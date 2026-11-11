Le 11.11 d’AliExpress démarre ce mercredi 11 novembre, avec des prix valables jusqu’au 18 novembre à 23 h 59 et des codes promo Clubic qui s’appliquent sur les articles sélectionnés par la plateforme. Nous avons retenu 33 offres, de la console de jeu aux processeurs pour PC en passant par les smartphones, les drones et les montres de sport, en ouvrant chaque fiche produit pour ne garder que celles qui sont bien en ligne.
Pour cette édition, AliExpress combine des prix propres à l’opération et une grille de codes qui dépend du montant d’achat. Les nôtres vont de CLU03 à CLU80 : 3 € de remise dès 18 € d’achat, 8 € dès 45 €, 13 € dès 79 €, 24 € dès 139 €, 40 € dès 229 €, 60 € dès 349 € et 80 € dès 469 €. Ils sont actifs depuis le 1er novembre et jusqu’au 18 novembre à 23 h 59, heure de Paris.
Dans la liste ci-dessous, le premier prix est celui que vous payez une fois le code appliqué, le second celui qu’affiche AliExpress avant le code. Les prix de l’opération sont annoncés à partir du 11 novembre à 0 h : la veille, plusieurs fiches affichaient encore un tarif plus élevé. Certaines pages proposent aussi plusieurs versions d’un même produit (stockage, pack, accessoires) à des prix différents : vérifiez la version sélectionnée avant de valider le panier.
Les 33 offres du 11.11 AliExpress avec nos codes promo
- Nintendo Switch 2 à 367,88 € au lieu de 427,88 € avec le code CLU60
- Nintendo Switch OLED à 229,96 € au lieu de 269,96 € avec le code CLU40
- Meta Quest 3S 128 Go à 279,64 € au lieu de 319,64 € avec le code CLU40
- Samsung Galaxy S25 FE à 397,65 € au lieu de 457,65 € avec le code CLU60
- Google Pixel 10a à 326,08 € au lieu de 386,08 € avec le code CLU60
- Google Pixel 11 256 Go à 779,52 € au lieu de 859,52 € avec le code CLU80
- Nothing Phone (3) 12 Go + 256 Go à 398,29 € au lieu de 478,29 € avec le code CLU80
- Honor Magic 8 Pro à 734,29 € au lieu de 814,29 € avec le code CLU80
- POCO F8 Ultra à 468,68 € au lieu de 548,68 € avec le code CLU80
- POCO F8 Pro à 394,29 € au lieu de 474,29 € avec le code CLU80
- Honor 600 à 338,65 € au lieu de 398,65 € avec le code CLU60
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ à 290,87 € au lieu de 330,87 € avec le code CLU40
- POCO X8 Pro à 291,03 € au lieu de 331,03 € avec le code CLU40
- Samsung Galaxy A57 à 276,45 € au lieu de 316,45 € avec le code CLU40
- OnePlus Nord 5 à 229,57 € au lieu de 269,57 € avec le code CLU40
- AMD Ryzen 7 9850X3D à 335,40 € au lieu de 395,40 € avec le code CLU60
- AMD Ryzen 7 9800X3D à 289,34 € au lieu de 349,34 € avec le code CLU60
- AMD Ryzen 7 7800X3D à 200,24 € au lieu de 240,24 € avec le code CLU40
- AMD Ryzen 7 5700X à 116,18 € au lieu de 140,18 € avec le code CLU24
- Xiaomi Pad 7 à 202,35 € au lieu de 242,35 € avec le code CLU40
- Xiaomi Redmi Pad 2 à 139,30 € au lieu de 163,30 € avec le code CLU24
- Routeur GL.iNet Flint 3 Wi-Fi 7 à 139,69 € au lieu de 163,69 € avec le code CLU24
- Routeur de voyage GL.iNet Slate 7 Wi-Fi 7 à 108,99 € au lieu de 121,99 € avec le code CLU13
- Xiaomi TV Box S (3e génération) à 62,33 € au lieu de 70,33 € avec le code CLU08
- DJI Mini 5 Pro à 539,04 € au lieu de 619,04 € avec le code CLU80
- DJI Osmo Pocket 4 à 332,21 € au lieu de 392,21 € avec le code CLU60
- GoPro Hero 13 Black à 340,79 € au lieu de 400,79 € avec le code CLU60
- Insta360 X5 à 289,22 € au lieu de 349,22 € avec le code CLU60
- DJI Osmo Action 6 à 284,32 € au lieu de 324,32 € avec le code CLU40
- DJI Neo 2 à 140,15 € au lieu de 164,15 € avec le code CLU24
- Garmin Forerunner 265 à 201,82 € au lieu de 241,82 € avec le code CLU40
- Garmin Forerunner 165 à 98,21 € au lieu de 111,21 € avec le code CLU13
- Shokz OpenRun Pro 2 à 77,18 € au lieu de 90,18 € avec le code CLU13
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- ExpressVPN à 2,49 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday (-80%)
- CyberGhost VPN à 2,19 €/mois, Black Friday en avant-première (-82%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,91 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleures IA, à moins de 39 €
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Cinq offres qui sortent du lot pour ce 11.11
La Nintendo Switch 2 est l’offre la plus lisible de la sélection : avec le code CLU60, elle passe à 367,88 €, soit 102,11 € de moins que son prix de lancement de 469,99 €, rappelé dans notre test de la Nintendo Switch 2. Les quatre autres offres commentées ci-dessous couvrent des usages très différents, du PC de jeu à la vidéo de voyage.
