites dès que le bruit monte.
Shokz a bâti sa réputation sur la conduction osseuse, une technologie qui transmet le son par vibration et laisse le conduit auditif dégagé. Lancé à 199,99 € en septembre 2024, l’OpenRun Pro 2 ajoute à cette recette un haut-parleur à conduction aérienne chargé des basses, le point faible historique du format.
Il s’affiche aujourd’hui à 125,40 € sur AliExpress, contre 146,60 € pour son prix le plus bas des 30 derniers jours, soit 14 % de moins. L’offre vise d’abord les coureurs et les cyclistes qui s’entraînent sur route et veulent continuer d’entendre ce qui les entoure. Elle intéressera moins ceux qui cherchent un son d’écouteurs fermés.
Le Shokz OpenRun Pro 2 passe à 125,40 € sur AliExpress, contre 146,60 €, son prix le plus bas des 30 derniers jours avant cette baisse.
Pourquoi choisir le Shokz OpenRun Pro 2 ?
- Des basses enfin présentes : La technologie DualPitch confie médiums et aigus à la conduction osseuse, et les basses à un petit haut-parleur à conduction aérienne. Le rendu gagne en corps face à un casque à conduction osseuse classique, sans rien insérer dans l’oreille.
- Une recharge USB-C protégée de l’eau : Shokz annonce 12 heures d’écoute et 2,5 heures récupérées en cinq minutes de charge, via un port USB-C étanche fermé par un cache. Un câble USB-C standard suffit à le recharger.
- Deux tailles pour un bon maintien : Le modèle standard (S820) pèse environ 30 g, et la version mini (S821) raccourcit l’arceau de 21 mm pour les têtes plus étroites. La fiche AliExpress regroupe les deux références : vérifiez la taille sélectionnée avant de valider.
Taillé pour la route, moins pour la salle ou le métro
Le casque est pensé pour les séances en extérieur. Sa certification IP55 le protège de la sueur et de la pluie, et le site allemand Netzwelt l’a même passé sous l’eau courante sans dommage. Ses quelque 30 grammes se font oublier, et il est resté stable en course comme à vélo lors de ce même test. Comptez plutôt une dizaine d’heures d’autonomie réelle selon ces mesures.
Il s’adresse aux coureurs urbains, aux cyclistes et aux marcheurs qui veulent écouter un podcast sans se couper des voitures, des vélos ou d’un partenaire d’entraînement. Il convient moins aux environnements bruyants : près d’un axe très fréquenté, le volume maximal ne suffit pas toujours, et le son fuit vers vos voisins dans les transports. Les nageurs passeront leur chemin, car l’IP55 n’autorise pas l’immersion. Côté appels, la voix reste claire, mais les micros captent le vent en pleine course.
Casque à arceau ou écouteurs ouverts : où il se situe
L’OpenRun Pro 2 garde le format qui a fait connaître Shokz : un arceau qui passe derrière la nuque et des transducteurs posés devant l’oreille, sans rien insérer. Face à lui, des écouteurs ouverts à conduction aérienne comme les Shokz OpenFit 2, notés 8/10 dans notre comparatif des meilleurs écouteurs pour le sport, troquent l’arceau contre un crochet autour de chaque oreille et un rendu que nous avions jugé convaincant pour le format. Le casque à arceau, lui, gère la connexion multipoint à deux appareils, mais se limite au codec SBC. Si le son prime sur l’environnement, ces écouteurs méritent un détour avant de trancher.
✅ Les points forts
- DualPitch : des basses plus présentes qu’en conduction osseuse seule
- IP55 et port USB-C étanche, adaptés à la pluie et à la sueur
- 12 heures annoncées, 2,5 heures récupérées en cinq minutes
- Confort et maintien salués en course comme à vélo
- Deux tailles d’arceau et connexion multipoint
❌ Les limites
- Volume maximal un peu juste près d’une route très fréquentée
- Fuite sonore à fort volume, gênante dans les transports
- Micros sensibles au vent pendant les appels
- Ni immersion possible, ni autre codec que le SBC
À 125,40 € sur AliExpress, l’OpenRun Pro 2 coûte 74,59 € de moins qu’à son lancement : pensez à choisir la bonne taille, standard ou mini, avant de commander.
À 125,40 €, l’OpenRun Pro 2 devient plus facile à justifier qu’à son prix de lancement, mais la remise du jour reste mesurée : 21,20 € par rapport à son plus bas des 30 derniers jours. Nous l’avions d’ailleurs relayé sous les 115 € sur AliExpress à la rentrée, ce qui invite à ne pas voir ce tarif comme un plancher. Pour qui veut rester attentif à la route, il reste un choix cohérent et solide face à la pluie.
Ceux qui écoutent surtout en salle, dans le métro ou à la piscine trouveront mieux ailleurs, en intra pour l’isolation ou en modèle étanche pour nager. Si votre tête est plutôt étroite, la version mini vous évitera un arceau standard qui flotte. Et pour un usage mixte, footing le matin et visioconférences l’après-midi, la connexion multipoint épargne des manipulations entre téléphone et ordinateur.
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