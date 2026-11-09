Au tarif du moment, la GeForce RTX 3060 Ti de SOYO peut donner un second souffle à une tour équipée d’une carte graphique vieillissante. L’offre s’adresse surtout aux joueurs qui comptent garder leur écran Full HD et acceptent de baisser quelques réglages dans les titres les plus gourmands.

En revanche, si vous jouez en 4K ou tenez aux textures en ultra dans les jeux récents, vous pouvez passer votre chemin. Si cette carte correspond à votre usage, vérifiez sa longueur et le connecteur d’alimentation requis pour vous assurer qu’elle est bien compatible avec votre boîtier.