Pendant que les Jours Flash Prime occupent Amazon jusqu’à mercredi soir, AliExpress mise sur son Local Day, qui se termine le 7 octobre à 23 h 59. Smartphone pliant, processeur gaming, caméra 360 : les dix produits que nous avons retenus y baissent nettement, code promo compris.
Cette édition d’octobre a démarré le 1er du mois : elle recoupe donc le Prime Day d’Amazon, réservé aux abonnés Prime. Le mécanisme diffère. Chez AliExpress, la remise affichée sur la fiche se cumule avec un code promo à paliers, de 2 € dès 18 € d’achat à 60 € dès 475 €.
Pour cette sélection, nous sommes partis des meilleures ventes tech de l’opération communiquées par AliExpress, puis avons ouvert chaque fiche le 6 octobre. Les prix de la liste incluent le code à saisir au paiement, et les remises se calculent par rapport au prix le plus bas des 30 derniers jours affiché par AliExpress. Neuf offres sur dix sont expédiées depuis la France selon les fiches, et la plupart passent par des revendeurs tiers plutôt que par la boutique officielle de la marque.
Les 10 offres du Local Day que nous avons retenues
- Honor Magic V5 à 900,43 € avec le code FRLD60 au lieu de 1 275,79 €
- Xiaomi 15T Pro à 483,32 € avec le code FRLD60 au lieu de 664,21 €
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G (12 Go + 512 Go) à 293,59 € avec le code FRLD30 au lieu de 402,98 €
- Honor Magic8 Lite (8 Go + 256 Go) à 224,67 € avec le code FRLD30 au lieu de 347,44 €
- Google Pixel 10a à 368,31 € avec le code FRLD45 au lieu de 467,02 €
- Tablette Honor Pad 10 (8 Go + 256 Go, Wi-Fi) à 181,69 € avec le code FRLD20 au lieu de 322,19 €
- Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 223,89 € avec le code FRLD30 au lieu de 312,87 €
- Caméra 360° Insta360 X5 à 316,03 € avec le code FRLD45 au lieu de 461,93 €
- Montre Garmin Forerunner 265 à 211,69 € avec le code FRLD20 au lieu de 327,82 €
- Mini PC Chuwi Ubox (Ryzen 5 6600H, 16 Go, 512 Go) à 288,72 € avec le code FRLD30 au lieu de 486,59 €
Pour qui ces offres ont vraiment du sens
Une forte remise ne fait pas forcément une bonne affaire. Nous avons isolé six offres qui répondent chacune à un profil précis, en nous appuyant sur nos tests quand ils existent. La tête d’affiche reste le smartphone pliant d’Honor, auquel nous avions attribué 9/10 dans notre test du Honor Magic V5.
- Honor Magic V5 : 8,8 mm d’épaisseur une fois plié, 217 g et deux jours complets d’autonomie en usage normal lors de nos mesures. Lancé à 1 999 €, il passe ici sous la barre des 1 000 €. Honor lui a depuis donné un successeur, le Magic V6, et le chargeur n’est pas fourni dans la boîte.
- Xiaomi 15T Pro : son téléobjectif périscopique de 50 Mpx (zoom x5) et sa puce Dimensity 9400+ s’adressent à ceux qui photographient beaucoup. Nous avions mesuré environ un jour et demi d’autonomie et une recharge complète en 40 minutes à 90 W. Notre test relevait en revanche un écran mal calibré d’usine et trop d’applications préinstallées.
- Honor Magic8 Lite : sa batterie silicium-carbone de 7 500 mAh nous a permis de tenir jusqu’à trois jours en usage classique, pour un téléphone lancé à 399 €. Son ultra grand-angle reste en retrait, et le chargeur 66 W est vendu à part.
- Google Pixel 10a : sept ans de mises à jour et 16 h 50 d’autonomie sur notre test PCMark. Il reprend toutefois la puce Tensor G4 du Pixel 9a. Amazon affiche la version 256 Go à 449 € pendant ses Jours Flash Prime : vérifiez la capacité de la variante AliExpress avant de comparer.
- AMD Ryzen 7 7800X3D : ce processeur AM5 compatible DDR5 doit ses performances en jeu à ses 96 Mo de cache L3, avec une consommation restée sous les 85 W dans notre test. Il est vendu sans ventirad et se montre moins à l’aise en production que les modèles sans 3D V-Cache. Mi-septembre, nous l’avions relayé à 236,64 € chez AliExpress.
- Insta360 X5 : ses deux capteurs 1/1,28 pouce lui donnent l’avantage en basse lumière dans notre comparatif des caméras 360, et ses objectifs sont remplaçables. Il filme en 8K à 30 images par seconde et résiste à l’eau jusqu’à 15 m sans caisson. Prévoyez de la place sur vos cartes mémoire : les fichiers 8K sont lourds.
Local Day ou Prime Day : comment arbitrer ?
Cinq offres dépassent 30 % de remise par rapport au plus bas des 30 derniers jours : la Honor Pad 10 (-43 %), le mini PC Chuwi (-40 %), la Forerunner 265 et le Magic8 Lite (-35 %), puis l’Insta360 X5 (-31 %). Le Pixel 10a ferme la marche à -21 %. Les smartphones forment la moitié de la sélection, et seul le Magic8 Lite figure dans notre comparatif des meilleurs smartphones, où nous le désignons comme le meilleur en endurance à petit prix.
Le Prime Day d’Amazon reste réservé aux abonnés Prime. Côté AliExpress, la plupart de ces offres passent par des revendeurs tiers : le service après-vente et les conditions de retour dépendent du vendeur, dont le nom figure sur chaque fiche. Certains prix ont peu bougé depuis le lancement : nous avions relevé la Forerunner 265 à 211,67 € le 1er octobre. Tous peuvent néanmoins évoluer d’ici au 7 octobre, et chaque code ne s’applique qu’une fois son seuil de panier atteint.
Codes, dates, douane : ce qu’il faut savoir sur le Local Day
Jusqu’à quand dure le Local Day d’AliExpress ?
L’opération a commencé le 1er octobre 2026 et se termine le 7 octobre à 23 h 59, selon les fiches produits. Les prix et les stocks peuvent évoluer d’ici là.
Comment utiliser un code promo du Local Day ?
Il se saisit au moment du paiement et dépend du montant du panier : FRLD02 dès 18 €, FRLD06 dès 45 €, FRLD12 dès 89 €, FRLD20 dès 159 €, FRLD30 dès 239 €, FRLD45 dès 355 € et FRLD60 dès 475 €.
Faut-il payer des frais de douane sur ces offres AliExpress ?
Non pour les articles expédiés depuis la France : les fiches indiquent un envoi local, TVA incluse et sans droits de douane supplémentaires. Un article expédié hors de l’Union européenne peut en revanche donner lieu à des taxes à l’arrivée.
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