Pour cette édition, AliExpress combine des prix propres à l’opération et une grille de codes qui dépend du montant d’achat. Les nôtres vont de CLU03 à CLU80 : 3 € de remise dès 18 € d’achat, 8 € dès 45 €, 13 € dès 79 €, 24 € dès 139 €, 40 € dès 229 €, 60 € dès 349 € et 80 € dès 469 €. Ils sont actifs depuis le 1er novembre et jusqu’au 18 novembre à 23 h 59, heure de Paris.

Dans la liste ci-dessous, le premier prix est celui que vous payez une fois le code appliqué, le second celui qu’affiche AliExpress avant le code. Les prix de l’opération sont annoncés à partir du 11 novembre à 0 h : la veille, plusieurs fiches affichaient encore un tarif plus élevé. Certaines pages proposent aussi plusieurs versions d’un même produit (stockage, pack, accessoires) à des prix différents : vérifiez la version sélectionnée avant de valider le panier.