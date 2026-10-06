Cette édition d’octobre a démarré le 1er du mois : elle recoupe donc le Prime Day d’Amazon, réservé aux abonnés Prime. Le mécanisme diffère. Chez AliExpress, la remise affichée sur la fiche se cumule avec un code promo à paliers, de 2 € dès 18 € d’achat à 60 € dès 475 €.

Pour cette sélection, nous sommes partis des meilleures ventes tech de l’opération communiquées par AliExpress, puis avons ouvert chaque fiche le 6 octobre. Les prix de la liste incluent le code à saisir au paiement, et les remises se calculent par rapport au prix le plus bas des 30 derniers jours affiché par AliExpress. Neuf offres sur dix sont expédiées depuis la France selon les fiches, et la plupart passent par des revendeurs tiers plutôt que par la boutique officielle de la marque.