- Nintendo Switch 2 : notée 8/10 dans notre test, elle progresse nettement sur l’écran (LCD de 7,9 pouces en 1080p, jusqu’à 120 Hz), sur les performances et sur le stockage, porté à 256 Go. Son autonomie, de 2 à 6,5 heures, est en revanche inférieure à celle des modèles précédents, et le HDR n’est pas réellement exploité en mode portable.
- Google Pixel 10a : à 326,08 € avec CLU60, il apporte sept ans de mises à jour, une autonomie en progrès et des photos que notre test juge toujours réussies. Il reprend en revanche la puce des Pixel 9 et change peu d’une génération à l’autre : il convient à qui veut un Android suivi longtemps plutôt que la dernière nouveauté.
- AMD Ryzen 7 9800X3D : notre test lui a attribué 9/10 pour ses performances en jeu, portées par 96 Mo de cache L3. Affiché à 349,34 €, il franchit tout juste le seuil de 349 € du code CLU60 et tombe à 289,34 €, l’une des remises les plus fortes en proportion de la sélection, environ 17 %. Vendu sans ventirad, il se monte sur une carte mère AM5.
- DJI Osmo Pocket 4 : notée 9/10 dans notre test, cette caméra stabilisée de poche filme en D-Log 10 bits, propose un ralenti 4K à 240 images par seconde et embarque 107 Go de stockage. Elle s’adresse aux vidéastes qui veulent un appareil léger ; le zoom numérique 4x reste peu exploitable et la coque rigide de protection a disparu.
- Samsung Galaxy S25 FE : à 397,65 € avec CLU60, il réunit un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, la certification IP68, une batterie de 4 900 mAh rechargeable à 45 W et sept ans de mises à jour. Sa puce Exynos 2400 et son trio photo évoluent peu par rapport au S24 FE : il vise ceux qui veulent Galaxy AI sans viser le haut de gamme.
Comment tirer le meilleur parti des codes Clubic
Les codes fonctionnent par paliers : la remise est fixe, son poids dépend donc de l’écart entre le prix du produit et le seuil du code. Le Ryzen 7 9800X3D, à 349,34 € pour un seuil de 349 €, gagne environ 17 % ; le Honor Magic 8 Pro, à 814,29 €, profite du plus gros code, CLU80, mais l’économie ne représente qu’environ 10 % de son prix. Le seuil s’entend en montant d’achat, sur des articles éligibles à l’opération.
Les smartphones forment le gros de la sélection, avec douze modèles qui vont du OnePlus Nord 5 à 229,57 € au Google Pixel 11 à 779,52 €. Pour les situer face au reste du marché, notre comparatif des meilleurs smartphones les classe par budget et par usage, de l’autonomie à la photo. Sur AliExpress, regardez aussi la version indiquée sur la fiche, globale ou européenne, avant de commander.
11.11 AliExpress : vos questions
Comment utiliser les codes promo Clubic pendant le 11.11 AliExpress ?
Choisissez le code dont le seuil correspond au montant de votre achat, de CLU03 dès 18 € à CLU80 dès 469 €, puis saisissez-le au moment du paiement. Les codes sont valables jusqu’au 18 novembre à 23 h 59, heure de Paris, sur les articles sélectionnés par AliExpress.
Faut-il choisir le Ryzen 7 9800X3D ou le Ryzen 7 7800X3D ?
Notre test juge le 9800X3D meilleur que le 7800X3D en production et salue ses performances en jeu, mais il est plus cher et plus énergivore. Avec nos codes, l’écart est de 89,10 € : 289,34 € contre 200,24 €.
Pourquoi le prix affiché sur la fiche diffère-t-il de celui de la sélection ?
Les prix du 11.11 s’appliquent à partir du 11 novembre à 0 h : avant, la fiche peut afficher un tarif plus élevé. Le prix varie aussi selon la version choisie sur la page, et ceux de notre liste s’entendent code Clubic déduit.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.