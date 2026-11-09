Pour donner un coup de jeune à votre PC gaming sans vous ruiner, le 11.11 d’AliExpress propose aussi des offres sur les composants. La carte graphique SOYO GeForce RTX 3060 Ti passe ainsi à 306,76 € avec le code promo CLU60.
Les promotions du 11.11 d’AliExpress concernent aussi les composants PC. Et par les temps qui courent, une remise sur une carte graphique est toujours bonne à prendre. La SOYO GeForce RTX 3060 Ti passe de 366,76 € à 306,76 € grâce au code promo CLU60, qui retire 60 € dès 349 € d’achat sur les articles éligibles. Quant à la livraison, elle est assurée gratuitement depuis l’Allemagne. De quoi remplacer une ancienne carte graphique si vous jouez surtout en Full HD.
La carte graphique SOYO GeForce RTX 3060 Ti de 8 Go passe à 306,76 € sur AliExpress avec le code promo CLU60, contre 366,76 € sans le code.
Pourquoi choisir cette GeForce RTX 3060 Ti ?
- Pour jouer en Full HD : la carte reste adaptée à de nombreux jeux en 1080p, quitte à baisser certains réglages sur les titres les plus exigeants.
- Pour le DLSS Super Resolution : dans les jeux compatibles, la carte calcule l’image à une définition inférieure, puis le DLSS la reconstruit à la définition d’affichage pour gagner en fluidité.
- Pour les effets de ray tracing : la carte dispose d’unités dédiées, mais activer ces effets peut néanmoins coûter plusieurs images par seconde.
Une carte graphique qui peut booster une tour un peu âgée
La version SOYO de ce GPU est équipée de 8 Go de RAM GDDR6 sur un bus de 256 bits et d’un système de refroidissement à deux ventilateurs. Dans notre test de la RTX 3060 Ti sur un modèle Asus, la carte se montrait à l’aise en 1440p sur les jeux de l’époque. Cependant, depuis le lancement du GPU en décembre 2020, les titres les plus gourmands sont devenus plus exigeants. Le Full HD reste donc la cible la plus raisonnable pour ceux-là.
Une génération toujours vaillante, avec quelques compromis
La RTX 3060 Ti embarque certaines fonctionnalités appréciées des joueurs, comme le DLSS Super Resolution, mais ne prend pas en charge la génération d’images DLSS proposée sur les GeForce plus récentes. Ses 8 Go de mémoire peuvent également imposer des compromis avec les textures les plus gourmandes, notamment sur les AAA récents.
✅ Les points forts
- Adaptée à de nombreux jeux en Full HD.
- Compatibilité avec le DLSS Super Resolution.
- Prise en charge matérielle du ray tracing.
❌ Les limites
- Mémoire vidéo limitée à 8 Go.
- Absence de DLSS Frame Generation.
Le code promo CLU60 permet de bénéficier de 60 € de remise sur la carte graphique SOYO GeForce RTX 3060 Ti, qui passe à 306,76 €.
Au tarif du moment, la GeForce RTX 3060 Ti de SOYO peut donner un second souffle à une tour équipée d’une carte graphique vieillissante. L’offre s’adresse surtout aux joueurs qui comptent garder leur écran Full HD et acceptent de baisser quelques réglages dans les titres les plus gourmands.
En revanche, si vous jouez en 4K ou tenez aux textures en ultra dans les jeux récents, vous pouvez passer votre chemin. Si cette carte correspond à votre usage, vérifiez sa longueur et le connecteur d’alimentation requis pour vous assurer qu’elle est bien compatible avec votre boîtier.
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